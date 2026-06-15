Prefeitura de Ferraz realiza novo mutirão de castração gratuita para cães e gatos no dia 19 de junho

Iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal ocorrerá no Parque São Francisco e reforça as ações de bem-estar animal e controle populacional no município

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal promoverá, no próximo dia 19 de junho, mais uma edição do mutirão de castração gratuita de cães e gatos sem raça definida. Esta ação será realizada na Rua Américo Trufelli, altura do número 08, no Parque São Francisco, com atendimento destinado exclusivamente aos moradores do município.

A iniciativa integra as políticas públicas permanentes da administração municipal voltadas ao controle populacional de animais, prevenção de doenças e promoção do bem-estar animal. Os procedimentos serão realizados por equipe veterinária especializada, seguindo protocolos técnicos que garantem a segurança e a saúde dos pets atendidos.

Poderão participar tutores maiores de 18 anos, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência em Ferraz de Vasconcelos, em nome do responsável ou acompanhado de declaração de residência. Serão atendidos cães e gatos, machos e fêmeas, sem raça definida, dentro da faixa etária estabelecida pelo programa. Para as fêmeas, a idade permitida é de 6 meses a 6 anos, enquanto os machos deverão ter entre 6 meses e 7 anos.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Claudio Squizato, o cumprimento das orientações pré-operatórias é fundamental para assegurar o sucesso do procedimento. “Os cães deverão permanecer em jejum absoluto de água e ração por oito horas antes da cirurgia, enquanto os gatos deverão cumprir jejum de seis horas. Em casos de doenças pré-existentes, uso contínuo de medicamentos ou qualquer sintoma apresentado no dia do procedimento, o tutor deverá comunicar imediatamente à equipe responsável”, destacou.

No dia da ação, os atendimentos serão organizados por espécie. Os cães serão recebidos das 8h às 12h, enquanto os gatos serão atendidos das 12h30 às 17h. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada, respeitando o limite de vagas disponíveis. Os tutores deverão comparecer munidos da documentação exigida e com os animais devidamente acondicionados em guia ou caixa de transporte.

Foto: Camille Melo / Secom FV

Após a cirurgia, os responsáveis receberão orientações detalhadas sobre os cuidados pós-operatórios, administração de medicamentos e acompanhamento necessário durante a recuperação dos animais. Entre as recomendações estão a manutenção do pet em ambiente limpo, seguro e tranquilo, além da utilização de proteção adequada para evitar o contato com os pontos cirúrgicos.

A Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal reforça que a castração é uma medida importante para a saúde dos animais, contribuindo para a prevenção de doenças, redução do abandono e promoção da guarda responsável, fortalecendo as ações de proteção animal desenvolvidas no município.