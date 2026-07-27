Engenheira brasileira desaparecida na França é localizada com vida em Lyon

Gabriele da Silva, de 33 anos, estava desaparecida desde quinta-feira (23) e foi encontrada nesta segunda (27); ela recebe atendimento médico acompanhada da família

A engenheira brasileira Gabriele da Silva, de 33 anos, foi encontrada com vida nesta segunda-feira (27), em Lyon, na França, após permanecer desaparecida durante cinco dias.

Segundo informações divulgadas por familiares e amigos, Gabriele foi localizada com a integridade física preservada e encaminhada para receber atendimento médico. Ela está acompanhada de familiares.

As circunstâncias do desaparecimento e o local exato onde a engenheira foi encontrada não foram informados. Em comunicado, uma amiga que estava com Gabriele na França afirmou que a prioridade, neste momento, é garantir sua recuperação.

A família agradeceu a corrente de apoio e solidariedade formada durante as buscas e informou que novos esclarecimentos serão apresentados no momento oportuno.

Gabriele estava desaparecida desde quinta-feira

O desaparecimento aconteceu na quinta-feira (23), um dia antes de uma viagem programada para a cidade francesa de Rouen.

Segundo familiares, Gabriele estava arrumando as malas para viajar de carro com a amiga Livia Possi. As duas participariam do casamento de uma amiga em comum e pretendiam deixar Lyon às 9h de sexta-feira (24).

A última interação conhecida entre Gabriele e o marido, o engenheiro francês Florian Poutot, aconteceu por volta das 15h de quinta-feira. Na ocasião, ela visualizou uma mensagem enviada por ele pelo WhatsApp.

Ao analisarem o aparelho da brasileira, os familiares identificaram que o último registro de utilização ocorreu às 16h19.

Vizinha foi a última pessoa a vê-la antes do desaparecimento

De acordo com o relato apresentado pela família, uma vizinha teria sido a última pessoa a ver Gabriele antes do desaparecimento.

O encontro aconteceu por volta das 12h30, no elevador do edifício onde a engenheira mora, no bairro de Debourg, em Lyon. Naquele momento, Gabriele estaria saindo para buscar as filhas na escola.

Florian retornou do trabalho mais cedo, aproximadamente às 17h, e encontrou a residência vazia.

Diante da ausência da esposa e da falta de contato, o marido procurou as autoridades francesas e registrou formalmente o desaparecimento ainda naquele dia.

Polícia francesa abriu investigação

Após a comunicação feita pelo marido, a polícia francesa instaurou uma investigação para localizar Gabriele e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

Familiares e amigos também mobilizaram uma campanha de divulgação. Informações e fotografias da brasileira foram compartilhadas nas redes sociais para ajudar nas buscas.

A descrição das roupas que ela possivelmente utilizava no momento em que desapareceu também foi divulgada. A família acreditava que Gabriele usava uma bermuda colorida de ginástica e um tênis branco.

Nesta segunda-feira, a família confirmou que a engenheira havia sido encontrada com vida. As autoridades francesas ainda não apresentaram informações detalhadas sobre a localização ou sobre o período em que ela permaneceu desaparecida.

Família prioriza recuperação da brasileira

Em comunicado divulgado após a localização, uma amiga da engenheira informou que Gabriele recebe acompanhamento médico e está ao lado da família.

“Neste momento, o objetivo é que ela possa se recuperar”, afirmou a mensagem.

O comunicado também agradeceu às pessoas que participaram da mobilização, compartilharam informações ou demonstraram solidariedade durante os cinco dias de buscas.

A família pediu compreensão e indicou que informações adicionais poderão ser divulgadas posteriormente. Até o momento, não foram apresentados detalhes sobre o estado de saúde da brasileira ou sobre as circunstâncias em que ela foi encontrada.

Quem é Gabriele da Silva

Natural de Brasília, Gabriele da Silva é engenheira e possui formação pela Universidade Federal do Ceará.

Ela também realizou uma especialização na França, onde vive desde 2017. A brasileira é casada com o engenheiro francês Florian Poutot e mora com a família em Lyon.

A cidade está localizada no leste da França e é considerada uma das principais regiões econômicas e populacionais do país.

O desaparecimento mobilizou familiares, amigos, a comunidade brasileira e pessoas que acompanharam o caso pelas redes sociais.

Itamaraty prestou assistência aos familiares

Durante as buscas, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanhava o caso e prestava assistência consular à família da engenheira.

O Itamaraty explicou que o atendimento consular do Estado brasileiro ocorre por meio do contato do cidadão interessado ou, dependendo das circunstâncias, de seus familiares.

A assistência pode incluir interlocução com autoridades locais, orientações e apoio aos parentes de cidadãos brasileiros envolvidos em situações de emergência no exterior.

Com a localização de Gabriele, a prioridade passou a ser seu atendimento médico e sua recuperação junto aos familiares.