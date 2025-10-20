Balada épica e cheia de estilo: o Baile de Halloween da Sephora 2025

Na noite de sábado (18/10) em São Paulo, a sexta edição do Baile de Halloween da Sephora elevou o conceito de festa de beleza e fantasia a outro nível. Realizado no WTC Gran Hotel, o evento marcou‑se como a maior edição de todos os tempos, reunindo celebridades, influenciadores e grandes nomes da música, moda e cultura.

Com o tema “A Máquina do Tempo”, a festa propôs uma viagem estética pela história da beleza do passado ao futuro —, destacando como a maquiagem e a moda se reinventam e refletem identidades.

– A cantora Anitta foi uma das atrações principais, com performance especial durante o evento.

– A apresentadora Sabrina Sato retornou como madrinha da festa, pronta para brilhar.

– A influenciadora Bianca Andrade (também conhecida como Boca Rosa) assumiu o papel de anfitriã digital, liderando entrevistas e bastidores para as redes sociais da marca.

– Entre os visuais que chamaram atenção: Bianca Andrade homenageando Elke Maravilha; Anitta fantasiada como “Labubu”; e inúmeras montações criativas que misturaram época, humor e glamour.

Essa edição é uma das maiores de todos os tempos pelo cenário renovado e maior para acomodar a escala do evento, segundo a organização.

O line‑up musical de peso e muito entretenimento para os convidados.

A curadoria de beleza que reforçou o DNA da Sephora: inclusão, expressividade e superprodução.

A edição 2025 do Baile de Halloween da Sephora não foi apenas mais uma festa de fantasias — foi um espetáculo híbrido entre moda, performance, beleza e cultura pop. O cenário estava montado para liberar a criatividade e celebrar a beleza em suas muitas formas e épocas. Para quem gosta de moda, maquiagem e looks de impacto, foi uma noite memorável.