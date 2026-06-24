Colômbia garante vaga, Portugal goleia e Grupo L pega fogo, o resumo das partidas de ontem

Seleções começaram a definir os classificados para o mata-mata, enquanto Inglaterra, Croácia e Gana seguem na disputa por vagas na próxima fase do Mundial de 2026.

A Copa do Mundo de 2026 teve mais uma rodada decisiva nesta terça-feira (23), com definições importantes na luta pela classificação ao mata-mata.

Portugal conquistou sua primeira vitória no torneio com uma goleada sobre o Uzbequistão, a Colômbia garantiu vaga antecipada na próxima fase, enquanto o Grupo L permaneceu totalmente aberto após empate da Inglaterra e triunfo da Croácia.

Portugal goleia Uzbequistão e assume liderança provisória

Portugal não tomou conhecimento do Uzbequistão e venceu por 5 a 0 em Houston.

A seleção comandada por Roberto Martínez dominou completamente a partida e construiu a vantagem ainda no primeiro tempo. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes e liderou a atuação portuguesa, que ainda contou com gols de Nuno Mendes, Rafael Leão e um gol contra da defesa uzbeque.

Com o resultado, os portugueses chegaram a quatro pontos e assumiram momentaneamente a liderança do Grupo K.

Já o Uzbequistão segue sem pontuar e está matematicamente próximo da eliminação.

Inglaterra tropeça diante de Gana

Em Boston, a Inglaterra ficou apenas no empate por 0 a 0 diante de Gana.

Apesar da maior posse de bola durante boa parte da partida, os ingleses encontraram dificuldades para furar a forte marcação africana e criaram poucas oportunidades claras.

A melhor chance do confronto apareceu nos minutos finais, quando Harry Kane desperdiçou um rebote praticamente livre dentro da área.

O resultado manteve os ingleses na liderança do Grupo L, enquanto Gana segue vivo na disputa pela classificação.

Croácia vence Panamá e continua sonhando

A Croácia conquistou sua primeira vitória na Copa ao derrotar o Panamá por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado por Budimir no início do segundo tempo, após assistência de Pasalic.

A vitória ganhou ainda mais importância porque eliminou matematicamente o Panamá da competição.

Os croatas chegaram a três pontos e disputarão diretamente com Gana uma vaga no mata-mata na última rodada.

Colômbia confirma classificação antecipada

A Colômbia venceu a RD Congo por 1 a 0 e tornou-se uma das primeiras seleções classificadas para a próxima fase.

O gol da vitória foi marcado pelo lateral Daniel Muñoz, que vive grande momento no torneio e já soma dois gols em duas partidas.

Os colombianos dominaram as ações ofensivas durante quase todo o confronto e poderiam ter construído um placar mais amplo, mas esbarraram em grandes defesas do goleiro Lionel Mpasi.

Com seis pontos, a equipe lidera o Grupo K e garantiu presença no mata-mata.

A RD Congo permanece com um ponto e ainda depende da última rodada para sonhar com a classificação.

Situação dos grupos

Grupo K

Seleção Pontos Colômbia 6 Portugal 4 RD Congo 1 Uzbequistão 0

A Colômbia já está classificada. Portugal depende apenas de si para avançar.

Grupo L

Seleção Pontos Inglaterra 4 Croácia 3 Gana 4 Panamá 0

O Panamá está eliminado. Inglaterra, Gana e Croácia chegam à rodada final com chances de classificação.