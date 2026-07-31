GCM de Suzano inicia Estágio de Qualificação Profissional para formação de 204 agentes

Capacitação reúne aulas presenciais e ensino à distância, com conteúdos teóricos e práticos voltados ao aprimoramento técnico e operacional da corporação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano iniciou nesta semana a primeira turma do Estágio de Qualificação Profissional (EQP), capacitação obrigatória destinada aos 204 agentes da corporação. O treinamento será realizado até o fim de novembro, período em que todos os integrantes passarão pela formação, divididos em grupos de aproximadamente 30 participantes.

A ideia é fortalecer o preparo técnico e operacional da GCM de maneira que isso garanta a constante atualização dos profissionais que atuam diariamente na proteção da população. A formação conta com cinco dias de atividades presenciais, somados a 30 horas de ensino à distância (EAD), contemplando disciplinas voltadas às principais demandas da segurança pública.

Durante a etapa presencial, os agentes recebem instruções teóricas e práticas sobre legislação vigente, técnicas de segurança pública, direção defensiva, prática de tiro e manuseio de armas de fogo. As aulas teóricas estão sendo realizadas nas dependências do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), no Jardim Casa Branca, enquanto os treinamentos de direção defensiva ocorrem na rua Masanosuke Shibata, na região do Jardim Márcia. Já as atividades de tiro serão desenvolvidas no estande da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), em Mauá, no ABC Paulista.

O cronograma prevê a realização de sete turmas até o mês de novembro, sendo que a última está programada para o fim do mês. Todos os agentes receberão certificado ao final do curso. A iniciativa integra a política permanente de valorização e capacitação dos profissionais da Segurança Cidadã, garantindo que toda a corporação esteja atualizada quanto às normas legais, aos procedimentos operacionais e às boas práticas no atendimento à população.

De acordo com o comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro, a qualificação contínua é indispensável para manter o elevado padrão de atuação da corporação. “O estágio representa um importante momento de aperfeiçoamento para todos os nossos agentes. A rotina da segurança pública exige atualização constante, tanto no conhecimento da legislação quanto nas técnicas operacionais. Esse treinamento reforça a preparação dos guardas para enfrentar as mais diversas ocorrências, sempre priorizando a segurança da população e o respeito aos protocolos legais”, destacou.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou que o investimento na formação dos profissionais está diretamente ligado à qualidade dos serviços prestados à população. “Além de cumprir uma exigência legal, o Estágio de Qualificação Profissional fortalece a atuação da GCM, amplia a segurança nas operações e proporciona um atendimento ainda mais eficiente aos cidadãos. Estamos investindo em conhecimento, tecnologia e preparo para que Suzano continue avançando na área da segurança pública”, afirmou.