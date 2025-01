Suzano Shopping promove segunda edição da Cãominhada neste sábado

Objetivo é proporcionar momentos agradáveis, divertidos e, ao mesmo tempo, saudáveis aos pets e seus tutores; inscrições estão abertas e são gratuitas

O Suzano Shopping, em parceria com a Prefeitura de Suzano, promoverá a segunda edição da Cãominhada. Será neste sábado (25/1), com início às 8h e ponto de encontro na Praça Katuya Ashiuchi, ao lado do empreendimento.

O passeio, além de uma oportunidade de lazer saudável, promete momentos de diversão e integração entre famílias e seus pets e é totalmente gratuito. Os participantes sairão da praça, na rua 7 de Setembro, e seguirão por percurso de 2 quilômetros, aproximadamente, até chegar no Parque Municipal Max Feffer.

Para garantir a participação, porém, é necessário inscrição, que deve ser feita, exclusivamente, no aplicativo do Suzano Shopping. O app pode ser baixado, sem nenhum custo, na App Store e Play Store, ou ainda pelo link: https://suzano.shopping.

A ação oferece a oportunidade para os pets se exercitarem e se divertirem ao ar livre, e tem como objetivo promover a integração entre as famílias, que podem compartilhar momentos de alegria durante o passeio, e valorizar a promoção do bem-estar animal e do convívio entre tutores e pets.

Projeto premiado

Realizada pela primeira vez na cidade em dezembro de 2023, a Cãominhada rendeu prêmio ao Suzano Shopping, como case de sucesso, pela Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce). A iniciativa conquistou troféu de bronze do Prêmio Abrasce, na categoria “Campanhas Institucionais”, no ano passado.

A premiação, considerada o “Oscar” do setor, é a maior do Brasil e da América Latina, em reconhecimento ao compromisso dos shoppings em projetos inovadores e inspiradores, e uma celebração da criatividade.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

