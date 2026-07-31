EcoAção Poá promove oficinas de artesanato sustentável e incentiva educação ambiental

Evento realizado na Praça da Bíblia reuniu moradores em atividades gratuitas, incentivando o reaproveitamento de materiais e a valorização do artesanato sustentável

A Prefeitura de Poá, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Turismo, celebrou o sucesso do EcoAção Poá, realizado na última terça-feira (28/07), na Praça da Bíblia. O evento reuniu dezenas de participantes em uma programação voltada à sustentabilidade, à educação ambiental e ao fortalecimento da economia criativa, oferecendo oficinas práticas e exposição de peças produzidas a partir de materiais naturais e reaproveitados.

Ao longo da tarde, os participantes aprenderam técnicas de confecção de cachepôs produzidos com madeira reaproveitada, pulseiras de macramê com sementes naturais e bonecas Abayomi, confeccionadas com retalhos de tecido e reconhecidas como símbolo de resistência, cultura e ancestralidade.

A programação também contou com uma exposição de peças confeccionadas com taboa e fibras naturais, apresentando alternativas sustentáveis para o aproveitamento de recursos e resíduos.

As atividades foram conduzidas pelo Ateliê Artesanato Sustentável, que compartilhou conhecimentos sobre práticas ambientais responsáveis e demonstrou como materiais que seriam descartados podem ser transformados em produtos de valor, contribuindo para a preservação dos recursos naturais, a redução de resíduos e a geração de renda por meio do artesanato.

A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, destacou que a iniciativa aproximou a população de práticas sustentáveis de forma acessível e educativa. “Ficamos muito felizes com a participação da população. Essas oficinas despertam o interesse pelo aprendizado, mostram que é possível transformar materiais reaproveitados em peças úteis e bonitas e reforçam a importância de atitudes sustentáveis no dia a dia. Cada ação como essa fortalece a consciência ambiental e contribui para uma cidade mais sustentável e com mais qualidade de vida para todos”, afirmou.

A secretária de Turismo, Débora de Lucrezio, ressaltou que o EcoAção também fortalece o artesanato local e impulsiona a economia criativa. “Esse tipo de iniciativa demonstra que sustentabilidade, cultura e turismo caminham juntos. Além de incentivar o uso consciente dos recursos naturais, valorizamos os artesãos da nossa cidade, estimulamos a economia criativa e ampliamos as oportunidades para que mais pessoas conheçam o potencial do artesanato sustentável, fortalecendo a identidade de Poá como referência nesse segmento”, concluiu.