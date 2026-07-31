“Cidade da Saúde” será o primeiro do Brasil a reunir UPA, Centro de Saúde Infantil e de Especialidades num só lugar

Projeto do prefeito de Itaquaquecetuba-SP, Delegado Eduardo Boigues (PL), vai receber investimentos na ordem dos R$ 40 milhões; ideia é que os três prédios integrados qualifiquem ainda mais o serviço prestado na rede municipal e facilite o acesso da população a atendimento de urgência, consultas e exames

Itaquaquecetuba-SP dará início à construção de um equipamento inédito no Brasil. “Cidade da Saúde” será o primeiro do País a reunir, num único complexo, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte III, um Centro de Saúde Infantil e um Centro de Especialidades. O projeto foi concebido para unificar serviços que, hoje, funcionam de forma descentralizada no município e tornar mais ágil o acesso da população à rede gratuita de Saúde.

Com investimento estimado em R$ 40 milhões, o complexo será implantado numa área onde atualmente funciona o Campo do Bandeirantes, no Jardim Nova Itaquá. Os recursos vão custear a construção dos três prédios, além da aquisição de equipamentos, de mobiliários e demais infraestrutura. O financiamento será via Desenvolve SP, do Governo do Estado de São Paulo.

As obras terão início no fim deste ano, após a conclusão dos projetos técnicos e dos processos licitatórios. A entrega do complexo está prevista para o final de 2027.

Segundo o prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), o principal diferencial da “Cidade da Saúde” será o oferecimento do que ele chama de “assistência articulada”, permitindo que diferentes equipes e serviços atuem de forma conjunta em benefício do paciente:

“Para Itaquaquecetuba, cidade geograficamente grande e com quase meio milhão de habitantes, trata-se de uma revolução no setor de Saúde. Não estamos apenas construindo novos prédios. Vamos integrar urgência, atendimento infantil e especialidades num único complexo. Isso permitirá mais agilidade, melhor aproveitamento da rede existente e mais qualidade no acolhimento prestado à população que depende do serviço médico público”, afirma o liberal.

O complexo será formado por três edifícios independentes. A UPA Porte III atenderá urgências e emergências intermediárias durante 24 horas. Também com operação ininterrupta, o Centro de Saúde Infantil será voltado a crianças de zero a 14 anos.

Já o Centro de Especialidades será responsável por consultas e procedimentos nas áreas de Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Oftalmologia, Ginecologia e Pediatria – só para citar algumas. O local também vai oferecer exames diversos (eletrocardiograma, ultrassonografias, audiometria e cardiotocografia) e procedimentos ambulatoriais, como vasectomia, e pequenas cirurgias de cabeça, de pescoço e de Dermatologia:

“Na prática, os pacientes que forem atendidos na UPA ou no Centro de Saúde Infantil poderão utilizar os serviços diagnósticos do Centro de Especialidades, além de contarem com a atuação conjunta de médicos especialistas em casos que demandem avaliação complementar. Tudo muito mais rápido, sem deslocamentos, futuros agendamentos e espera”, comemora Boigues, reeleito em 2024, já em primeiro turno, com 92,9% dos votos válidos — sendo o prefeito mais bem votado do Brasil entre municípios com mais de 200 mil habitantes.

ESTRUTURA DO “CIDADE DA SAÚDE”

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte III

Urgências e emergências de complexidade intermediária, para pacientes com febre alta, falta de ar, crises hipertensivas, dores intensas, fraturas, cortes e traumas, 24 horas por dia;

Encaminhamento para hospitais, em total integração com a Atenção Básica e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192.

Centro de Saúde Infantil

Medicação, procedimentos, exames laboratoriais, raio-X, observação, estabilização, e urgência e emergência para crianças de zero a 14 anos, com equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros e profissionais de Farmácia e de Nutrição, entre outras áreas.

Centro de Especialidades

Serviço social, grupo para tratamento de obesidade, pré-natal de alto risco e atendimento especializado em Hanseníase e tuberculose.

Consultas nas áreas de Gastroenterologia, Proctologia, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Ortopedia, Dermatologia, Cirurgia Vascular, Neurologia Adulto, Neurologia Pediátrica, Endocrinologia, Oftalmologia, Pediatria, Pediatria Especializada, Ginecologia, Ginecologia Especializada, Mastologia, Hepatologia, Nutrição e Psicologia Infantojuvenil;

Exames laboratoriais, hemograma, eletrocardiograma, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (Mapa), ultrassonografia (incluindo obstétrica e transretal), audiometria, cardiotocografia, Papanicolau, colposcopia, vulvoscopia, baciloscopia para Hanseníase, vasectomia, e inserção e retirada de Dispositivo Intrauterino (DIU);

Pequenas cirurgias de cabeça, de pescoço e de Dermatologia; e procedimentos ambulatoriais especializados;

Serviço social, grupo para tratamento de obesidade, pré-natal de alto risco e atendimento especializado em Hanseníase e tuberculose.