Saulo Souza inaugura Mega Ponto de Troca de Figurinhas da Copa do Mundo 2026 na Praça da Bíblia e reúne poaenses em clima de torcida

Espaço gratuito funcionará diariamente até o fim do Mundial, com estrutura coberta, segurança, iluminação e ambiente preparado para colecionadores de todas as idades

O prefeito de Poá, Saulo Souza, inaugurou nesta sexta-feira (05), na Praça da Bíblia, o Mega Ponto de Troca de Figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026. A iniciativa tem como objetivo reunir crianças, jovens, famílias e colecionadores em um espaço organizado, seguro e gratuito, incentivando a interação entre os apaixonados por futebol durante o maior evento esportivo do planeta. Em clima de festa e ao lado da primeira-dama Flavia Souza, o chefe do Executivo destacou a importância de promover momentos de integração para a população e fortalecer a torcida pela Seleção Brasileira.

Instalado na Praça da Bíblia, localizada na Avenida Nove de Julho, nº 22, no Centro, o ponto de troca funcionará diariamente, das 8 às 21 horas, até o encerramento da Copa do Mundo, marcado para o dia 19 de julho. O local conta com estrutura completa, incluindo cobertura, mesas, cadeiras, iluminação adequada e segurança, garantindo conforto e tranquilidade para todos os participantes.

O Mega Ponto de Troca foi criado para ser um ambiente de convivência e integração social, destinado exclusivamente à troca de figurinhas. A proposta é fortalecer os laços entre amigos e familiares, estimular novas amizades entre colecionadores e promover o espírito esportivo que tradicionalmente toma conta do país durante o Mundial.

Para o prefeito Saulo Souza, a iniciativa reforça o sentimento de união e pertencimento que a Copa do Mundo desperta nas pessoas.

“É uma alegria enorme ver famílias inteiras reunidas, especialmente as nossas crianças, criando memórias que vão levar para a vida toda. O clima da Copa do Mundo já chegou a Poá e queremos que todos participem desse momento especial. Quem ainda não completou o álbum está convidado a vir para cá, trocar figurinhas, fazer novas amizades e viver essa experiência. Vamos juntos fazer desta a melhor Copa do Mundo que a nossa cidade já viveu e torcer pela nossa Seleção Brasileira com muita alegria e união”, destacou.

A expectativa da administração municipal é que o espaço se torne um dos principais pontos de encontro da cidade durante o período do Mundial, promovendo lazer, entretenimento e momentos de confraternização entre moradores de todas as idades.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4639-3413 e (11) 96309-7479 (WhatsApp).