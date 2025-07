Prefeitura de Suzano forma 64 pessoas em curso de Libras básico

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, realizou nesta segunda-feira (30/06) a formatura de 64 pessoas no curso de Libras básico. A iniciativa, promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e a Câmara de Suzano, capacitou munícipes e servidores públicos do Executivo e do Legislativo, sendo que o módulo intermediário deverá ter continuidade nos próximos meses.

As aulas foram ministradas pela intérprete Cláudia Oliveira e tiveram como objetivo ampliar o acesso aos serviços para a comunidade surda, capacitando profissionais e cidadãos na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Durante a cerimônia, o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione, destacou o impacto transformador do curso e o pioneirismo da Central de Interpretação de Libras (CIL). “Esse é um curso muito importante para fortalecer o acesso aos serviços públicos em Suzano. Quando começamos com a CIL, não havia nenhum município da região oferecendo esse atendimento. Em 2023, com o sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, tivemos o apoio necessário para sua criação. Hoje, a CIL realiza cerca de cem atendimentos mensais a pessoas com deficiência auditiva nas mais diversas áreas da administração pública, o que torna a cidade muito mais inclusiva”, afirmou.

A primeira-dama e dirigente do Saspe, Déborah Raffoul Ishi, também esteve presente e falou da relevância da iniciativa. “É um passo importante pela inclusão. Fico muito feliz em entregar os certificados e estou sempre à disposição com o Saspe para apoiar ações como essa. Quero agradecer e parabenizar quem se inscreveu, se capacitou e agora está finalizando o curso com muito mérito”.

Já o prefeito Pedro Ishi reforçou o compromisso da atual gestão com políticas públicas voltadas à inclusão. “Para nós, é motivo de orgulho. Quando iniciamos o governo, criamos conceitos claros para orientar nossas propostas, e entre eles está a inclusão. Essa é a sequência do trabalho do Rodrigo e da Larissa Ashiuchi, que abraçaram essa bandeira, e que hoje continuamos com muito empenho e respeito ao próximo”.

O evento contou ainda com apresentações especiais e as presenças do vice-prefeito Said Raful, do presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, e dos vereadores Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro, e Benedito dos Santos Moraes, o Inhame, além de amigos e familiares dos formandos.