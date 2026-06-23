Saulo Souza promove maior Arraiá da Melhor Idade da história de Poá

Com música, dança, comidas típicas e diversas atrações, evento proporcionou uma tarde especial de lazer e confraternização para os quase 2 mil idosos atendidos no Centro da Melhor Idade

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo Social, promoveu na última sexta-feira (19) o Arraiá da Melhor Idade, uma grande festa junina voltada aos quase 2 mil frequentadores do Centro da Melhor Idade. Realizado na Praça de Eventos, o encontro reuniu os idosos em uma tarde marcada pela alegria, integração e valorização da terceira idade. O prefeito Saulo Souza e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, participaram da festividade e acompanharam de perto as atividades preparadas especialmente para os participantes.

A programação contou com comidas e doces típicos, brincadeiras tradicionais, espaços instagramáveis, sorteio de prêmios, DJ, música e apresentações de dança dos frequentadores do Centro da Melhor Idade, animando o público presente e reforçando o clima de confraternização. O espaço foi totalmente decorado com o tema junino, tornando o evento ainda mais bonito e acolhedor.

Para o prefeito Saulo Souza, a festa representa mais uma ação de valorização da população idosa do município. “Vivemos uma tarde especial, celebrando a vida e cultivando essa cultura tão única e especial que é o Arraiá da Melhor Idade de Poá, que neste ano teve a maior edição já realizada na cidade. A entrega do Centro da Melhor Idade e a realização de eventos como esse significam um idoso a menos procurando atendimento nas UBSs, nos CAPS ou no Pronto Atendimento. Em espaços como esse, eles ganham saúde física, acolhimento, convivência e uma vida mais feliz”, destacou.

A presidente do Fundo Social, Flavia Souza, ressaltou a importância dos momentos de integração promovidos pelo município. “Ver a felicidade no rosto de cada participante é gratificante. Nosso compromisso é proporcionar atividades que fortaleçam os vínculos, promovam a autoestima e façam com que os idosos se sintam acolhidos e amados. Foi uma festa linda, preparada com muito carinho para todos eles”, afirmou.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Teixeira, destacou o trabalho desenvolvido pela administração municipal voltado ao público da terceira idade.

“O Centro da Melhor Idade tem se consolidado como uma referência na região, sendo um espaço de convivência, aprendizado e bem-estar. Eventos como esse fortalecem ainda mais esse trabalho, proporcionando momentos de alegria, socialização e inclusão para os nossos idosos”, ressaltou.

A alegria de participar

Os participantes do Centro da Melhor Idade também comemoraram o sucesso da festa. Marines Calisto elogiou a organização do evento e destacou a importância dos encontros promovidos pelo município. “Foi uma tarde maravilhosa. Tudo estava muito bonito e organizado. A gente se diverte, encontra os amigos e se sente muito feliz participando dessas atividades”, comentou.

Já Zenilda Rocha destacou o clima de união proporcionado pelo Arraiá. “Foi uma festa muito alegre e especial. Dançamos, brincamos, nos divertimos e passamos momentos inesquecíveis. É muito bom ter um espaço e eventos pensados com tanto carinho para nós”, afirmou.

Novo Centro da Melhor Idade

O Centro da Melhor Idade “José Mariano dos Santos”, localizado na Alameda Pedro Calil, 140, no Centro, foi inaugurado em março pelo prefeito, durante as festividades de aniversário da cidade. O novo equipamento público conta com estrutura moderna e completa, incluindo sala de pilates, ambiente de tecnologia, espaço da beleza, salão de jogos, quadras adaptadas, refeitório e diversos ambientes planejados para garantir conforto, segurança e acessibilidade aos idosos.

O espaço foi projetado para oferecer uma ampla programação gratuita voltada ao bem-estar e à qualidade de vida da população idosa, com atividades físicas, oficinas de artesanato, ações culturais, inclusão digital e momentos de convivência. A expectativa da administração municipal é atender até 2 mil idosos, consolidando o equipamento como referência regional no atendimento à terceira idade.