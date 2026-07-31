Priscila Gambale marca centenário da estação com anúncio de obras em ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos celebrou, nesta quarta-feira (30), os 100 anos da Estação Ferroviária, marco da origem, do nome e do desenvolvimento do município. Durante a solenidade, a prefeita Priscila Gambale anunciou a revitalização do coração histórico da cidade, com obras na Praça da Independência, Praça da Bíblia, Calçadão da XV de Novembro e em todo o entorno da estação. O pacote de investimentos também contempla a Praça Afonso Carlos Fernandes, na Vila Maria Rosa, e o espaço público da Rua Francisco Sperandio, na Cidade Kemel.

As intervenções incluem melhorias em drenagem, acessibilidade, paisagismo e iluminação, valorizando os espaços públicos e preservando um dos locais mais simbólicos da história de Ferraz.

Durante o evento, a prefeita destacou o significado da data para a cidade. “Celebrar o centenário da nossa estação é reconhecer a coragem de quem acreditou no futuro de Ferraz. Preservar a nossa história também é investir nela, garantindo que esse patrimônio continue sendo motivo de orgulho para as próximas gerações”, afirmou.

Participaram da cerimônia os vereadores Hodirlei Martins, o Mineiro (MDB); Professora Selma (Republicanos); Marco Antônio Castello, o Ratinho (Podemos); Alexandro Santos Alves Silva, o Teteco (MDB); os representantes do Rotary Club de Ferraz, Orlando Rodrigues e Ubirajara Scutari; além dos secretários municipais.

A Estação Ferroviária foi inaugurada em 29 de julho de 1926, fruto da mobilização da comunidade local, e deu origem ao crescimento que culminou na emancipação do município. Um século depois, o local volta a simbolizar um novo momento para Ferraz, unindo a preservação da memória aos investimentos que projetam a cidade para o futuro.