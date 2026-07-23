Operação Noites Frias segue até 30 de setembro em Itaquá

Iniciativa intensifica as abordagens a pessoas em situação de rua, com oferta de acolhimento, alimentação e itens de proteção contra o frio

A Operação Noites Frias, realizada pela Prefeitura de Itaquaquecetuba por meio da Secretaria de Assistência Social, segue até 30 de setembro para garantir acolhimento e proteção às pessoas em situação de rua durante o período de baixas temperaturas. A maior concentração de atendimentos, até o momento, ocorreu na região central do município, principalmente na praça Padre João Álvares, praça da Bíblia e nas proximidades de comércios.

Durante os atendimentos, as equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) oferecem acolhimento, escuta qualificada, orientação e encaminhamento para os serviços da rede socioassistencial. Desde o início da ação, em 1º de junho, 30 pessoas foram atendidas com acolhimento e 130 cobertores distribuídos, além da oferta de colchões, café e chocolate quente durante as abordagens.

No Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias, localizado na rua Araguari, 74, na Vila Virgínia, as pessoas acolhidas têm acesso a jantar, banho quente, local seguro para pernoite, atendimento social e encaminhamento para políticas públicas.

Durante o dia, o Centro POP, na avenida Presidente Tancredo Neves, 137, na Estação, oferece café da manhã, almoço, banho, roupas limpas, atendimento psicossocial, apoio para emissão de documentos, encaminhamento para a rede de saúde e ações de reinserção familiar e comunitária.

Neste ano, a operação foi reforçada com a ampliação de 20 vagas no Serviço de Acolhimento, elevando a capacidade para 70 pessoas, além do fortalecimento das equipes do SEAS e antecipação do início das abordagens diárias, que passaram das 13h para começar às 8h, ampliando o tempo de atuação junto à população em situação de vulnerabilidade.

“Nosso objetivo é cuidar, de forma humanizada e acolhedora, daqueles que mais precisam. A operação tem sido fundamental para garantir que ninguém fique desassistido durante os períodos de baixas temperaturas”, afirmou o secretário de Assistência Social e Saúde, Gabriel Rocha.

Mesmo quando há recusa ao acolhimento, as equipes mantêm o acompanhamento contínuo, realizam escuta qualificada e seguem oferecendo cobertores e outros itens de proteção. Nos casos em que são identificados sinais de comprometimento da saúde, como suspeita de hipotermia, a pessoa é encaminhada para atendimento médico.

“Sabemos o quão difícil o inverno pode ser para a população em situação de rua e, por isso, seguimos reforçando as ações de acolhimento e assistência. Nosso compromisso é oferecer proteção, dignidade e cuidado a quem mais precisa”, disse o prefeito Eduardo Boigues.

A população pode colaborar com a iniciativa acionando o SEAS pelo (11) 96924-9681 sempre que identificar pessoas em situação de vulnerabilidade que necessitem de atendimento.