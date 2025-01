Suzano Shopping recebe evento de adoção de cães e gatos do projeto “Baby, me Leva”

Estimativa é de que 30 animais, entre cães e gatos, estarão à espera de famílias que queiram acolhê-los com carinho; evento será no próximo sábado (18/1), a partir das 10h, na entrada principal do empreendimento

No próximo sábado (18/01), visitantes do Suzano Shopping poderão encontrar um novo amiguinho de quatro patas. O empreendimento sediará o primeiro evento de adoção pet, deste ano, do projeto “Baby, me Leva!”, da Prefeitura de Suzano.

A atividade, aberta ao público em geral e gratuita, acontecerá das 10h às 17h, na entrada principal do shopping. A estimativa é de que 30 bichos de estimação, entre cães e gatos, adultos e filhotes, estarão disponíveis para adoção responsável, à espera de famílias que queiram acolhê-los com muito carinho. Os visitantes também receberão orientações sobre cuidados com os animais, vacinação e controle reprodutivo.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência. O interessado também deve responder a um questionário para garantir o compromisso com o bem-estar, a saúde e o lazer do animal de estimação.

Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Suzano, parceira do Suzano Shopping no evento, desde o início do projeto “Baby, me Leva!”, mais de 1,5 mil cães e gatos foram adotados por meio dos diversos eventos realizados no município.

2ª Cãominhada

E no último sábado deste mês, dia 25, com início às 8h, o Suzano Shopping, também em parceria com a Prefeitura, promoverá a segunda edição da Cãominhada. O ponto de encontro será na Praça Katuya Ashiuchi, ao lado do empreendimento.

A atividade é gratuita. Para garantir a participação, porém, é necessário fazer inscrição, exclusivamente, no aplicativo do Suzano Shopping. O app pode ser baixado, sem nenhum custo, na App Store e Play Store, ou ainda pelo link: https://suzano.shopping.

Amigo dos pets

Além de apoiar a causa animal por meio de parcerias e campanhas de adoção, vale destacar que o Suzano Shopping é pet friendly: visitantes podem passear com seus pets de estimação nos corredores do centro de compras, praça de eventos, estacionamento, bem como em lojas que permitam a sua entrada.

O empreendimento suzanense também conta com uma “Praça de Aulimentação”, onde pets e seus tutores podem fazer suas refeições juntos, com conforto e praticidade. O espaço para os bichinhos de estimação fica em frente à Lojas Americanas e conta ainda com comedouro, pote para água e cata-caca.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

SERVIÇO

“Baby, me Leva!” – evento de adoção pet – Suzano Shopping

Quando: 18 de janeiro, das 10h às 17h

Onde: entrada principal do Suzano Shopping

Para adotar: é necessário ter mais de 18 anos e apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano

Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br, aplicativo, redes sociais (@suzanoshopping) ou telefone (11) 2500-7940.