Frente fria avança pelo Brasil e acende alerta para temporais, frio intenso e geadas

Sistema meteorológico deve atingir o Sul, parte do Centro-Oeste e o Sudeste ao longo da semana, com previsão de chuva forte, rajadas de vento, queda nas temperaturas e risco de mar agitado no litoral.

Frente fria muda o tempo no Centro-Sul do país

A chegada de uma frente fria deve provocar uma mudança significativa no tempo em boa parte do Centro-Sul do Brasil nesta semana. O sistema avança inicialmente pelo Sul e, ao longo dos próximos dias, deve espalhar instabilidades para áreas do Centro-Oeste e do Sudeste, favorecendo o retorno da chuva em regiões que vinham enfrentando tempo mais seco.

Segundo a previsão meteorológica, os efeitos devem ser sentidos em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A passagem do sistema também pode influenciar o tempo em áreas de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, principalmente entre a metade e o fim da semana.

A combinação de um cavado em médios níveis da atmosfera, uma área de baixa pressão e um processo de ciclogênese sobre a Região Sul aumenta a instabilidade e cria condições para pancadas de chuva fortes, temporais isolados, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Rio Grande do Sul deve sentir os primeiros impactos

Os primeiros efeitos da frente fria devem ocorrer no Rio Grande do Sul, onde as áreas de instabilidade se espalham já nesta segunda-feira. A previsão indica chuva de moderada a forte intensidade em várias regiões do estado, com atenção especial para áreas do oeste, sul e centro gaúcho.

Cidades como Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana estão entre os pontos que podem registrar chuva intensa ao longo do dia. Também há alerta para municípios das regiões das Missões e da Campanha Gaúcha, onde o avanço da instabilidade pode provocar temporais localizados.

Além da chuva, o estado também deve enfrentar aumento da intensidade dos ventos, especialmente no litoral. O mar pode ficar agitado, com possibilidade de ressaca e ondas entre dois e três metros de altura, o que exige atenção de pescadores, navegadores e moradores de áreas costeiras.

Instabilidade avança por Santa Catarina

Depois de atingir o Rio Grande do Sul, a frente fria avança em direção a Santa Catarina, principalmente sobre o oeste e o interior do estado. A previsão aponta risco de chuva forte em cidades como Chapecó, Concórdia, Xanxerê e Lages.

A formação de nuvens carregadas pode provocar pancadas intensas em curto período, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual granizo. Áreas de serra e regiões de baixada também devem ficar em atenção por causa da queda nas temperaturas nos dias seguintes.

Com a entrada da massa de ar frio após a passagem da frente, Santa Catarina pode registrar madrugadas geladas, especialmente na Serra Catarinense, onde há possibilidade de formação de geada.

Paraná entra na rota da frente fria

Na terça-feira, o sistema deve ganhar força sobre o Paraná. A previsão indica pancadas de chuva distribuídas ao longo do dia, especialmente nas regiões oeste, sudoeste e sul do estado.

Municípios como Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Pato Branco estão entre as áreas com maior potencial para aumento da nebulosidade e ocorrência de chuva. A instabilidade pode ocorrer de forma irregular, mas com intensidade suficiente para provocar transtornos pontuais.

Após a passagem do sistema, a queda nas temperaturas também deve ser sentida no estado. O sul do Paraná aparece entre as áreas com condições favoráveis para formação de geadas, principalmente em regiões de maior altitude e durante as primeiras horas da manhã.

Mato Grosso do Sul pode ter temporais entre terça e quarta-feira

A partir de terça e quarta-feira, as instabilidades devem avançar para o Mato Grosso do Sul, especialmente no sul do estado. O transporte de calor e umidade para o interior do continente contribui para a formação de nuvens carregadas e aumenta o risco de chuva moderada a forte.

Cidades como Ponta Porã, Dourados, Naviraí e Mundo Novo estão na área de atenção. Nessas regiões, as pancadas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

O avanço da umidade também pode favorecer o retorno das precipitações em Mato Grosso, inclusive em Cuiabá, entre quarta e quinta-feira. A mudança chama atenção porque ocorre em um período normalmente marcado pela redução das chuvas em parte do Centro-Oeste.

Sudeste deve ter chuva na segunda metade da semana

No Sudeste, os maiores volumes de chuva são esperados a partir da segunda metade da semana. A frente fria e a umidade associada ao sistema devem favorecer pancadas em áreas do interior de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro.

Em São Paulo, cidades como Presidente Prudente, Marília, Bauru, Campinas e Sorocaba estão entre as áreas de atenção. A capital paulista também pode sentir os efeitos da mudança no tempo, com aumento de nuvens, possibilidade de chuva e queda nas temperaturas.

Em Minas Gerais, a instabilidade deve atingir municípios como Uberaba, Uberlândia, Poços de Caldas e Belo Horizonte. Já no Rio de Janeiro, há previsão de pancadas fortes e temporais isolados na capital e em cidades da Região Serrana, como Petrópolis.

Goiás e Distrito Federal podem ter chuva fora do padrão para junho

A previsão também indica possibilidade de chuva em Goiás e no Distrito Federal no fim da semana. O cenário é considerado incomum para esta época do ano, já que junho costuma marcar o avanço do período seco em boa parte da região central do país.

Mesmo que a chuva ocorra de forma irregular, a presença de umidade e instabilidade pode quebrar temporariamente o padrão de tempo seco. Em algumas áreas, as pancadas podem ser acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

A situação reforça a influência da frente fria sobre uma área ampla do país, com efeitos que vão além do Sul e chegam a regiões normalmente menos afetadas por sistemas frios nesta época do ano.

Massa de ar frio deve derrubar temperaturas

Além da chuva, a passagem da frente fria abre caminho para a entrada de uma massa de ar frio, que deve derrubar as temperaturas no Sul e em parte do Sudeste. O frio será mais intenso nas áreas de altitude, especialmente durante as madrugadas e manhãs.

Há condições favoráveis para formação de geadas na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, sul do Paraná, pontos elevados do interior paulista e Serra da Mantiqueira. Os maiores riscos se concentram em áreas de baixada e regiões serranas, onde o ar frio se acumula com mais facilidade.

Em alguns pontos, os termômetros podem se aproximar ou ficar abaixo dos 4°C nas primeiras horas do dia. A queda acentuada nas temperaturas exige atenção de moradores, produtores rurais e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ventos fortes e mar agitado preocupam o litoral

Outro ponto de atenção nesta semana é o aumento da intensidade dos ventos nas áreas litorâneas do Sul e do Sudeste. A formação de um novo ciclone associado ao sistema de baixa pressão pode provocar rajadas significativas ao longo da costa.

O fenômeno deve afetar principalmente o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A recomendação é de cautela para pescadores, navegadores, operadores portuários e moradores de áreas próximas ao mar.

No litoral gaúcho, o mar deve permanecer agitado, com possibilidade de ressaca e ondas entre dois e três metros de altura. As condições podem aumentar o risco para atividades marítimas, travessias, navegação de pequenas embarcações e permanência em áreas costeiras expostas.

Semana exige atenção para temporais e frio

A semana será marcada por uma combinação de fenômenos meteorológicos que exigem atenção em diferentes regiões do país. A frente fria deve provocar chuva forte, temporais isolados, queda nas temperaturas, geadas, ventos intensos e mar agitado.

No Sul, os riscos estão associados principalmente à chuva forte, ao vento e ao frio mais intenso. No Centro-Oeste, a atenção se volta para o retorno das instabilidades em áreas que já vivem o período seco. No Sudeste, a mudança deve ocorrer com mais força a partir da segunda metade da semana, quando a chuva e a queda de temperatura devem se espalhar.

A orientação para a população é acompanhar os alertas meteorológicos, evitar áreas de risco durante temporais, redobrar cuidados em estradas sob chuva e manter atenção especial em regiões sujeitas a ventos fortes, ressaca e geadas.