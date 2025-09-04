Corpo em Decomposição é Encontrado às Margens da Represa de Taiaçupeba, em Suzano

Um corpo foi encontrado nesta terça-feira (2), na Estrada da Duchen, em Suzano. Ele foi localizado às margens da represa de Taiaçupeba e estava em estado avançado de decomposição.

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), guardas municipais foram acionados após o corpo ser encontrado às margens da represa. Devido ao estágio avançado de decomposição, não foi possível a identificação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.

De acordo com a SSP, também foi solicitada uma perícia no local. O caso foi registrado como morte suspeita no 1º DP de Suzano.