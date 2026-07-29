Ventos passam dos 100 km/h e queda de árvore causa morte em Santos

Rajadas superaram a previsão inicial no litoral paulista e chegaram a 103 km/h em Itanhaém; Defesa Civil emitiu alerta severo para cidades entre Itanhaém e Ubatuba

Uma pessoa morreu após ser atingida por uma árvore durante a forte ventania registrada na tarde desta quarta-feira (29), em Santos, no litoral de São Paulo.

A ocorrência foi registrada durante a passagem de uma frente fria que provoca chuvas, descargas elétricas e rajadas intensas em diversas regiões do estado.

A previsão inicial da Defesa Civil indicava a possibilidade de ventos próximos de 90 km/h na Baixada Santista. A velocidade, no entanto, superou a estimativa em alguns pontos do litoral. Em Itanhaém, foram registradas rajadas de 103 km/h por volta das 12h30.

Diante da intensificação das condições meteorológicas, a Defesa Civil estadual enviou um alerta severo aos moradores das cidades localizadas entre Itanhaém e Ubatuba. A orientação é buscar abrigo imediatamente, evitar áreas descobertas e não permanecer embaixo ou próximo de árvores e postes.

Pessoa morre após ser atingida por árvore

A morte aconteceu em Santos durante o período de ventania registrado nesta quarta-feira.

Segundo as informações divulgadas, a vítima foi atingida por uma árvore. Até a última atualização, não haviam sido informados a identidade da pessoa nem outros detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência.

A queda de árvores está entre os principais riscos associados a rajadas intensas. Ventos acima de 100 km/h podem derrubar galhos, árvores inteiras, postes, placas e outras estruturas.

O perigo aumenta quando o solo está encharcado pela chuva, condição que pode comprometer a sustentação das raízes e facilitar a queda de árvores.

A orientação é que moradores não tentem retirar árvores ou galhos que estejam próximos de fios elétricos. A área deve ser isolada até a chegada dos órgãos responsáveis.

Ventos chegam a 103 km/h em Itanhaém

A previsão meteorológica apontava a possibilidade de rajadas próximas de 90 km/h na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista.

No litoral, entretanto, a velocidade registrada ultrapassou o valor estimado. Itanhaém teve ventos de 103 km/h por volta das 12h30, segundo as informações divulgadas nesta quarta-feira.

A medição demonstra a intensidade da frente fria e reforça a possibilidade de novas ocorrências durante sua passagem pelo estado.

Rajadas dessa magnitude possuem capacidade para provocar destelhamentos, queda de árvores, interrupções de energia elétrica e danos em estruturas mais vulneráveis.

A velocidade dos ventos pode variar consideravelmente entre municípios e até mesmo entre bairros de uma mesma cidade. Áreas abertas, regiões costeiras e pontos elevados podem registrar condições diferentes das observadas em locais mais protegidos.

Defesa Civil emite alerta severo para o litoral

Com o avanço da ventania, a Defesa Civil enviou um alerta severo aos celulares da população no litoral paulista.

O comunicado abrange a faixa entre Itanhaém e Ubatuba e adverte sobre a ocorrência de fortes rajadas nas próximas horas.

Os moradores foram orientados a procurar abrigo em locais seguros, evitar áreas descobertas e não permanecer embaixo de árvores e postes.

A recomendação também se aplica a regiões arborizadas, praças, parques, praias, calçadões e áreas próximas de estruturas vulneráveis.

O alerta severo indica a existência de uma situação com risco significativo e exige atenção imediata da população. Mesmo nos locais onde a chuva ainda não começou, a aproximação da frente fria pode provocar mudanças rápidas nas condições do tempo.

Frente fria avança pelo estado de São Paulo

A ventania está relacionada à passagem de uma frente fria pelo território paulista.

O sistema meteorológico deve continuar provocando condições de instabilidade até quinta-feira (30), com possibilidade de chuvas moderadas a fortes, raios e rajadas intensas de vento.

Na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, a previsão inicial apontava rajadas próximas de 90 km/h.

Nas demais regiões do estado, os ventos podem superar 70 km/h em alguns pontos, principalmente durante a passagem da frente fria e em locais com formação de tempestades.

A ocorrência em Itanhaém mostrou que os valores podem ultrapassar as estimativas de forma localizada. Por isso, a Defesa Civil poderá atualizar os alertas conforme a evolução do sistema.

Gabinete de Crise é ativado em São Paulo

A Defesa Civil estadual ativou presencialmente o Gabinete de Crise para acompanhar os efeitos da frente fria.

A estrutura reúne representantes dos órgãos que integram o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, além de concessionárias responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e pelo abastecimento de água.

O objetivo é monitorar as ocorrências, acompanhar a situação dos serviços essenciais e acelerar o atendimento aos municípios atingidos.

A atuação integrada permite que informações sobre quedas de árvores, destelhamentos, alagamentos, bloqueios e interrupções de energia sejam compartilhadas em tempo real.

O Gabinete de Crise deverá permanecer mobilizado enquanto houver risco de chuva forte e ventos intensos no estado.

Rajadas aumentam risco de quedas de árvores

A combinação entre chuva e vento aumenta o risco de queda de árvores e galhos.

Árvores com raízes comprometidas, troncos danificados ou sinais de doenças estão mais vulneráveis. O solo encharcado também pode reduzir a sustentação das raízes.

Mesmo exemplares aparentemente saudáveis podem sofrer danos diante de rajadas superiores a 100 km/h.

A Defesa Civil recomenda que a população não permaneça em áreas arborizadas durante a ventania. Também não é indicado estacionar veículos embaixo de árvores.

Caso uma árvore caia sobre a fiação elétrica, ninguém deve se aproximar. Os cabos podem permanecer energizados e representar risco de choque.

Estruturas vulneráveis podem ser danificadas

Além das árvores, os ventos podem atingir telhados, placas, outdoors, coberturas metálicas e estruturas instaladas em áreas abertas.

Objetos mantidos em quintais, varandas e sacadas podem ser arremessados e atingir pessoas, veículos ou imóveis próximos.

A orientação é recolher ou fixar vasos, móveis, ferramentas, materiais de construção e outros objetos soltos antes da intensificação das rajadas.

Moradores não devem tentar segurar estruturas ou recolher objetos durante a ventania. A tentativa pode provocar quedas e outros acidentes.

Estabelecimentos comerciais e condomínios também devem verificar as condições de toldos, coberturas e materiais instalados em áreas externas.

Litoral também tem previsão de ressaca

A frente fria deverá provocar agitação marítima e ressaca no litoral de São Paulo.

As condições representam risco para banhistas, pescadores, trabalhadores portuários e responsáveis por pequenas embarcações.

A orientação é evitar praias, costões, píeres e estruturas próximas ao mar durante os períodos de maior instabilidade.

Ondas mais fortes podem avançar sobre a faixa de areia e alcançar áreas próximas de calçadões, dependendo da intensidade do vento e das condições da maré.

Na Baixada Santista, a combinação entre ventania e mar agitado também poderá afetar temporariamente as operações portuárias.

Motoristas devem redobrar a atenção

As rodovias do litoral e as vias urbanas podem registrar queda de árvores, galhos, placas e outros objetos.

A chuva também reduz a visibilidade e aumenta o risco de aquaplanagem, especialmente em trechos com acúmulo de água.

Os motoristas devem diminuir a velocidade, ampliar a distância em relação ao veículo da frente e evitar freadas bruscas.

As rajadas laterais podem afetar principalmente motocicletas, caminhões e veículos com maior área lateral.

Em caso de chuva muito intensa, a recomendação é procurar um local seguro para aguardar a melhora das condições. Parar embaixo de árvores, postes ou placas deve ser evitado.

Queda de energia pode atingir cidades

Os ventos também podem provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Árvores, galhos e objetos arremessados podem atingir cabos, postes e equipamentos da rede de distribuição.

Caso um fio seja encontrado no chão, a população deve manter distância e comunicar a concessionária responsável ou o Corpo de Bombeiros.

Mesmo que o cabo aparentemente esteja desligado, existe a possibilidade de ele permanecer energizado.

A presença das concessionárias no Gabinete de Crise busca acelerar a identificação dos pontos afetados e os trabalhos de restabelecimento.

Alerta continua até quinta-feira

A frente fria deverá manter as condições de instabilidade no estado de São Paulo até quinta-feira (30).

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil continuará acompanhando o deslocamento do sistema e poderá emitir novos alertas caso as condições se intensifiquem.

A previsão não significa que todas as cidades terão rajadas com a mesma velocidade. Os eventos podem ocorrer de forma localizada e variar rapidamente.

O registro de 103 km/h em Itanhaém, acima dos 90 km/h inicialmente previstos, demonstra a necessidade de atenção mesmo fora dos momentos de chuva mais intensa.

Como agir durante a ventania

Durante as rajadas, a população deve permanecer em construções seguras e manter distância de janelas.

Áreas abertas, praias, parques e locais arborizados devem ser evitados.

Objetos soltos em varandas, quintais e áreas externas precisam ser recolhidos ou fixados. Veículos não devem ser estacionados embaixo de árvores, postes, placas ou coberturas frágeis.

Durante tempestades com raios, a recomendação é não permanecer em campos, piscinas, praias ou próximo de estruturas metálicas.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.