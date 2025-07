Contas de luz terão aumento de até 15,77% na Grande São Paulo a partir de 4 de julho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (2) o reajuste tarifário anual da Enel Distribuição São Paulo, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na capital e região metropolitana. A partir do dia 4 de julho, as contas de luz terão aumento médio de 13,94%.

O maior impacto será sentido por indústrias, centros comerciais e grandes consumidores em alta tensão, que terão acréscimo médio de 15,77%. Já os clientes residenciais e pequenos comércios, classificados como de baixa tensão, enfrentarão reajuste de 13,47%.

De acordo com a Aneel, o aumento é motivado principalmente por fatores que não são gerenciados pela distribuidora, como encargos setoriais definidos por lei, custos de geração e transmissão de energia, além de tributos estaduais e federais. Os encargos setoriais, por exemplo, responderam por 6,44% do reajuste, enquanto a retirada de subsídios aplicados no ano passado teve impacto de 7,97%.

A agência ressaltou que a Enel não tem autonomia para definir os valores cobrados, já que a tarifa é regulada com base em regras técnicas e legais federais.