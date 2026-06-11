Programa SuperAção chega a 344 famílias atendidas em Itaquá

Iniciativa oferece qualificação profissional, oportunidades de geração de renda e o acesso a serviços públicos

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, segue ampliando o programa SuperAção. A iniciativa, que busca promover a superação das vulnerabilidades sociais por meio do acompanhamento familiar, acesso a serviços públicos, qualificação profissional e oportunidades de geração de renda, atualmente acompanha 344 famílias na cidade. O número representa um avanço em relação à primeira etapa da iniciativa, iniciada em outubro de 2025, quando a meta inicial previa o atendimento de 200 famílias.

O programa foi iniciado no território do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Morro Branco e, neste ano, expandido para o território do CRAS Recanto Mônica, além do fortalecimento das ações de busca ativa realizadas pelas equipes técnicas da Assistência Social.

O SuperAção funciona por meio do acompanhamento familiar individualizado, com definição de metas e construção de planos de desenvolvimento para cada núcleo familiar atendido. As famílias recebem encaminhamentos prioritários para serviços públicos, programas municipais e estaduais, cursos de capacitação e oportunidades de geração de renda.

Entre os acessos ampliados estão cursos e modalidades culturais, InfoItaquá, que oferece capacitação em informática básica, Itaquá Mais Emprego, saúde bucal, programas de qualificação profissional e demais políticas públicas integradas ao acompanhamento social.

O levantamento também aponta que 108 famílias foram encaminhadas para ações de qualificação profissional pelo programa Trampolim, 75 para escolas de qualificação profissional e 30 para o Itaquá Mais Emprego. Além do acompanhamento social, o programa prevê incentivos financeiros às famílias de acordo com a trilha de desenvolvimento. Até abril, já foram repassados R$ 90 mil em benefícios.



As famílias atendidas passam por etapas de inclusão, desenvolvimento e inserção no mercado de trabalho, com acompanhamento contínuo das equipes técnicas dos CRAS e da rede socioassistencial do município.

O secretário de Assistência Social e Saúde, Gabriel Rocha, destacou o impacto positivo que o programa tem na vida das famílias atendidas. “Oferecer possibilidades de capacitação, crescimento profissional e inclusão no mercado de trabalho não significa apenas a garantia de mais dignidade, mas também a preparação para um futuro com mais oportunidades.”

“A adesão ao SuperAção tem sido ótima. Nosso objetivo é, cada vez mais, promover autonomia, inclusão social e acesso às oportunidades para que essas famílias possam construir uma nova realidade”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.