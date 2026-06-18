Megaoperação mobiliza 150 agentes para reforçar segurança em Suzano

Atividade teve início no Parque Max Feffer e reuniu equipes das Polícias Militar e Civil e das Guardas Civis Municipais de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos

Suzano recebeu nesta quarta-feira (17/06) o lançamento da megaoperação “Impacto – Grande Visibilidade”, que mobilizou cerca de 150 agentes para ampliar as ações preventivas e ostensivas de segurança em Suzano. A cerimônia de abertura ocorreu no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador.

A força-tarefa reuniu 63 policiais militares, 16 policiais civis e 70 guardas municipais, além de 53 viaturas e 23 motocicletas. Após o lançamento, as equipes foram distribuídas pelas cidades de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá para a realização de patrulhamento ostensivo, pontos de bloqueio, abordagens e demais ações de combate ao tráfico de entorpecentes, roubos e outros delitos.

Em Suzano, o trabalho contemplou regiões estratégicas e locais com grande circulação de veículos e pedestres, incluindo centro, Cidade Miguel Badra e Jardim Dona Benta, entre outros pontos do município. A iniciativa reforçou a presença das forças de segurança nas ruas e ampliou o trabalho preventivo já realizado diariamente pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pelas forças policiais do Estado.

A operação também evidenciou a integração regional entre as instituições de segurança. Representando Suzano, participaram da cerimônia o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; o comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; e o delegado titular da Delegacia Central, Benedito Henrique Queiroz.

Pelo município de Poá, estiveram presentes o prefeito Saulo Souza; o comandante da GCM, Davi Vieira; e o delegado Emílio Pernambuco. Ferraz de Vasconcelos foi representada pela secretária municipal de Segurança, Daniele Cristina Oliveira; pelo comandante da GCM, Cléverson Ramos; e pelo delegado Jorge Luis Neves Esteves.

Por parte da Polícia Militar, participaram lideranças do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, incluindo o comandante da unidade, tenente-coronel Willian Tadashi, e o major Gilson Kameoka, responsável pela condução da operação.

Também acompanharam o lançamento os delegados titulares do 1º e do 2º distritos policiais de Suzano, Lourival Zacarias e André Bastos, respectivamente.

A nova mobilização integra o conjunto de ações realizadas continuamente em Suzano para preservar a tranquilidade da população e fortalecer o enfrentamento à criminalidade. No fim de maio, o município recebeu a “Operação Impacto Grande Envergadura – Alto Tietê”, que reuniu mais de 370 agentes das forças municipais e estaduais.

Durante aquela mobilização, a GCM de Suzano localizou uma residência utilizada para o armazenamento e a preparação de entorpecentes, conhecida como “casa bomba”, e prendeu um homem suspeito de tráfico. A ocorrência resultou na apreensão de mais de 2,5 mil porções de drogas.

Paralelamente às operações integradas, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã mantém ações permanentes de patrulhamento preventivo e fiscalização. Entre elas está a “Operação Cidade e Ordem”, que promove vistorias em estabelecimentos comerciais e verifica possíveis irregularidades, além das ações específicas realizadas nos bairros das três regiões da cidade.

O tenente-coronel Willian Tadashi destacou que a atuação integrada permite ampliar a presença das forças de segurança e prevenir diferentes modalidades criminosas. “Essa mobilização demonstra o compromisso do 32º Batalhão e de todas as instituições envolvidas com a segurança dos municípios da região. Estamos unindo efetivos, inteligência e capacidade operacional para ampliar a presença nas ruas, prevenir crimes e proporcionar ainda mais tranquilidade à população”, afirmou.

O secretário municipal de Segurança Cidadã ressaltou que Suzano tem mantido uma agenda permanente de ações preventivas e operações conjuntas. “Suzano é uma cidade que investe em segurança e trabalha de forma integrada com as forças estaduais. Em menos de um mês, recebemos duas grandes operações, além de mantermos diariamente o patrulhamento da GCM e as ações específicas da secretaria. Essa soma de esforços fortalece ainda mais a proteção da nossa população e demonstra que não abrimos mão de cuidar da cidade”, declarou Francisco Balbino.

Representando o prefeito Pedro Ishi, o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, agradeceu o empenho dos agentes e destacou o compromisso da administração municipal com a segurança pública. “Suzano tem avançado com planejamento, integração e investimentos para continuar sendo uma cidade segura e acolhedora. Cada agente mobilizado nesta operação representa uma presença a mais nas ruas e um reforço importante ao trabalho que já desenvolvemos. Agradecemos às polícias Militar e Civil e às guardas municipais por essa parceria em defesa da população de toda a região”, finalizou.