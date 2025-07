Ecoponto de Ferraz completa 1 ano com mais de 690 toneladas de lixo coletadas

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está comemorando 1 ano de funcionamento do Centro de Triagem de Materiais Recicláveis Ricardo Silva, o Ecoponto. Desde a sua inauguração, o ecoponto que fica localizado no Jardim Triângulo já recebeu mais de 68 toneladas de resíduos e 625 toneladas de entulhos.

Materiais recicláveis, como papelão, plástico, ferro, vidro e eletrônicos, são recebidos semanalmente no local e cada pessoa pode levar seus resíduos sem necessidade de cadastro ou inscrição prévia. Vale ressaltar que os itens precisam estar limpos e sem matéria orgânica para evitar a contaminação.

Durante esse ano de funcionamento, foram coletadas aproximadamente 6 toneladas de papelão, 4,8 toneladas de plástico, 15 toneladas de ferro, 30 toneladas de vidro e 12 toneladas de resíduos eletrônicos. Além de aproximadamente 100 caçambas de 5 m³ de resíduos da construção civil, totalizando o equivalente a cerca de 625 toneladas de entulhos.

O secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, José Aparecido do Nascimento, o Aparecido Marabraz, relataram sobre a diferença que o ecoponto vem realizando na preservação do meio ambiente na cidade. “Todos esses números demonstram de forma clara e concreta a importância do Ecoponto como uma solução eficaz para o descarte adequado de resíduos. Além de evitar a poluição do solo, da água e do ar, o equipamento contribui diretamente para a limpeza urbana, previne enchentes e doenças, e promove uma cidade mais organizada e saudável para todos”, apontou o secretário.

O Ecoponto funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e fica localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, 2.801, no Jardim Triângulo.