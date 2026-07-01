1º Bike Fest Poá acontece neste sábado com shows de rock e encontro de motociclistas

Evento, que integra programação do Mês do Rock, será realizado na rua Vereador José Calil, no Centro, com programação gratuita em um dia de música, lazer e integração

Poá recebe neste sábado (25) o 1º Bike Fest, evento que reunirá motociclistas, apresentações musicais e praça de alimentação na região central da cidade. A programação terá início às 12 horas, com entrada gratuita, e integra as ações do Mês do Rock promovidas no município.

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apoia a realização do evento, que será realizado na rua Vereador José Calil, (rua da Câmara Municipal), terá shows de bandas covers e artistas locais, além da participação de motoclubes da cidade e da região.

A programação musical foi preparada para agradar diferentes gerações de fãs do rock. Entre as atrações está a Iron Maiden Prowler, banda premiada que presta tributo a um dos maiores grupos de heavy metal do mundo. O público também poderá conferir a apresentação da Destroyer Kiss, considerada a banda cover oficial do Kiss no Brasil. Completam a programação a Mítika Rock, trazendo grandes clássicos do rock das décadas de 1970, 1980 e 1990, além da apresentação dos artistas poaenses Alexandre Tomate e Igor, que interpretarão sucessos do pop rock nacional e internacional.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que o município tem investido na valorização de eventos culturais como forma de fortalecer o turismo, movimentar a economia e oferecer lazer de qualidade à população. “Poá vive um momento muito especial na cultura. O sucesso do Rock na Praça, realizado nos dias 18 e 19 de julho, mostrou que a população prestigia eventos bem organizados e que milhares de pessoas comparecem quando oferecemos uma programação de qualidade. Agora, com o 1º Bike Fest Poá, ampliamos ainda mais essa agenda cultural, fortalecendo o turismo de eventos, incentivando o comércio local e consolidando nossa cidade como um importante destino para grandes encontros”, disse.

O secretário municipal de Cultura, Paulo Barbosa, destacou que o Bike Fest amplia o calendário de eventos do município e fortalece as ações culturais desenvolvidas ao longo do mês. “O Bike Fest Poá nasce com a proposta de unir duas grandes paixões: o motociclismo e o rock. A Secretaria de Cultura fica muito feliz em apoiar essa iniciativa, que reforça o calendário de eventos da cidade e amplia as opções de lazer para moradores e visitantes. Esse é mais um evento importante dentro das ações que estamos promovendo durante o Mês do Rock em Poá”, afirmou.

O presidente do Liberty Moto Clube, Amarildo Warzee dos Santos, destacou a expectativa para a primeira edição do Bike Fest Poá. “O Liberty é o primeiro moto clube de Poá e este será o primeiro Bike Fest. Mais de 50 motoclubes de diversas cidades do Estado de São Paulo estão participando da divulgação do evento e temos certeza de que será um grande encontro, reunindo apaixonados por motociclismo, música e convivência, fortalecendo ainda mais essa tradição em nossa cidade”, afirmou.

Outro destaque do festival será a presença do icônico Eddie the Head, mascote que acompanha a banda Iron Maiden Prowler em seus shows e que estará disponível para fotos com o público durante o evento.

Além das atrações musicais, o 1º Bike Fest contará com ampla praça de alimentação, oferecendo diversas opções gastronômicas aos visitantes durante toda a programação.

Serviço

Evento: 1º Bike Fest Poá

Data: sábado, 25 de julho

Horário: a partir das 12h

Local: Rua Vereador José Calil – Centro (Rua da Câmara Municipal).