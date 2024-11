Vereador ferrazense apoia a redução da jornada 6X1

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende reduzir a

jornada de trabalho de 44h semanais para 36h e, com isso, acabar escala

6X1 em tramitação na Câmara dos Deputados tem mobilizado a sociedade

brasileira, principalmente, em debates acalorados nas redes sociais nos

últimos dias. Na prática, caso seja aprovada em dois turnos pelos

parlamentares federais e igualmente pelos senadores, a medida cria a

escala 4/3, isto é, empregados trabalhariam quatros dias e folgariam

três.

Como não poderia ser diferente em Ferraz de Vasconcelos, o vereador

Claudio Ramos Moreira (PT) declarou apoio a iniciativa de autoria da

deputada federal, Érica Hilton (Psol-SP). Segundo ele, a implantação da

escala 4/3 representaria uma vitória para a classe trabalhadora

brasileira, sobretudo, para aqueles que atuam no comércio e na prestação

de serviços em geral. Ainda, de acordo com o petista, o fim da jornada

de 44h semanais para 36h viria sem redução de salários e é uma tendência

em países europeus.

O parlamentar destacou também que a proposta da deputada paulista já

conta com o apoio de diversos partidos políticos e, portanto, possui

grande chance de tramitar no Congresso Nacional. Entretanto, para

iniciar, de fato, a sua análise o texto precisa de, no mínimo, 171

assinaturas dos 513 deputados federais e até a última terça-feira, dia

12, somava apenas 134 adesões e caso passe pela Câmara, no Senado

Federal necessitaria de 27 assinaturas. “Enfim, a matéria tem uma longa

trajetória pela frente”, diz Ramos.

Para Érica Hilton, o seu projeto visa dar mais qualidade de vida aos

trabalhadores beneficiados, permitindo assim mais tempo para conviver

com a família e participar de cursos de qualificação profissional. Em

contrapartida, representantes do comércio, dos prestadores de serviços e

das pequenas e micros empresas temem os efeitos da proposta. Para esses

segmentos, o texto poderá diminuir a oferta de trabalho e aumentar a

informalidade. Especialistas defendem medidas compensatórias para os

setores afetados.

Por Pedro Ferreira.