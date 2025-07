Ranking traz Itaquaquecetuba entre as 50 cidades campeãs em geração de emprego no estado de SP

Município de meio milhão de habitantes, Itaquaquecetuba está entre os maiores geradores de empregos no estado de São Paulo. Recente levantamento do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) traz Itaquá no 29º lugar, entre 645 cidades paulistas. Investimentos na infraestrutura local e a política de atração de empresas da gestão do prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL) são alguns dos responsáveis pelo bom resultado, incluindo o saldo de 2.387 novas vagas com carteira assinada criadas no acumulado dos últimos 12 meses.

O estudo divulgado no último dia 30 tem como base dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a Fundação Seade, entre junho de 2024 e maio de 2025, foram 35.195 admissões contra 32.808 desligamentos em Itaquá. Na classificação geral, a cidade – uma das mais populosas da Região Metropolitana – está à frente de Itapecerica da Serra-SP (30ª) e de Franca-SP (33ª), e de municípios fortes no trade turístico (um dos que mais emprega no Brasil), como Praia Grande-SP (31ª) e Atibaia-SP (32ª).

No Alto Tietê, região que abarca 12 cidades, Itaquá está em terceiro lugar em geração de postos de trabalho com carteira assinada, perdendo proporcionalmente, apenas para cidades mais populosas, como Guarulhos-SP e Mogi das Cruzes-SP.

Reeleito com 92,9% dos votos válidos, em 2024, sendo o prefeito mais bem votado do Brasil entre colégios eleitorais de segundo turno, Boigues tem investido pesado na melhoria da infraestrutura de Itaquá – o que, para o liberal, está condicionado diretamente à atração de mais negócios para o município e, consequentemente, à criação de mais postos de trabalho.

Para se ter uma ideia, no primeiro ano da gestão do delegado (2020/2024), foram aplicados R$ 170 milhões num pacote de obras que beneficiou a mobilidade (sinalização, asfaltamento etc), a infraestrutura (iluminação, recapeamento etc) e os serviços essenciais à população (Saúde, Educação e Segurança Pública). O objetivo foi oferecer mais qualidade de vida aos munícipes e tornar Itaquá propícia para receber novos negócios.

As ações desenvolvidas pela gestão do prefeito do PL nos últimos anos não renderam à Itaquá apenas a 29ª posição entre os 50 municípios paulistas que mais geraram emprego, de acordo com a Fundação Seade. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2025, de janeiro a maio, Itaquaquecetuba está na 47ª posição entre os 50 maiores geradores de emprego no estado. Ao todo, foram 15.381 contratações frente a 14.199 desligamentos — saldo de 1.182 postos criados.

Para a atração de novas empresas e a geração de postos de trabalho, Boigues também aposta em iniciativas como o Itaquá Mais Emprego, sistema de balcão de vagas ofertadas à população; e parcerias para cursos de capacitação, como o Qualifica SP, colocado em prática pela Prefeitura com apoio do Estado.

Para o prefeito de Itaquá, elevar a empregabilidade é imprescindível dentro do contexto do Desenvolvimento Econômico e Social:

“O emprego traz mais do que a renda para a família – oferece dignidade e a segurança do ganha-pão dentro de casa. Nosso trabalho consiste em criar oportunidades e condições para as empresas se instalarem em Itaquaquecetuba e, ainda, fazer com que as vagas de trabalho sejam preenchidas, preferencialmente, com mão-de-obra local, ou seja, nossos munícipes”, defende Boigues.

Brasil e São Paulo

De acordo com o último levantamento da Fundação Seade, São Paulo foi o estado líder em geração de postos de trabalho, com 310 mil vagas. O estudo também aponta que o Brasil superou a marca de 1 milhão de empregos com carteira assinada nos cinco primeiros meses de 2025, com exatas 1.051.244 vagas.