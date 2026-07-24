Itaquá assina ordem de serviço para ampliação da Creche Nossa Senhora d’Ajuda

Investimento de R$ 4,2 milhões possibilita a criação de 100 novas vagas para crianças de zero a três anos

A Prefeitura de Itaquaquecetuba assinou, na quarta-feira (22), a ordem de serviço que autoriza o início das obras de ampliação da Creche Municipal Nossa Senhora d’Ajuda, no Jardim dos Ipês.

Com prazo de execução de 12 meses, a intervenção prevê a construção de oito novas salas de aula, solários, espaços de banho com trocador, banheiros infantis e para funcionários, ampliando a capacidade de atendimento.

A obra também contempla a construção de um novo bloco administrativo, com secretaria e almoxarifado, além de um bloco de serviços com cozinha, despensa, depósito e lavanderia.

Com investimento de R$ 4.267.716,40, a intervenção permitirá a criação de 100 vagas para crianças de zero a três anos, ampliando o acesso à educação infantil e fortalecendo o atendimento da rede municipal de ensino.

“Sabemos da importância de cuidar dos nossos pequenos, oferecendo um ambiente seguro, acolhedor e com estrutura adequada para o desenvolvimento das crianças”, afirmou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

“A educação é uma das áreas que mais priorizamos porque transforma vidas. Ter um equipamento adequado desde os primeiros anos é fundamental para garantir um ensino de qualidade”, completou o prefeito Eduardo Boigues.