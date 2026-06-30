Lula reforça autonomia do Mercosul e anuncia novas negociações comerciais

Durante a cúpula do Mercosul no Paraguai, presidente brasileiro defendeu a integração regional, criticou alinhamentos automáticos e anunciou novos avanços nas negociações comerciais do bloco.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta terça-feira (30) o fortalecimento do Mercosul como um bloco independente e capaz de atuar com autonomia no cenário internacional. Durante a cúpula realizada no Paraguai, o chefe do Executivo afirmou que “ninguém é dono do mundo e ninguém é dono da América do Sul”, ao destacar a importância de uma política externa baseada no diálogo e na defesa dos interesses comuns dos países-membros.

Além do discurso em favor da integração regional, Lula anunciou que o Mercosul dará início às negociações de uma parceria econômica com o Japão e revelou que o bloco pretende abrir, em breve, conversas semelhantes com a China.

Lula defende autonomia do Mercosul

Em seu pronunciamento, Lula afirmou que os países do Mercosul não devem buscar maior protagonismo internacional por meio de alinhamentos automáticos com outras potências.

Segundo o presidente, a força do bloco está justamente na capacidade de manter relações diplomáticas e comerciais com diferentes parceiros, preservando sempre os interesses dos países sul-americanos.

“Nenhum país do Mercosul ganhará mais liberdade de ação por meio de alinhamentos automáticos ou escolhas excludentes”, afirmou.

Para o presidente brasileiro, o fortalecimento dos mecanismos de diálogo e cooperação é o caminho para ampliar a influência do bloco em um cenário internacional cada vez mais complexo.

Bloco deve funcionar acima das mudanças de governo

Lula também defendeu que o funcionamento do Mercosul não fique condicionado às mudanças de governo nos países integrantes.

Segundo ele, a integração regional precisa ser sustentada por instituições permanentes e independentes das disputas políticas internas.

“O Mercosul não pode funcionar de acordo com a eleição desse ou daquele presidente, senão a gente nunca vai ter um bloco realmente forte funcionando”, declarou.

Na avaliação do presidente, o projeto de integração sul-americana deve permanecer acima das divergências ideológicas entre os governos da região.

Mercosul busca ampliar acordos comerciais

Durante a cúpula, Lula anunciou que o Mercosul iniciará negociações para uma parceria econômica com o Japão.

O presidente também afirmou que o bloco pretende abrir, futuramente, conversas com a China, ampliando a estratégia de aproximação com alguns dos mercados mais importantes do mundo.

Além dessas negociações, Lula destacou que o Mercosul já mantém diálogos em andamento com Canadá, Índia e Vietnã, como parte da política de expansão das relações comerciais do bloco.

Segundo o presidente, o objetivo é fortalecer a inserção internacional dos países membros e ampliar oportunidades para investimentos e exportações.

Integração regional como prioridade

Ao longo do discurso, Lula voltou a defender o Mercosul como o principal espaço institucional de cooperação na América do Sul.

Em um contexto de crescente polarização política na região, o presidente argumentou que a integração econômica e diplomática deve prevalecer sobre diferenças ideológicas entre os governos.

Para ele, ampliar a coordenação entre os países do bloco é essencial para enfrentar desafios comuns e aumentar o peso da América do Sul nas negociações internacionais.

Cúpula reforça agenda de expansão internacional

A reunião de chefes de Estado no Paraguai ocorre em um momento em que o Mercosul busca ampliar sua presença no comércio global e diversificar suas parcerias econômicas.

Além dos debates sobre integração regional, os líderes do bloco discutem mecanismos para fortalecer a cooperação política, facilitar investimentos e acelerar negociações com novos parceiros internacionais.

Com a abertura das tratativas com o Japão e a perspectiva de futuras negociações com a China, o Mercosul sinaliza uma estratégia voltada à ampliação de mercados e ao fortalecimento de sua atuação no cenário econômico mundial.