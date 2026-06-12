Conta de luz pode subir 8,6% em 2026, aponta boletim da Aneel

Estimativa da Agência Nacional de Energia Elétrica fica acima das projeções de inflação para o ano; recursos de Uso do Bem Público devem ser usados para reduzir parte do impacto em algumas regiões do país.

Aneel prevê alta média na conta de luz em 2026

A conta de luz deve ficar, em média, 8,6% mais cara em 2026, segundo a segunda edição do boletim InfoTarifas, divulgado nesta sexta-feira, 12 de junho, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel.

A projeção ficou acima das estimativas de inflação consideradas pela própria agência. Segundo o boletim, a previsão é superior ao IGP-M, estimado em 5,8%, e ao IPCA, projetado em 4,9%.

O InfoTarifas é divulgado a cada três meses e reúne estimativas de variação tarifária, além dos principais fatores que influenciam o cálculo da conta de energia paga pelos consumidores brasileiros.

Alta supera projeções de inflação

A previsão de reajuste médio de 8,6% chama atenção porque supera os índices de inflação esperados para 2026. Na prática, isso significa que a energia elétrica pode pesar mais no orçamento das famílias do que a média de outros preços da economia.

A conta de luz é considerada uma despesa essencial e tem impacto direto sobre consumidores residenciais, comércio, serviços e indústria. Quando a tarifa sobe acima da inflação, o efeito pode ser sentido tanto no orçamento doméstico quanto nos custos de produção de empresas.

Além disso, a energia elétrica também influencia outros indicadores econômicos, como o próprio IPCA. Em maio, a energia residencial já havia pressionado a inflação oficial, com alta ligada a reajustes tarifários em capitais e à cobrança extra da bandeira amarela.

Recursos de Uso do Bem Público devem reduzir impacto

Apesar da previsão de alta, a Aneel informou que recursos de Uso do Bem Público, conhecidos como UBP, serão utilizados para reduzir parte do impacto nas tarifas de consumidores de regiões atendidas pela Sudam e pela Sudene.

Segundo a agência, clientes cativos de 22 distribuidoras terão descontos nas faturas por causa da destinação desses recursos. Os consumidores cativos são aqueles atendidos pelas distribuidoras locais, que não escolhem livremente o fornecedor de energia.

Os recursos de UBP funcionam como valores pagos por empresas que exploram bens públicos no setor elétrico, como hidrelétricas. Parte desses recursos pode ser usada para ajudar na chamada modicidade tarifária, ou seja, para reduzir o peso das tarifas ao consumidor.

Quem pode ser beneficiado pelos descontos

A medida deve alcançar consumidores em áreas atendidas por distribuidoras localizadas nas regiões de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam, e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene.

Essas regiões abrangem estados do Norte, Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo, dependendo da área de atuação das superintendências. A aplicação dos descontos, no entanto, depende da distribuidora responsável pelo atendimento e das regras definidas pela Aneel.

Mesmo com a utilização dos recursos, a agência ainda projeta aumento médio na conta de luz. Isso indica que os descontos devem reduzir parte da pressão, mas não eliminar totalmente o reajuste previsto para 2026.

O que pesa no cálculo da tarifa

A tarifa de energia elétrica é formada por diferentes componentes. Entre eles estão os custos de geração, transmissão e distribuição, além de encargos setoriais, tributos e mecanismos de compensação definidos pelo setor elétrico.

Nos últimos anos, os encargos têm sido apontados como um dos principais fatores de pressão sobre a conta de luz. Eles financiam políticas públicas e subsídios do setor elétrico, como descontos tarifários, programas sociais e incentivos a determinados modelos de geração de energia.

A Aneel já havia informado, na primeira edição do InfoTarifas de 2026, que o efeito médio tarifário nacional estava projetado em 8% sem considerar os recursos de UBP. Na ocasião, a agência destacou a influência da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, entre os principais fatores de pressão sobre as tarifas.

Conta de luz já pressiona a inflação

A previsão de alta ocorre em um momento em que a energia elétrica já aparece como um dos itens que mais pressionam o custo de vida. No IPCA de maio, a energia residencial teve aumento relevante e foi um dos principais fatores de alta no grupo Habitação.

Esse movimento afeta diretamente as famílias, já que a conta de luz é uma despesa recorrente e de difícil substituição. Para consumidores de baixa renda, qualquer reajuste pode comprometer uma parcela maior do orçamento mensal.

Além do impacto direto nas residências, tarifas mais altas também podem elevar custos de empresas e prestadores de serviço. Em alguns setores, esse aumento pode ser repassado aos preços de produtos e serviços, ampliando o efeito indireto sobre a inflação.

Boletim é atualizado a cada três meses

O InfoTarifas é uma publicação trimestral da Aneel. O boletim tem como objetivo apresentar ao público estimativas sobre a variação das tarifas de energia e explicar os fatores que influenciam os reajustes.

As projeções podem mudar ao longo do ano, conforme novos dados de inflação, custos setoriais, encargos, compra de energia, transmissão e outros componentes sejam atualizados.

Por isso, o percentual de 8,6% divulgado agora deve ser entendido como uma estimativa média. O reajuste final pode variar de acordo com cada distribuidora, região, data de revisão tarifária e aplicação de eventuais mecanismos de redução.

Reajuste varia conforme a distribuidora

Embora a estimativa nacional seja de alta média de 8,6%, o impacto para cada consumidor pode ser diferente. Isso acontece porque os reajustes das tarifas são calculados individualmente para cada distribuidora.

Cada empresa tem custos próprios de operação, contratos de compra de energia, perdas elétricas, investimentos, encargos e calendário específico de revisão ou reajuste tarifário. Assim, algumas áreas podem ter aumentos maiores, enquanto outras podem ter reajustes menores ou descontos mais relevantes.

O uso dos recursos de UBP também não deve atingir todos os consumidores do país da mesma forma, já que será direcionado a regiões e distribuidoras específicas.

Alta prevista reacende debate sobre custo da energia

A projeção de aumento na conta de luz reacende o debate sobre o peso dos encargos, subsídios e custos estruturais do setor elétrico. Parte da tarifa paga pelos consumidores não está ligada apenas ao consumo de energia, mas também ao financiamento de políticas públicas e obrigações regulatórias.

Especialistas do setor têm apontado que a conta de luz vem acumulando pressões ao longo dos anos. Entre os fatores estão os custos de transmissão, encargos setoriais, subsídios e a necessidade de investimentos na rede elétrica.

Para o consumidor, o resultado aparece de forma direta na fatura mensal. Mesmo com medidas para reduzir parte do impacto, a previsão da Aneel indica que a energia elétrica seguirá como uma das despesas mais sensíveis no orçamento das famílias em 2026.