Oliver Tree morre em acidente entre helicópteros no Rio de Janeiro; tragédia deixa seis vítimas

Cantor e produtor norte-americano, conhecido por hits como “Life Goes On” e “Miss You”, estava no Brasil após show em São Paulo; aeronaves colidiram no ar e caíram em um pátio de veículos elétricos no Recreio dos Bandeirantes

Cantor Oliver Tree está entre as vítimas de acidente aéreo no Rio

O cantor e produtor musical norte-americano Oliver Tree, de 32 anos, morreu em um acidente envolvendo dois helicópteros na manhã de domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao todo, seis pessoas morreram na colisão entre as aeronaves.

A morte do artista foi confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Oliver Tree estava no Brasil nos últimos dias, após ter se apresentado em São Paulo no dia 6 de junho, em meio a compromissos de sua turnê mundial.

O cantor era conhecido internacionalmente por músicas como “Life Goes On” e “Miss You”, faixas que somam centenas de milhões de reproduções em plataformas digitais. Com visual excêntrico, clipes marcantes e forte presença nas redes sociais, Oliver Tree se tornou um dos nomes mais reconhecidos da música alternativa e pop contemporânea.

Oliver Tree, uma das vítimas do acidente aéreo. Reprodução: Redes Sociais

Colisão entre helicópteros deixou seis mortos

O acidente aconteceu na região da Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes. Segundo informações preliminares, os dois helicópteros teriam colidido no ar antes de caírem em um pátio de veículos elétricos.

Das seis vítimas fatais, cinco estavam em uma das aeronaves, enquanto o piloto do outro helicóptero voava sozinho. Todas as pessoas envolvidas estavam a bordo das aeronaves no momento da queda.

Entre as vítimas estão o cantor Oliver Tree Nickel, passageiros ligados ao meio artístico e audiovisual, além dos pilotos das duas aeronaves.

A lista de vítimas divulgada pelas autoridades inclui Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza e Charles Marsillac.

Aeronaves caíram em pátio de veículos elétricos

Após a colisão, os helicópteros caíram sobre um pátio onde havia veículos elétricos estacionados. O impacto provocou um incêndio que atingiu cerca de 20 carros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi intensificado pela presença de baterias de lítio dos veículos elétricos, o que dificultou o combate às chamas e aumentou a complexidade da ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Comlurb, da CET-Rio e de outros órgãos foram acionadas para o isolamento da área, controle do incêndio e preservação do local para os trabalhos de perícia.

Pátio de veículos da queda. Reprodução

Quem era Oliver Tree

Oliver Tree Nickell nasceu nos Estados Unidos e construiu uma carreira marcada pela mistura de estilos musicais, transitando entre pop alternativo, música eletrônica, rock, hip-hop e elementos de humor visual.

Além da música, o artista ficou conhecido por sua estética irreverente, com roupas exageradas, cortes de cabelo marcantes e personagens criados para videoclipes e apresentações. Essa identidade visual ajudou a transformar Oliver Tree em um fenômeno nas redes sociais.

Entre seus maiores sucessos estão “Life Goes On”, “Miss You” e “Alien Boy”. As faixas ganharam grande repercussão em plataformas de streaming e também viralizaram em vídeos curtos nas redes.

Oliver acumulava milhões de seguidores e mais de 11 milhões de ouvintes mensais em plataformas musicais. Sua obra era marcada por uma combinação de ironia, melancolia, energia pop e estética performática.

Artista estava em passagem pelo Brasil

Nas últimas semanas, Oliver Tree vinha cumprindo agenda de sua turnê mundial, com apresentações em países como México, Argentina e Chile antes de chegar ao Brasil.

No dia 6 de junho, ele se apresentou no Studio Stage, em São Paulo. Depois do show, o artista permaneceu no país e passou pelo Rio de Janeiro, onde registrou momentos da viagem em redes sociais.

A última publicação atribuída ao cantor antes do acidente mostrava o artista em ambiente musical, ao lado de outros nomes ligados à produção e à cena artística.

A morte interrompeu a sequência de compromissos internacionais do cantor. Ele tinha agenda prevista fora do Brasil nas próximas semanas, incluindo apresentação em Lisboa, Portugal.

Youtuber argentino também morreu no acidente

Entre as vítimas também está Gaspar Prim, conhecido nas redes como Gaspi, youtuber argentino com milhões de seguidores. Ele estava na mesma aeronave em que viajava Oliver Tree.

Gaspi era uma figura conhecida no ambiente digital da Argentina e tinha forte presença em plataformas de vídeo e redes sociais. A morte dele também gerou repercussão entre fãs e criadores de conteúdo da América Latina.

Outro nome entre as vítimas é Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, produtor musical brasileiro que morava em Miami. Ele vinha publicando registros ao lado de Oliver Tree nos últimos dias.

Gaspar Prim • Reprodução/@gaspipd

Pilotos também estão entre as vítimas

Os pilotos das duas aeronaves foram identificados como Alexandre Souza e Charles Marsillac. Segundo informações divulgadas, Charles estava sozinho em um dos helicópteros no momento da colisão.

Pessoas próximas ao piloto relataram que ele era experiente, sério e respeitado por quem voava com ele. Além da aviação, Charles também tinha ligação com a música e publicava apresentações em suas redes sociais.

A investigação deverá esclarecer a dinâmica exata da colisão, as condições de voo, a comunicação entre as aeronaves e possíveis fatores que contribuíram para o acidente.

Cenipa e Anac acompanham investigação

A Força Aérea Brasileira, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Cenipa, foi acionada para apurar as causas do acidente.

Investigadores do Seripa III, unidade regional responsável pela área do Rio de Janeiro, realizaram a chamada ação inicial no local. Esse procedimento envolve coleta de dados, preservação de vestígios, análise dos danos e levantamento de informações que possam ajudar a entender o que ocorreu antes da queda.

A Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac, também informou que acompanha o caso e apura a situação das aeronaves e dos pilotos envolvidos. A investigação sobre as causas técnicas do acidente ficará sob responsabilidade do Cenipa.

Polícia Civil apura circunstâncias da colisão

A ocorrência foi registrada na 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes. A Polícia Civil informou que a perícia foi solicitada e que diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. Segundo as autoridades, parte das identificações ainda dependia de exames periciais e confronto genético, devido ao estado das vítimas após o incêndio.

A investigação deve analisar imagens, registros de voo, comunicação das aeronaves, condições meteorológicas e demais elementos que possam indicar como a colisão aconteceu.

Acidente gera comoção entre fãs e artistas

A morte de Oliver Tree provocou forte comoção entre fãs, músicos e admiradores ao redor do mundo. Nas redes sociais, mensagens lamentaram a perda do artista e destacaram sua criatividade, sua estética única e a forma como ele unia música, humor e performance.

A trajetória de Oliver Tree foi marcada por uma relação direta com a internet. Seus clipes, personagens e apresentações eram pensados para circular tanto nas plataformas musicais quanto nas redes sociais, o que ampliou seu alcance global.

Para muitos fãs, a morte do cantor representa a perda de um artista que construiu uma identidade própria e reconhecível em uma indústria cada vez mais marcada pela repetição de fórmulas.

Tragédia também levanta alerta sobre segurança aérea

Além da comoção pela morte do artista, o acidente reacende o debate sobre a segurança de voos na chamada aviação geral, especialmente em áreas urbanas de grande movimento.

A colisão entre duas aeronaves em pleno voo, seguida da queda sobre um pátio de veículos, será analisada pelas autoridades aeronáuticas para identificar fatores técnicos, operacionais ou humanos que possam ter contribuído para a tragédia.

A Anac reforçou a importância de passageiros verificarem a situação de empresas, aeronaves e operadores antes de embarques em voos particulares ou fretados.

Seis mortes e investigação em andamento

O acidente no Recreio dos Bandeirantes deixou seis mortos, destruiu veículos e mobilizou equipes de emergência, perícia e investigação aeronáutica.

Até o momento, a principal linha de apuração busca esclarecer o que provocou a colisão entre os helicópteros. As conclusões oficiais dependerão dos trabalhos conduzidos pelo Cenipa, pela Polícia Civil e pelos demais órgãos envolvidos.

A morte de Oliver Tree, aos 32 anos, encerra de forma trágica a trajetória de um artista que se destacou pela originalidade, pela força nas plataformas digitais e por uma obra reconhecida por milhões de ouvintes no mundo todo.