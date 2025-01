Tarifa de ônibus em Ferraz de Vasconcelos vai a R$ 6 a partir de 1º de janeiro

No primeiro dia de 2025, os usuários que utilizam o serviço de transporte coletivo em Ferraz de Vasconcelos, terá que desembolsar a mais. Em um decreto assinado nesta segunda-feira (30), a prefeitura anunciou o reajuste do valor do preço da passagem, que passará de R$ 5,30 para R$ 6,00, um aumento de 13,20%.

O reajuste foi anunciado no decreto N° 7.044, de 30 de dezembro de 2024, e publicado através do Boletim Oficial do Município.

Ainda de acordo com o decreto, a passagem escolar também será reajustado, para o valor de R$ 3,00.

Em nota, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informa que o motivo para o reajuste do valor da passagem, é para maior adequação dos serviços oferecidos a população, zelando pela qualidade da frota e a manutenção preventiva no sistema. O último reajuste do valor da passagem, foi registrado em janeiro de 2023, onde na época, o valor passou de R$ 5,00 para R$ 5,30.