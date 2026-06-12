Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta sexta-feira

Usuários relataram dificuldades para acessar as redes sociais da Meta durante a manhã; falhas atingiram principalmente o Instagram na versão web e também foram registradas no Facebook. Matéria em atualização.

Redes sociais da Meta apresentam falhas

Usuários do Instagram e do Facebook relataram instabilidade na manhã desta sexta-feira, 12 de junho. As plataformas, pertencentes à Meta, apresentaram falhas de acesso e carregamento, segundo relatos publicados em outras redes sociais.

De acordo com o site Downdetector, que monitora problemas em serviços digitais com base em notificações de usuários, os relatos começaram por volta das 10h40. A ferramenta registra reclamações em tempo real, mas os números podem variar conforme o volume de usuários que reportam o problema.

Instagram teve dificuldades na versão web

No caso do Instagram, usuários apontaram principalmente dificuldades para acessar a rede social pela versão web, ou seja, pelo navegador. Também houve relatos de problemas no carregamento de publicações e na tentativa de postar conteúdos.

Nas redes sociais, internautas comentaram o imprevisto e questionaram se o Instagram havia caído. Parte das reclamações também citou a instabilidade justamente nesta sexta-feira, data em que é celebrado o Dia dos Namorados no Brasil.

Facebook também registra reclamações

Além do Instagram, usuários também relataram falhas no Facebook. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa da instabilidade ou sobre a extensão do problema.

A Meta, empresa responsável pelas plataformas, ainda não havia se manifestado publicamente sobre a falha até a última atualização.

Facebook e Instagram voltam ao ar

A plataformas voltaram ao ar após a instabilidade registrada durante a manhã, mas ainda apresenta alguns bugs para parte dos usuários. Entre os problemas relatados está a ausência do número de comentários em algumas publicações, além de possíveis falhas pontuais no carregamento de conteúdos.