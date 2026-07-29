Frente fria coloca São Paulo em alerta para temporais e ventos de até 90 km/h

Rajadas mais intensas são esperadas na Região Metropolitana e na Baixada Santista entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30); Defesa Civil ativou Gabinete de Crise para acompanhar possíveis ocorrências

A chegada de uma nova frente fria colocou todo o estado de São Paulo em alerta para chuvas fortes, descargas elétricas e rajadas intensas de vento entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30).

Segundo a Defesa Civil estadual, a principal preocupação está relacionada à velocidade dos ventos. Na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, as rajadas podem alcançar valores próximos de 90 km/h.

Nas demais regiões paulistas, os ventos poderão ultrapassar 70 km/h em alguns pontos, principalmente durante a passagem da frente fria e em áreas onde houver formação de tempestades.

Além da ventania, estão previstas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas por raios. No litoral, o avanço do sistema também deverá provocar ressaca e agitação marítima.

Diante do risco, a Defesa Civil ativou presencialmente o Gabinete de Crise para monitorar as condições meteorológicas e acelerar o atendimento aos municípios em caso de ocorrências.

Ventos podem chegar a 90 km/h na Grande São Paulo

A Região Metropolitana de São Paulo está entre as áreas com maior possibilidade de registrar ventos intensos.

As rajadas podem se aproximar de 90 km/h, especialmente nos períodos de maior instabilidade. A previsão não significa que os ventos alcançarão essa velocidade de maneira constante em todos os municípios, mas indica a possibilidade de ocorrências pontuais durante as tempestades.

Rajadas dessa intensidade são capazes de derrubar árvores e galhos, deslocar objetos, arrancar telhas e danificar estruturas mais vulneráveis.

Também existe o risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, principalmente quando árvores, galhos ou objetos atingem a rede de distribuição.

A Defesa Civil recomenda que os moradores acompanhem os alertas oficiais ao longo do período, já que a localização e a intensidade das tempestades podem sofrer alterações.

Baixada Santista também exige atenção redobrada

Na Baixada Santista, os ventos igualmente poderão atingir valores próximos de 90 km/h.

Além das rajadas e da chuva, a região deverá enfrentar agitação marítima e possibilidade de ressaca, elevando o risco em praias, áreas costeiras e estruturas próximas ao mar.

As condições meteorológicas também poderão afetar as operações portuárias. Ventos fortes e mar agitado podem provocar restrições temporárias na movimentação de embarcações e nas atividades realizadas em áreas abertas.

A população deve evitar a aproximação de costões, píeres e faixas de areia durante os momentos de maior agitação.

Estruturas instaladas em praias, varandas e áreas externas devem ser verificadas, recolhidas ou reforçadas antes da intensificação dos ventos.

No Litoral Norte, as rajadas poderão variar entre 70 e 90 km/h em alguns pontos, de acordo com comunicados municipais baseados na previsão estadual.

Interior pode registrar rajadas acima de 70 km/h

As demais regiões de São Paulo também estão sujeitas a ventos fortes. Em algumas localidades do interior, as rajadas podem superar 70 km/h.

O risco será maior durante a passagem da frente fria e nos locais onde se formarem núcleos de tempestade.

Municípios do Vale do Paraíba, das regiões de Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Ribeirão Preto e de outras áreas do território paulista reforçaram as orientações preventivas.

A velocidade dos ventos pode variar dentro de uma mesma região. Enquanto determinadas cidades podem registrar apenas chuva moderada, áreas próximas poderão enfrentar tempestades acompanhadas por raios e rajadas mais intensas.

Por isso, a Defesa Civil destaca que a população deve permanecer atenta mesmo nos locais onde o tempo ainda estiver aparentemente estável.

Chuva poderá ser acompanhada por raios

O avanço da frente fria deverá favorecer a formação de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte.

As precipitações poderão ocorrer acompanhadas de descargas elétricas e, principalmente, de ventos intensos.

Mesmo sem previsão de volumes extremos generalizados, a chuva poderá provocar alagamentos pontuais em áreas urbanas, especialmente onde houver problemas de drenagem ou acúmulo de lixo em bueiros.

A combinação de pista molhada, baixa visibilidade e objetos levados pelo vento também aumenta os riscos para motoristas.

Durante tempestades com raios, a recomendação é buscar abrigo em construções fechadas e seguras. Áreas abertas, campos, praias, piscinas e locais próximos de estruturas metálicas devem ser evitados.

Gabinete de Crise é ativado no estado

A Defesa Civil ativou o Gabinete de Crise em modalidade presencial para acompanhar os impactos da frente fria durante esta quarta e quinta-feira.

A estrutura reúne representantes dos órgãos que integram o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, além de concessionárias responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água.

O objetivo é monitorar a evolução das condições meteorológicas, acompanhar os serviços essenciais e agilizar o envio de recursos aos municípios atingidos.

A atuação integrada permite que informações sobre quedas de árvores, destelhamentos, interrupções de energia e bloqueios sejam compartilhadas em tempo real.

A medida também facilita a mobilização de equipes estaduais quando a capacidade de resposta de um município não for suficiente para atender às ocorrências.

Municípios revisam protocolos de atendimento

Antes da chegada da frente fria, a Defesa Civil estadual realizou uma reunião com representantes das coordenadorias regionais e municipais.

Durante o encontro, foram apresentadas as previsões meteorológicas e discutidas as ações de prontidão, preparação e resposta.

As administrações municipais foram orientadas a revisar seus protocolos, verificar a disponibilidade das equipes e garantir que veículos, máquinas e equipamentos estejam preparados para uma eventual mobilização.

A antecipação é considerada importante porque rajadas intensas podem provocar diversas ocorrências simultaneamente, exigindo o trabalho conjunto de bombeiros, agentes de trânsito, equipes de manutenção e concessionárias de energia.

A Defesa Civil também recomendou atenção especial aos locais com histórico de queda de árvores, alagamentos e danos provocados por tempestades.

Risco de queda de árvores aumenta com rajadas

Um dos principais perigos está relacionado à queda de árvores e galhos.

Os ventos podem derrubar exemplares fragilizados por doenças, raízes danificadas ou solo encharcado. Mesmo árvores aparentemente saudáveis podem perder galhos diante de rajadas próximas de 90 km/h.

A orientação é não permanecer em áreas arborizadas durante os períodos de vento intenso.

Motoristas também devem evitar estacionar veículos sob árvores. Além dos danos materiais, a queda de galhos pode bloquear ruas e dificultar a circulação de ambulâncias e equipes de emergência.

A população não deve tentar remover árvores caídas que estejam em contato com fios elétricos. Nesses casos, a área deve ser isolada até a chegada das equipes responsáveis.

Objetos soltos devem ser recolhidos

Vasos, móveis, ferramentas, materiais de construção e outros objetos mantidos em quintais, sacadas ou varandas devem ser recolhidos ou fixados.

Com rajadas intensas, esses materiais podem ser arremessados e atingir pessoas, veículos, janelas ou imóveis próximos.

Placas, toldos, coberturas frágeis e estruturas metálicas também exigem atenção. A população deve manter distância desses objetos durante a passagem das tempestades.

Condomínios e estabelecimentos comerciais devem verificar previamente as condições de itens instalados em áreas externas.

A prevenção deve ser realizada antes do início da ventania. Tentar segurar ou recolher objetos durante uma rajada pode aumentar o risco de acidentes.

Motoristas devem redobrar os cuidados

As rodovias e vias urbanas poderão apresentar condições perigosas durante as pancadas de chuva.

A redução da visibilidade, o acúmulo de água, a queda de árvores e a presença de objetos na pista aumentam o risco de acidentes.

Os motoristas devem reduzir a velocidade, ampliar a distância em relação aos demais veículos e evitar freadas bruscas.

Em situações de chuva intensa, a orientação é procurar um local seguro para aguardar a melhora das condições. O acostamento não deve ser utilizado como abrigo, exceto em situações de emergência.

Motociclistas precisam ter atenção especial, pois as rajadas laterais podem provocar perda de equilíbrio e mudança repentina de trajetória.

Queda de energia está entre os riscos previstos

A força dos ventos poderá provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões.

Árvores, galhos, telhas e outros objetos podem atingir cabos, postes e equipamentos da rede.

Em caso de fio rompido, a recomendação é manter distância e comunicar imediatamente a concessionária responsável ou o Corpo de Bombeiros.

A população nunca deve tocar em cabos caídos, mesmo quando eles aparentemente estiverem desligados.

Durante uma interrupção, aparelhos eletrônicos podem ser retirados das tomadas para evitar danos quando o fornecimento for restabelecido.

A presença das concessionárias no Gabinete de Crise tem como objetivo acelerar a identificação dos pontos afetados e organizar os reparos.

Litoral terá risco de ressaca e mar agitado

A frente fria também deverá alterar as condições do mar no litoral paulista.

A previsão indica aumento da agitação marítima e possibilidade de ressaca, principalmente durante os períodos de vento mais intenso.

Banhistas, pescadores e responsáveis por pequenas embarcações devem evitar entrar no mar enquanto as condições permanecerem adversas.

Ondas mais fortes podem avançar sobre calçadões e áreas próximas da praia, dependendo da combinação entre vento, maré e intensidade da ressaca.

As orientações das autoridades marítimas e municipais devem ser respeitadas, inclusive em casos de interdição preventiva.

Alertas poderão ser atualizados

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil acompanhará a evolução da frente fria durante todo o período.

Novos avisos poderão ser emitidos conforme a intensificação ou o deslocamento das áreas de instabilidade.

A Defesa Civil ressalta que previsões meteorológicas indicam condições favoráveis à ocorrência de eventos, mas não permitem determinar com antecedência todos os pontos que serão atingidos.

Por isso, os alertas enviados para celulares e as informações divulgadas pelos municípios devem ser acompanhados ao longo desta quarta e quinta-feira.

O comunicado oficial confirma a possibilidade de rajadas próximas de 90 km/h na Grande São Paulo e na Baixada Santista, além de ventos superiores a 70 km/h no restante do estado.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.