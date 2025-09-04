Dos 645 cidades de SP, Itaquaquecetuba é a 246ª colocada em Qualidade de Vida

Itaquaquecetuba-SP ocupa o 246º lugar no quesito Qualidade de Vida no estado de São Paulo. O ranking é do Índice de Progresso Social do Brasil (IPS) de 2025, composto por 57 indicadores que avaliam as condições das cidades brasileiras. Na esfera nacional, o município de meio milhão de habitantes está na 441ª colocação. O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), afirma que os dados refletem o ritmo que imprimiu na gestão pública local, de 2021 para cá, e a evolução de áreas sensíveis, como Saneamento Básico e Habitação – as maiores da cidade em projeção no ranking.

No âmbito estadual, o município do Alto Tietê avançou 263 posições no período de um ano – saltou do 509º lugar em 2024 para o 246º no levantamento de 2025. Já na esfera nacional, a evolução foi ainda mais significativa: saiu da 1.413ª para a 246ª colocação.

O IPS avalia as 5.570 cidades brasileiras, com notas de 0 a 100, em 57 indicadores, a partir de três pilares: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar, e Oportunidades. Tem-se, então, um termômetro de como estão os municípios no quesito Qualidade de Vida, num panorama multidimensional, incluindo performance no atendimento às necessidades básicas da população.

Em Itaquaquecetuba, os indicadores de Saneamento Básico atingiram a nota 89,83 – melhor classificação entre os dados levantados na cidade. Para se chegar a este resultado, foram analisados a rede de oferta de água às casas e de esgotamento sanitário; cobertura; e gestão para minimizar a perca de água durante a distribuição.

Os índices harmonizam com os investimentos conquistados por Boigues com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Em fevereiro deste ano, foram anunciados R$ 1 bilhão em obras. A previsão, até 2027, é de cobertura de água encanada em 98% dos imóveis e de coleta de esgoto, em 86%. Até 2029, os índices devem subir para 99% e 96%, respectivamente.

No quesito Moradia | Habitação, Itaquaquecetuba ficou com a nota 89,43. Entre os aspectos pesquisados, a coleta adequada de lixo foi determinante para a boa colocação.

Caminho certo

Prefeito reeleito, em 2024, com 92,9% dos votos válidos, sendo o mais bem votado no Brasil entre os colégios eleitorais de segundo turno, Boigues celebra os resultados e os avanços nas políticas públicas municipais, que se traduzem, segundo ele, em melhoria no dia a dia do cidadão:

“Quando vemos Itaquaquecetuba em destaque nos cenários estadual e nacional, sabemos que as metas traçadas pela gestão estão sendo alcançadas. Os avanços chegam até a população e fazem com que a cidade, de fato, cresça em aspectos econômicos e sociais. Este mais novo ranking nos oferece importante parâmetro, que também serve como guia para a busca de mais investimentos”, pontua o liberal.