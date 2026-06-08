MARCOS & BELUTTI E LEONARDO FAZEM A FESTA NO 3º DIA DO ARUJÁ FEST 2026

O terceiro dia do Arujá Fest 2026 foi marcado por muita emoção, música sertaneja e uma multidão animada. As atrações principais da noite, Marcos & Belutti e Leonardo, levaram o público ao delírio com grandes sucessos que atravessam gerações, transformando o evento em um verdadeiro coro a céu aberto.

Com um repertório repleto de hits, os artistas fizeram os fãs cantarem do início ao fim, em uma noite inesquecível para quem prestigiou a festa.

No Palco 2, a animação também tomou conta do público com as apresentações da Banda La Fortune e da dupla Edu Ferreira & Tegal, que garantiram muita música e entretenimento durante toda a noite.

E a programação continua neste domingo com mais atrações para toda a família. Os shows de abertura ficam por conta de Só Sorriso e Janaína Rebelato. Encerrando a noite, a cantora Simone Mendes sobe ao palco principal para um dos shows mais aguardados do evento.

O Arujá Fest 2026 segue reunindo milhares de pessoas, consolidando-se como um dos maiores eventos da região.