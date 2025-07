Empresário é condenado a 26 anos de prisão por lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Vagner Borges Dias, empresário com empresas suspeitas de ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC), foi condenado nesta segunda-feira, 30 de junho de 2025, a 26 anos, 8 meses e alguns dias de prisão, pela 2ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes, Grande São Paulo .

O juiz Antonio Augusto Mestieri Mancini determinou a pena após concluir que Dias participou de um elaborado esquema de lavagem de dinheiro e fraudes em licitações, com vínculos diretos ao PCC. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), ele ocultou recursos oriundos do tráfico ao simular concorrentes em editais públicos, garantindo contratos vultosos por meio de empresas de fachada

O esquema envolveu licitações fraudulentas em diversas prefeituras e câmaras municipais de municípios como Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Mogi das Cruzes, Cubatão, Santos, Jaguariúna, Buri e Itatiba, movimentando aproximadamente R$ 200 milhões nos últimos cinco anos

Detalhes das fraudes e da Operação Munditia



• O Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), parte integrante do MP-SP, identificou a atuação dos comparsas de Dias, que atuavam como concorrentes fictícios nos certames públicos, muitas vezes empregados ou amigos do próprio empresário .



• Essas empresas fictícias participavam abertamente das sessões de licitação, mas as propostas eram previamente combinadas para garantir contratos apenas aos envolvidos no esquema ().

• A denúncia tornou-se pública em abril de 2024, com a deflagração da Operação Munditia, que cumpriu 15 mandados de prisão, dos quais 13 foram efetivados, incluindo políticos de Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Cubatão

.

• A investigação ao empresário teve início após uma denúncia anônima indicando que ele teria sido favorecido em licitações da Prefeitura de Guarulhos

Contexto da prisão e situação carcerária

• A prisão preventiva de Dias foi decretada em abril de 2024, quando ele passou a ser considerado foragido. Esteve foragido por cerca de nove meses.

• Foi capturado apenas em 27 de janeiro de 2025, na praia de Arembepe, no litoral da Bahia, por policiais militares



• Atualmente, está custodiado no Conjunto Penal Masculino de Salvador, onde relatou à Justiça que sofre com ameaças de facções rivais, precisa manter isolamento constante, e está privado de benefícios como visita íntima e banho de sol



• A defesa de Vagner Borges Dias ainda não se manifestou publicamente. O espaço segue aberto para futuros posicionamentos.