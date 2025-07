Jornalista Jairzinho Ambrósio visita gabinete do prefeito de Itaquaquecetuba e conhece projeto de duplicação da SP-56

O jornalista Jairzinho Ambrósio, diretor do Grupo Cenário, esteve nesta terça-feira (8) no gabinete do prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues, onde foi recebido para conhecer de perto um importante projeto para a mobilidade urbana da região: a duplicação da Rodovia SP-56, entre Itaquaquecetuba e Arujá.

Durante o encontro, o prefeito apresentou a proposta na íntegra, detalhando o impacto positivo que a obra trará para o desenvolvimento da cidade e para a vida dos moradores. A duplicação da via é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo e faz parte do plano de melhorias na infraestrutura viária da região.

Além dos benefícios em mobilidade e segurança, o projeto representa um grande investimento por parte do governo estadual. O valor final estimado da obra gira em torno de R$ 800 milhões, demonstrando o compromisso com a modernização das principais vias de ligação da Grande São Paulo.

A SP-56 é uma das principais conexões entre Itaquaquecetuba, Arujá e a Rodovia Presidente Dutra, sendo amplamente utilizada por motoristas, trabalhadores e empresas de transporte. Com a duplicação, a expectativa é reduzir congestionamentos, aumentar a segurança viária e impulsionar o crescimento econômico local.

A previsão é que as obras tenham início no mês de setembro deste ano, marcando um novo capítulo na infraestrutura da região do Alto Tietê.

O jornalista Jairzinho destacou a importância da transparência e da comunicação entre os poderes públicos e a população. “É fundamental que a população tenha acesso às informações sobre obras de grande porte como essa, que impactam diretamente no dia a dia de todos”, afirmou