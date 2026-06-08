Terremoto nas Filipinas deixa mortos, feridos e provoca alerta de tsunami no Pacífico

Abalo de magnitude 7,8 atingiu a ilha de Mindanao, no sul do arquipélago, derrubou estruturas, deixou dezenas de vítimas e levou autoridades a emitirem alertas para áreas costeiras das Filipinas, Indonésia e outras regiões próximas.

Forte tremor atinge o sul das Filipinas

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, na manhã desta segunda-feira, pelo horário local, equivalente à noite de domingo, dia 7, no horário de Brasília. O tremor foi sentido com força em diferentes áreas da região e provocou desabamento de prédios, mortes, feridos e alertas de tsunami em zonas costeiras.

De acordo com informações divulgadas por centros de monitoramento sísmico, o terremoto teve epicentro próximo à costa da província de Sarangani, em uma área marítima situada nas proximidades de General Santos, uma cidade portuária com mais de 700 mil habitantes e importante polo regional de exportação de atum.

As primeiras estimativas chegaram a apontar magnitude superior, próxima de 8,2, mas o número foi posteriormente revisado para 7,8 por institutos internacionais. Mesmo com a revisão, o abalo permanece classificado como um terremoto de grande intensidade e com alto potencial destrutivo.

Mortos, feridos e desaparecidos

O terremoto deixou ao menos 32 mortos, segundo balanços preliminares divulgados por autoridades filipinas. Também há registros de mais de 100 feridos, com alguns levantamentos apontando mais de 200 pessoas atingidas, além de desaparecidos em áreas afetadas pelo tremor.

Equipes de emergência foram mobilizadas para atuar em regiões onde houve queda de estruturas, danos em edificações e risco de novos deslizamentos ou desabamentos. Socorristas trabalham na busca por vítimas em meio aos escombros, enquanto hospitais locais passaram a receber moradores com ferimentos de diferentes gravidades.

Segundo a Defesa Civil das Filipinas, cerca de 10 mil famílias vivem nas áreas mais impactadas pelo terremoto. O número reforça a preocupação das autoridades com a extensão dos danos e com a necessidade de abrigos temporários para moradores que precisaram deixar suas casas.

Tsunami foi registrado após o terremoto

Além dos estragos provocados diretamente pelo abalo sísmico, o terremoto também gerou alertas de tsunami para áreas costeiras das Filipinas e de países vizinhos, incluindo a Indonésia. Em algumas regiões, moradores foram orientados a deixar áreas próximas ao mar e seguir para locais mais altos.

A agência sismológica filipina informou que foram identificadas ondas de tsunami em seis estações de monitoramento, com a maior delas chegando a aproximadamente 1,4 metro. Outros registros apontaram ondas em torno de um metro acima do nível normal da maré em zonas costeiras próximas ao epicentro.

Os alertas foram cancelados após algumas horas, depois que as autoridades avaliaram a redução do risco imediato. Ainda assim, a recomendação para a população local foi manter cautela, especialmente em áreas costeiras e regiões próximas a estruturas danificadas.

Réplicas aumentam preocupação das autoridades

Após o terremoto principal, a região foi atingida por mais de 130 réplicas, algumas delas com magnitude elevada, chegando a cerca de 6,7. Esses tremores secundários ampliam o risco de novos danos, especialmente em construções já fragilizadas pelo primeiro impacto.

As réplicas são comuns após terremotos de grande magnitude, mas podem dificultar o trabalho das equipes de resgate e aumentar o medo entre os moradores. Em áreas afetadas, muitas pessoas passaram a evitar retornar para dentro de casa por receio de novos desabamentos.

Autoridades locais seguem monitorando a atividade sísmica e avaliando os danos em pontes, estradas, prédios públicos, escolas, hospitais e residências. A prioridade neste momento é localizar desaparecidos, atender feridos e garantir segurança para famílias desabrigadas.

Epicentro ocorreu próximo a Mindanao

O epicentro do terremoto foi registrado nas proximidades da ilha de Mindanao, a segunda maior das Filipinas em extensão territorial. A ilha fica no sul do arquipélago e tem aproximadamente 27,3 milhões de habitantes, sendo uma das regiões mais populosas do país.

Segundo dados preliminares, o tremor ocorreu a uma profundidade relativamente baixa, característica que pode aumentar o impacto sentido na superfície. Algumas medições indicaram profundidade de cerca de 10 quilômetros, enquanto outros levantamentos apontaram aproximadamente 35 quilômetros, dependendo do centro de monitoramento utilizado.

Terremotos mais rasos tendem a causar maiores danos em áreas próximas ao epicentro, especialmente quando atingem regiões urbanizadas ou costeiras.

Por que as Filipinas sofrem tantos terremotos?

As Filipinas estão localizadas no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas de maior atividade sísmica e vulcânica do planeta. Essa região concentra vulcões, fossas oceânicas e limites entre placas tectônicas, o que torna países do entorno mais vulneráveis a terremotos de grande magnitude.

O Anel de Fogo circunda parcialmente a Bacia do Pacífico e inclui áreas da Ásia, Oceania e Américas. Por causa dessa localização, as Filipinas convivem com risco frequente de terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis.

Esse cenário exige monitoramento constante, planos de evacuação e sistemas de alerta para reduzir o número de vítimas em casos de emergência.

Como funciona a escala de magnitude?

A magnitude de um terremoto mede a quantidade de energia liberada no epicentro do tremor. A escala usada para esse tipo de medição é logarítmica, o que significa que cada aumento de um ponto representa uma liberação de energia muito maior.

Na prática, um terremoto de magnitude 7 libera muito mais energia do que um de magnitude 6. Por isso, tremores acima de 7 são considerados extremamente fortes e podem causar grande destruição, principalmente quando ocorrem perto de áreas habitadas.

Embora não exista um limite teórico absoluto para terremotos, cientistas estimam que, nas condições atuais da crosta terrestre, os maiores tremores possíveis ficariam entre magnitude 9,5 e 10. O maior terremoto já registrado oficialmente foi o do Chile, em 1960, com magnitude 9,5.

Danos ainda estão sendo avaliados

As autoridades filipinas ainda fazem o levantamento completo dos danos provocados pelo terremoto. Prédios, casas, estradas e áreas costeiras estão sendo vistoriados para identificar riscos estruturais e definir quais regiões permanecem inseguras.

O número de vítimas pode mudar conforme as equipes de resgate avançam em áreas de difícil acesso. Em situações como essa, balanços iniciais costumam ser atualizados ao longo das horas, principalmente quando há comunidades isoladas ou falhas na comunicação.

A tragédia reacende o alerta sobre a vulnerabilidade das Filipinas a eventos naturais extremos. Com milhões de pessoas vivendo em áreas sísmicas e costeiras, o país mantém uma rotina permanente de preparação para terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas.

Região segue em estado de atenção

Mesmo após o cancelamento dos alertas de tsunami, a região de Mindanao permanece em estado de atenção por causa das réplicas e dos danos estruturais. Moradores de áreas afetadas foram orientados a evitar construções comprometidas e seguir as determinações das equipes de emergência.

O governo filipino, a Defesa Civil e organismos internacionais de monitoramento seguem acompanhando a situação. A prioridade é garantir atendimento às vítimas, apoio às famílias atingidas e avaliação dos riscos nas próximas horas.

O terremoto de magnitude 7,8 entra para a lista dos eventos sísmicos mais fortes registrados recentemente no país e reforça o desafio permanente das Filipinas em lidar com desastres naturais em uma das regiões mais instáveis do planeta.