Semana Municipal do Meio Ambiente 2026 é aberta no Paço Municipal

Programação seguirá ao longo do mês com ações de conscientização em alusão ao Junho Verde

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, na última terça-feira (3), a abertura oficial da Semana Municipal do Meio Ambiente 2026, em cerimônia realizada no Paço Municipal. A iniciativa integra a programação do Junho Verde e marca o início de uma série de atividades voltadas à conscientização, educação ambiental e promoção de práticas sustentáveis no município.

O evento contou com a presença da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, vereadores, secretários municipais e representantes da sociedade civil, reforçando o compromisso conjunto entre o poder público e a população com a preservação dos recursos naturais e a construção de uma cidade cada vez mais sustentável.

A solenidade contou com a apresentação da Orquestra do Centro de Juventude (CJ), que executou o Hino Nacional Brasileiro, o Hino de Ferraz de Vasconcelos e clássicos da música brasileira, como Asa Branca, Aquarela, de Toquinho, Aquarela do Brasil, além da canção Blue Moon.

Durante a programação, também foram apresentados os candidatos ao mascote oficial da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal. A escolha será feita com a participação da população, que poderá votar presencialmente no Paço Municipal ou por meio de formulário disponibilizado na internet. A iniciativa busca estimular o engajamento dos moradores nas ações de educação e conscientização ambiental desenvolvidas pela administração municipal.

Na sequência, os participantes acompanharam a exibição de um vídeo institucional produzido pela Secretaria de Comunicação, destacando os principais projetos, programas e resultados alcançados pela Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal.

Como símbolo do compromisso com a preservação ambiental, sementes de girassol foram distribuídas ao público presente. A ação teve como objetivo incentivar o cultivo de plantas e fortalecer a conexão da comunidade com práticas sustentáveis e de cuidado com o meio ambiente.

A programação também contou com uma exposição de trabalhos confeccionados com materiais recicláveis pela oficineira Ignez Campolina de Oliveira, conhecida como Dona Campolina, Rainha da Uva 60+, em parceria com o Instituto OIAEU.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, Claudio Roberto Squizato, a Semana Municipal do Meio Ambiente representa uma oportunidade de ampliar o diálogo com a população sobre a importância da preservação ambiental. “O Junho Verde é um momento de reflexão e conscientização, mas também de ação. Queremos aproximar cada vez mais a população das questões ambientais e incentivar atitudes que contribuam para a construção de uma cidade mais sustentável para todos”, destacou.

Ao longo do mês, a programação da Semana Municipal do Meio Ambiente seguirá com atividades educativas, ações de sensibilização e iniciativas voltadas à promoção da sustentabilidade, fortalecendo a participação da sociedade na preservação ambiental e na melhoria da qualidade de vida no município.