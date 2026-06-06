CPTM inicia testes de pagamento via Pix nas estações de Ferraz de Vasconcelos e Suzano

Os passageiros que utilizam as estações de Ferraz de Vasconcelos e Suzano, na Linha 11-Coral da CPTM, já podem contar com uma nova forma de pagamento para a compra de passagens. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) iniciou um projeto-piloto que permite a aquisição de bilhetes por meio do Pix em terminais de autoatendimento. (CPTM)

A iniciativa faz parte de um programa de modernização dos meios de pagamento no sistema ferroviário paulista e está sendo testada em dez estações da CPTM até o dia 12 de junho. Além de Suzano e Ferraz de Vasconcelos, participam do projeto as estações Brás, Palmeiras-Barra Funda, Mauá, Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires, Francisco Morato e Aeroporto-Guarulhos.

Para utilizar o serviço, o passageiro deve acessar um terminal de autoatendimento TOP, selecionar a opção de pagamento via Pix e escanear o QR Code gerado pela máquina utilizando o aplicativo do banco. Após a confirmação da transação, o bilhete é emitido para acesso às catracas.

Segundo a CPTM, o objetivo é oferecer mais praticidade, rapidez e opções digitais aos usuários do transporte ferroviário. Após o período de testes, os resultados serão avaliados para definir uma possível ampliação do sistema para toda a rede.

A novidade chega poucos meses após a implantação do pagamento por aproximação com cartões de crédito e débito em todas as estações da CPTM, reforçando a estratégia de modernização e digitalização dos serviços oferecidos aos passageiros.