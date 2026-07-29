Anvisa libera cinco novas canetas de semaglutida e amplia concorrência com Ozempic

Zempneo, Semavy, Orsema, Seemasun e Owozy receberam registros para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, mas ainda não há previsão para a chegada dos medicamentos às farmácias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida, substância utilizada no controle do diabetes tipo 2 e conhecida por integrar produtos como Ozempic e Wegovy. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (29) e amplia a concorrência em um dos segmentos mais disputados do mercado farmacêutico.

Os novos medicamentos são Zempneo, da Brainfarma; Semavy, da Cosmed; Orsema, da Ranbaxy; Seemasun, da Sun Farmacêutica; e Owozy, da Ávita Care. Todos são apresentados como soluções injetáveis de aplicação subcutânea, acompanhadas de caneta aplicadora e agulhas.

Embora esses produtos sejam frequentemente chamados de “canetas emagrecedoras”, existe uma ressalva importante. Os cinco registros foram concedidos para o tratamento de pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado, e não especificamente para o emagrecimento ou para o tratamento da obesidade.

Segundo a Anvisa, os novos medicamentos poderão ser utilizados como complemento à alimentação equilibrada e à prática de exercícios físicos quando o tratamento com metformina for considerado inadequado devido à intolerância ou a contraindicações do paciente.

Quais são as novas canetas de semaglutida aprovadas?

A decisão da Anvisa contempla cinco medicamentos produzidos ou comercializados por diferentes empresas farmacêuticas. Todos possuem a semaglutida como princípio ativo, obtida por meio de processo sintético.

O Zempneo teve o registro concedido à Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica. O Semavy será de responsabilidade da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos. Já o Orsema pertence à Ranbaxy Farmacêutica.

A lista também inclui o Seemasun, da Sun Farmacêutica do Brasil, e o Owozy, registrado pela Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos.

As cinco canetas foram aprovadas na concentração de 1,34 miligrama por mililitro. As apresentações previstas incluem cartuchos de 1,5 mililitro, acompanhados de caneta aplicadora e seis agulhas, e cartuchos de 3 mililitros, com caneta aplicadora e quatro agulhas.

Os registros foram publicados nas resoluções RE 2.941/2026 e RE 2.942/2026, divulgadas no Diário Oficial da União.

Novos medicamentos foram comparados ao Ozempic

De acordo com a Anvisa, os cinco medicamentos foram registrados por comparação com o Ozempic, produto que se tornou uma das principais referências mundiais entre os tratamentos à base de semaglutida.

As novas opções receberam a classificação regulatória de medicamentos novos, com um novo insumo farmacêutico ativo análogo e desenvolvimento abreviado. Isso significa que não se trata simplesmente de versões genéricas tradicionais.

A semaglutida é considerada uma molécula complexa, e os fabricantes precisam demonstrar que seus produtos atendem aos critérios de qualidade, segurança e eficácia estabelecidos pelas autoridades sanitárias.

O processo de avaliação inclui a análise de documentos técnicos, resultados de estudos clínicos e inspeções nas linhas de produção dos medicamentos estéreis. A comparação com um produto de referência também precisa comprovar que o novo medicamento apresenta comportamento adequado para a finalidade terapêutica aprovada.

Canetas não foram aprovadas especificamente para emagrecimento

A popularização da semaglutida ocorreu principalmente por causa dos resultados relacionados à perda de peso. A substância age em mecanismos envolvidos no controle da glicose e da saciedade, fazendo com que medicamentos da categoria passassem a ser associados ao emagrecimento.

No entanto, a indicação terapêutica de cada produto depende do registro concedido pela Anvisa. Um medicamento possuir semaglutida não significa, automaticamente, que ele esteja autorizado para o tratamento da obesidade.

No caso das cinco novas canetas, a agência informou que a indicação aprovada é para adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlado, como complemento à dieta e aos exercícios físicos, em situações nas quais a metformina não seja apropriada.

Por isso, é necessário diferenciar o uso popularmente relacionado ao emagrecimento da finalidade oficialmente autorizada. A prescrição deve considerar a bula de cada produto, as condições de saúde do paciente e a avaliação de um profissional habilitado.

O que é a semaglutida?

A semaglutida pertence à classe dos medicamentos conhecidos como agonistas do receptor de GLP-1. A substância reproduz parcialmente a ação de um hormônio natural envolvido no controle dos níveis de açúcar no sangue e na sensação de saciedade.

No organismo, esses medicamentos ajudam a estimular a produção de insulina de acordo com os níveis de glicose e podem reduzir o apetite. Essas características explicam sua utilização no tratamento do diabetes tipo 2 e, em produtos que possuam essa indicação específica, no controle da obesidade.

O Ozempic é indicado para o tratamento do diabetes tipo 2, enquanto o Wegovy possui registro voltado ao controle do peso em pacientes que atendam aos critérios médicos estabelecidos.

Apesar de compartilharem o mesmo princípio ativo, os medicamentos podem apresentar indicações, dosagens e formas de utilização diferentes. A substituição de um produto por outro não deve ser realizada sem orientação médica.

Aprovação não significa chegada imediata às farmácias

A autorização concedida pela Anvisa representa uma etapa fundamental para que os medicamentos possam ser comercializados no Brasil. Entretanto, o registro sanitário não significa que as cinco canetas estarão imediatamente disponíveis nas farmácias.

As empresas ainda precisam organizar a produção, a importação, a distribuição e o lançamento comercial dos produtos. Também não foram divulgadas datas oficiais para o início das vendas.

Os preços igualmente não foram informados. O valor final dependerá das estratégias comerciais das fabricantes, das etapas regulatórias relacionadas à definição dos preços e das condições do mercado no momento do lançamento.

Portanto, pacientes interessados nos novos medicamentos ainda precisarão aguardar os anúncios das respectivas empresas. A disponibilidade também poderá variar entre estados, redes de farmácias e canais de distribuição.

Concorrência pode aumentar a oferta de semaglutida

A aprovação simultânea de cinco medicamentos representa uma ampliação significativa da concorrência no mercado de semaglutida. Nos últimos anos, o crescimento acelerado da procura provocou períodos de escassez e dificuldades para pacientes que utilizavam a substância no tratamento do diabetes.

Com mais fabricantes autorizados, existe a possibilidade de aumento da oferta e de redução da dependência de uma quantidade limitada de marcas. A entrada de novas empresas também pode estimular mudanças nos preços ao longo do tempo.

Contudo, ainda não é possível afirmar quanto os medicamentos custarão ou se provocarão uma redução imediata nos valores praticados pelo mercado. A existência de concorrência cria condições para uma possível queda de preços, mas não garante que isso acontecerá logo após os lançamentos.

A capacidade de produção, a distribuição nacional, a demanda dos consumidores, os custos industriais e as políticas comerciais das farmacêuticas serão determinantes para o impacto real das novas aprovações.

Fim de patentes aumenta disputa entre farmacêuticas

A chegada de novas opções ocorre em um momento de transformação do mercado brasileiro. A expiração de patentes relacionadas a medicamentos da categoria abriu espaço para que outras empresas desenvolvessem produtos com o mesmo princípio ativo.

Meses antes, a Anvisa havia concedido registro ao Ozivy, da EMS, apresentado como o primeiro concorrente nacional da semaglutida após a queda da patente da Novo Nordisk no Brasil.

Com a abertura do mercado, diferentes laboratórios passaram a solicitar autorização para fabricar ou comercializar medicamentos da categoria. A movimentação envolve um setor bilionário, impulsionado pelo crescimento dos diagnósticos de diabetes e pela procura por tratamentos relacionados ao controle do peso.

A própria Anvisa reconhece o aumento da demanda regulatória. Segundo a agência, 68% das solicitações de registro de dispositivos injetáveis destinados ao tratamento do diabetes e da obesidade correspondem a medicamentos produzidos por via sintética.

Anvisa acelerou análises de semaglutida e liraglutida

A priorização dos pedidos envolvendo semaglutida e liraglutida começou em agosto de 2025. A medida foi adotada após uma solicitação do Ministério da Saúde, relacionada às necessidades do Sistema Único de Saúde e ao abastecimento do mercado nacional.

A agência também implementou um plano com 125 iniciativas destinadas a reduzir as filas e o tempo de análise dos pedidos de registro de medicamentos.

Dos 24 produtos sintéticos e biológicos incluídos no edital de priorização, 11 tiveram suas avaliações concluídas. Esse processo resultou, até o momento, na aprovação de seis medicamentos.

A aceleração não elimina as exigências técnicas. Os processos continuam submetidos à análise de estudos, verificação da documentação, avaliação das condições de fabricação e inspeção das linhas de produção.

O que muda para os pacientes?

No curto prazo, a principal mudança é a criação de uma perspectiva de maior variedade de marcas à base de semaglutida. A ampliação poderá reduzir problemas de abastecimento e oferecer alternativas aos pacientes, desde que os produtos sejam efetivamente lançados e distribuídos.

Em um período mais longo, a concorrência poderá contribuir para tornar o tratamento mais acessível. Entretanto, a redução dos preços dependerá do comportamento das fabricantes e das condições do mercado farmacêutico.

Também será necessário observar se todas as apresentações chegarão simultaneamente às farmácias e se haverá capacidade suficiente para atender ao crescimento da demanda.

Para os pacientes, o registro de novas marcas não altera a necessidade de acompanhamento profissional. A escolha do medicamento, a definição da dose e a duração do tratamento devem ser realizadas por um médico, considerando o histórico clínico e as necessidades individuais.

Uso da semaglutida exige orientação médica

A popularidade das canetas de semaglutida aumentou os relatos de uso sem indicação adequada, especialmente entre pessoas que procuram emagrecimento rápido. A aprovação de novas marcas não significa que os produtos possam ser utilizados livremente.

Medicamentos dessa categoria não devem ser compartilhados, adquiridos por canais clandestinos ou usados sem avaliação profissional. Também é importante verificar a procedência, o registro, as condições de armazenamento e a integridade da embalagem.

O tratamento precisa ser acompanhado para que o profissional possa avaliar seus resultados, ajustar as doses quando necessário e identificar possíveis efeitos adversos.

A autorização sanitária comprova que os produtos atenderam aos requisitos avaliados pela Anvisa, mas não substitui a prescrição nem transforma a semaglutida em uma solução estética de uso indiscriminado.

Mercado de semaglutida entra em uma nova fase

A aprovação de Zempneo, Semavy, Orsema, Seemasun e Owozy marca uma nova etapa na disputa pelo mercado brasileiro de medicamentos injetáveis para diabetes.

Pela primeira vez, cinco canetas de semaglutida foram aprovadas simultaneamente, ampliando o número de empresas autorizadas a atuar no segmento e elevando a pressão competitiva sobre marcas já estabelecidas.

O efeito concreto para os pacientes dependerá da velocidade dos lançamentos, da capacidade de abastecimento e dos preços praticados. Ainda assim, a entrada de novos concorrentes representa uma possibilidade de maior oferta e de ampliação do acesso ao tratamento do diabetes tipo 2.