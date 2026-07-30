Descarga elétrica mata três familiares dentro de casa na Cidade de Deus

Mulher ficou gravemente ferida e três parentes morreram ao tentar socorrê-la; perícia investigará a origem da descarga e uma possível relação com o vendaval que atingiu o Rio

Três pessoas da mesma família morreram após serem atingidas por uma descarga elétrica dentro de uma residência na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, durante a madrugada desta quinta-feira (30). Uma mulher também sofreu ferimentos graves e precisou ser transferida para uma unidade especializada no tratamento de queimados.

As vítimas foram identificadas como Juadson Amorim da Silva, de 57 anos, Wagner Carvalho de Medeiros, de 41, e Marcos Antonio Vieira Filho, de 34.

De acordo com as informações iniciais, os três homens foram eletrocutados quando tentavam ajudar a mulher, que teria ficado presa à corrente elétrica depois de se aproximar de uma tomada que começou a pegar fogo.

A Polícia Civil abriu uma investigação para esclarecer a origem da descarga e verificar se o acidente possui relação com a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro na tarde de quarta-feira (29).

Mulher teria sido atingida após pico de energia

Segundo relatos preliminares de testemunhas, a dona da residência estava no primeiro andar do imóvel quando houve um possível pico de energia elétrica.

Pouco depois, uma tomada teria começado a pegar fogo. Quando a mulher se aproximou do local, recebeu uma descarga e ficou presa à corrente elétrica.

O marido e os dois enteados, que estavam na casa, tentaram socorrê-la. Os três também foram atingidos pela eletricidade e morreram na sala da residência.

As circunstâncias exatas ainda dependem do resultado da perícia. As autoridades deverão analisar a instalação elétrica do imóvel, os equipamentos ligados à rede e eventuais danos provocados pelo temporal.

Fio de alta tensão se rompe na Cidade de Deus — Foto: Reprodução/TV Globo

Três homens morreram ao tentar prestar socorro

As vítimas fatais foram identificadas como:

Juadson Amorim da Silva, de 57 anos; Wagner Carvalho de Medeiros, de 41; e Marcos Antonio Vieira Filho, de 34.

Quando as equipes de emergência chegaram ao endereço, os três homens já estavam mortos.

A tragédia aconteceu em uma residência localizada na Rua Maria da Fé, na Cidade de Deus. Os relatos iniciais indicam que todos foram atingidos durante uma tentativa de salvar a mulher.

O caso evidencia um dos maiores perigos das ocorrências envolvendo eletricidade: ao tocar diretamente em uma pessoa que continua recebendo uma descarga, quem tenta ajudar também pode ser atingido pela corrente.

Mulher foi transferida para centro de queimados

A mulher foi retirada da residência e socorrida por moradores antes da chegada das equipes de resgate.

Inicialmente, ela foi encaminhada em estado grave para a UPA da Cidade de Deus. Diante da gravidade dos ferimentos, a paciente foi posteriormente transferida para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio.

O estado de saúde foi inicialmente classificado como gravíssimo. Não foram divulgadas novas informações sobre a evolução do quadro clínico da paciente.

Bombeiros foram acionados durante a madrugada

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Jacarepaguá recebeu o chamado para a ocorrência às 4h28 desta quinta-feira.

Ao chegarem ao imóvel, os militares encontraram três pessoas mortas. O local foi preservado para o trabalho da perícia e para as primeiras diligências policiais.

A investigação deverá determinar em que ponto a descarga começou e como a corrente elétrica se espalhou pela residência.

Embora testemunhas mencionem um pico de energia e um princípio de incêndio em uma tomada, essa versão ainda precisa ser confirmada tecnicamente.

Polícia investiga origem da descarga elétrica

A ocorrência ficará sob responsabilidade da 32ª Delegacia de Polícia, na Taquara.

A Polícia Civil informou que realizará uma perícia no imóvel e outras diligências para esclarecer as circunstâncias das mortes. Os agentes também deverão ouvir moradores, testemunhas e familiares das vítimas.

Entre os pontos que precisam ser esclarecidos estão as condições da instalação elétrica, a existência de algum equipamento danificado, o possível uso de extensões e a eventual ocorrência de uma oscilação no fornecimento de energia.

Somente o laudo pericial poderá apontar a origem da descarga e estabelecer a sequência exata do acidente.

Relação com o vendaval ainda não foi confirmada

A Polícia Civil também investigará se o acidente tem alguma relação com a ventania que atingiu diferentes regiões do Rio de Janeiro na quarta-feira.

As rajadas ultrapassaram os 100 quilômetros por hora em alguns pontos da cidade e provocaram quedas de árvores, danos em estruturas, interrupções no transporte e problemas no fornecimento de energia elétrica.

Apesar da proximidade entre os acontecimentos, não há confirmação de que a descarga registrada na Cidade de Deus tenha sido provocada diretamente pelo vendaval.

A possibilidade permanece como uma das linhas de apuração. A perícia deverá verificar se houve rompimento de cabos, alteração na rede externa ou algum dano dentro da própria residência.

Light diz que apura as circunstâncias

Em nota, a Light lamentou as mortes e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas. A concessionária informou que também está apurando as circunstâncias do ocorrido.

A empresa ressaltou que vendavais e chuvas intensas podem derrubar árvores, galhos e outros objetos sobre a rede elétrica, provocando danos em postes, transformadores e cabos.

A concessionária orientou a população a não se aproximar de postes danificados, estruturas elétricas ou fios caídos. Caso um cabo seja encontrado no chão, a recomendação é não tocar, manter distância e acionar imediatamente os canais oficiais de emergência.

Como agir diante de uma descarga elétrica

Em uma ocorrência envolvendo eletricidade, não se deve tocar diretamente na pessoa que está presa à corrente. O contato pode fazer com que a descarga também atinja quem tenta realizar o socorro.

Quando for possível agir com segurança, o fornecimento de energia deve ser interrompido pelo disjuntor geral. Em seguida, os serviços de emergência precisam ser acionados.

Também não é recomendado jogar água sobre tomadas, fios ou equipamentos energizados. A água pode conduzir eletricidade e ampliar o alcance da corrente.

Em situações com cabos rompidos na rua, a orientação é manter uma distância segura, impedir que outras pessoas se aproximem e comunicar o problema à concessionária e ao Corpo de Bombeiros.

Tragédia deixa comunidade consternada

A morte dos três familiares provocou comoção entre os moradores da Cidade de Deus. O imóvel onde aconteceu o acidente permaneceu isolado para o trabalho dos investigadores.

A principal questão agora é descobrir o que provocou uma descarga capaz de atingir quatro pessoas dentro da residência.

O resultado da perícia será fundamental para esclarecer se o acidente começou em uma tomada, em uma extensão ou em outro ponto da instalação, além de verificar a existência de alguma interferência da rede externa.

Enquanto as investigações avançam, a mulher permanece sob cuidados médicos. Juadson Amorim da Silva, Wagner Carvalho de Medeiros e Marcos Antonio Vieira Filho morreram ao tentar ajudá-la.