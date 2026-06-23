Messi, Mbappé e Haaland brilham em rodada histórica da Copa do Mundo de 2026

Argentina, França, Noruega e Argélia venceram seus compromissos e movimentaram a disputa pela artilharia e pelas vagas no mata-mata do Mundial.

A segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por atuações decisivas de algumas das maiores estrelas do futebol mundial. Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland comandaram as vitórias de suas seleções e ajudaram Argentina, França e Noruega a garantirem vaga antecipada no mata-mata.

Além dos gigantes europeus e sul-americanos, a Argélia conquistou uma importante vitória de virada diante da Jordânia e segue viva na briga pela classificação.

A rodada ainda acirrou a disputa pela artilharia histórica das Copas do Mundo, com Messi ampliando sua vantagem e Mbappé se aproximando do topo do ranking.

Messi faz história e Argentina confirma classificação

A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0 em Dallas e garantiu vaga antecipada na próxima fase da Copa do Mundo.

Mesmo após desperdiçar um pênalti ainda no primeiro tempo, Lionel Messi foi o grande nome da partida. O camisa 10 marcou duas vezes e chegou aos 18 gols em Mundiais.

Com o feito, Messi se isolou como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

A Albiceleste controlou a maior parte do confronto e chegou aos seis pontos no Grupo J, ficando muito próxima da liderança definitiva da chave.

A Áustria permanece com três pontos e ainda depende da última rodada para tentar avançar.

Lionel Messi no jogo contra a Áustria, pela Copa 2026 • (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Mbappé marca duas vezes e coloca França no mata-mata

A França derrotou o Iraque por 3 a 0 na Filadélfia e também assegurou classificação antecipada.

Kylian Mbappé voltou a ser o protagonista da equipe francesa ao marcar dois gols na partida. Dembélé fechou o placar na etapa final.

O confronto ficou paralisado por mais de duas horas devido às condições climáticas e ao protocolo de segurança adotado nos Estados Unidos por causa das tempestades.

Mbappé chegou aos 16 gols em Copas do Mundo, ultrapassou Ronaldo Fenômeno e igualou Miroslav Klose na vice-liderança histórica.

A França lidera o Grupo I com seis pontos e segue como uma das favoritas ao título.

Mbappe em ação em França x Iraque • Divulgação / Equipe de France

Haaland decide e Noruega também garante vaga

A Noruega venceu o Senegal por 3 a 2 em Nova Jersey e confirmou a classificação para a próxima fase.

Erling Haaland foi o grande destaque do jogo ao marcar dois gols, enquanto Pedersen anotou o outro gol norueguês.

Do lado senegalês, Ismaïla Sarr marcou duas vezes e manteve a equipe viva até os minutos finais.

Com duas vitórias em dois jogos, a Noruega chegou aos seis pontos e garantiu presença no mata-mata da Copa do Mundo.

O Senegal segue sem pontuar e precisará de uma combinação de resultados para continuar sonhando com a classificação.

Haaland anotou dois gols na partida contra Senegal, pela Copa do Mundo • Divulgação/@nff_landslag

Argélia vira no fim e elimina Jordânia

Na madrugada desta terça-feira, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 em Santa Clara e voltou à briga por uma vaga na próxima fase.

Os jordanianos abriram o placar com Nizar Al-Rashdan ainda no primeiro tempo, mas os africanos reagiram na etapa final.

Nadhir Benbouali empatou de cabeça e Amine Gouiri marcou o gol da virada após cobrança de escanteio.

A vitória manteve a Argélia viva no Grupo J e eliminou matematicamente a Jordânia da Copa do Mundo.

Os argelinos chegam à última rodada dependendo apenas de um bom resultado diante da Áustria para tentar avançar.

Amine Gouiri, da Argélia, celebrando o gol marcado sobre a Jordânia, em partida da segunda rodada da Copa do Mundo • Reprodução/X/@CAF_Online

Disputa pela artilharia esquenta na Copa do Mundo

A rodada também movimentou a corrida pela artilharia histórica dos Mundiais.

Lionel Messi assumiu a liderança isolada com 18 gols.

Kylian Mbappé chegou aos 16 gols e igualou Miroslav Klose.

Erling Haaland também entrou na disputa ao ampliar seus números nesta edição do torneio.

A diferença entre os principais artilheiros diminuiu e a reta final da Copa promete uma disputa intensa entre os maiores atacantes da atualidade.