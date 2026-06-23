Messi, Mbappé e Haaland brilham em rodada histórica da Copa do Mundo de 2026

Argentina, França, Noruega e Argélia venceram seus compromissos e movimentaram a disputa pela artilharia e pelas vagas no mata-mata do Mundial.
A segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por atuações decisivas de algumas das maiores estrelas do futebol mundial. Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland comandaram as vitórias de suas seleções e ajudaram Argentina, França e Noruega a garantirem vaga antecipada no mata-mata.
Além dos gigantes europeus e sul-americanos, a Argélia conquistou uma importante vitória de virada diante da Jordânia e segue viva na briga pela classificação.
A rodada ainda acirrou a disputa pela artilharia histórica das Copas do Mundo, com Messi ampliando sua vantagem e Mbappé se aproximando do topo do ranking.
Messi faz história e Argentina confirma classificação
A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0 em Dallas e garantiu vaga antecipada na próxima fase da Copa do Mundo.
Mesmo após desperdiçar um pênalti ainda no primeiro tempo, Lionel Messi foi o grande nome da partida. O camisa 10 marcou duas vezes e chegou aos 18 gols em Mundiais.
Com o feito, Messi se isolou como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.
A Albiceleste controlou a maior parte do confronto e chegou aos seis pontos no Grupo J, ficando muito próxima da liderança definitiva da chave.
A Áustria permanece com três pontos e ainda depende da última rodada para tentar avançar.
Mbappé marca duas vezes e coloca França no mata-mata
A França derrotou o Iraque por 3 a 0 na Filadélfia e também assegurou classificação antecipada.
Kylian Mbappé voltou a ser o protagonista da equipe francesa ao marcar dois gols na partida. Dembélé fechou o placar na etapa final.
O confronto ficou paralisado por mais de duas horas devido às condições climáticas e ao protocolo de segurança adotado nos Estados Unidos por causa das tempestades.
Mbappé chegou aos 16 gols em Copas do Mundo, ultrapassou Ronaldo Fenômeno e igualou Miroslav Klose na vice-liderança histórica.
A França lidera o Grupo I com seis pontos e segue como uma das favoritas ao título.
Haaland decide e Noruega também garante vaga
A Noruega venceu o Senegal por 3 a 2 em Nova Jersey e confirmou a classificação para a próxima fase.
Erling Haaland foi o grande destaque do jogo ao marcar dois gols, enquanto Pedersen anotou o outro gol norueguês.
Do lado senegalês, Ismaïla Sarr marcou duas vezes e manteve a equipe viva até os minutos finais.
Com duas vitórias em dois jogos, a Noruega chegou aos seis pontos e garantiu presença no mata-mata da Copa do Mundo.
O Senegal segue sem pontuar e precisará de uma combinação de resultados para continuar sonhando com a classificação.
Argélia vira no fim e elimina Jordânia
Na madrugada desta terça-feira, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 em Santa Clara e voltou à briga por uma vaga na próxima fase.
Os jordanianos abriram o placar com Nizar Al-Rashdan ainda no primeiro tempo, mas os africanos reagiram na etapa final.
Nadhir Benbouali empatou de cabeça e Amine Gouiri marcou o gol da virada após cobrança de escanteio.
A vitória manteve a Argélia viva no Grupo J e eliminou matematicamente a Jordânia da Copa do Mundo.
Os argelinos chegam à última rodada dependendo apenas de um bom resultado diante da Áustria para tentar avançar.
Disputa pela artilharia esquenta na Copa do Mundo
A rodada também movimentou a corrida pela artilharia histórica dos Mundiais.
Lionel Messi assumiu a liderança isolada com 18 gols.
Kylian Mbappé chegou aos 16 gols e igualou Miroslav Klose.
Erling Haaland também entrou na disputa ao ampliar seus números nesta edição do torneio.
A diferença entre os principais artilheiros diminuiu e a reta final da Copa promete uma disputa intensa entre os maiores atacantes da atualidade.