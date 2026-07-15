Poá recebe a 26ª edição do Rock na Praça com grandes bandas cover e ação solidária

Maior festival de rock do Alto Tietê espera reunir mais de 40 mil pessoas nos dias 18 e 19 de julho, reforçando o turismo de eventos e a campanha solidária com arrecadação de leite e óleo para o Fundo Social

A cidade de Poá recebe no próximo final de semana, dias 18 e 19 de julho, a 26ª edição do tradicional Rock na Praça, considerado o maior festival de rock do Alto Tietê. Com apoio da Prefeitura de Poá, o evento será realizado na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, na região central, e deve reunir mais de 40 mil pessoas durante os dois dias de programação. Além de celebrar o Dia Internacional do Rock, comemorado no último dia 13 de julho, o festival reforça neste ano seu compromisso social com uma campanha solidária de arrecadação de alimentos e impulsiona o turismo de eventos, atraindo visitantes de diversas cidades da região e movimentando a economia local.

A entrada é gratuita, mas o público é convidado a participar da ação solidária levando um pacote de leite no sábado (18) e um litro de óleo no domingo (19). As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Poá, que fará o encaminhamento dos itens para famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Os portões serão abertos às 11 horas nos dois dias de evento.

Ao longo do fim de semana, o público poderá conferir apresentações de 12 bandas covers que homenageiam alguns dos maiores nomes da história do rock, como Pink Floyd, Janis Joplin, Charlie Brown Jr., Legião Urbana, Iron Maiden, Queen, Kiss, Ramones, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Rammstein e Twisted Sister. As atrações reúnem músicos de diversas cidades do Estado de São Paulo e também de outros estados, consolidando o festival como uma das principais referências do gênero no país.

Além dos shows, o Rock na Praça contará com praça de alimentação, parque inflável, feira de artesanato e uma ampla estrutura preparada para receber famílias, grupos de amigos e visitantes de toda a região, movimentando também o comércio e o setor de serviços da cidade.

O prefeito Saulo Souza destacou que o evento já faz parte da identidade cultural de Poá e ressaltou a importância da campanha solidária e do fortalecimento do turismo de eventos no município. “O Rock na Praça é um dos maiores patrimônios culturais da nossa cidade e, mais uma vez, mostra que cultura e solidariedade caminham juntas. Além de proporcionar lazer, entretenimento e movimentar a economia local, o festival fortalece o turismo de eventos em Poá, atrai visitantes de diversas cidades e gera oportunidades para o comércio e os serviços do município. Ao mesmo tempo, convida a população a fazer o bem por meio da arrecadação de alimentos que beneficiarão famílias atendidas pelo Fundo Social. É uma grande festa que fortalece Poá em todos os aspectos.”

Para o fundador do festival, Carlito Aquino, a parceria com a Prefeitura tem sido fundamental para o crescimento do evento. “O Rock na Praça é um verdadeiro caso de amor com Poá. Somos muito gratos à Prefeitura pelo apoio e por acreditar no potencial desse festival, que cresce a cada ano. Nesta 26ª edição queremos proporcionar uma experiência inesquecível ao público, celebrando o rock, fortalecendo a cultura e mostrando que Poá é referência para os amantes do gênero em todo o Estado de São Paulo”, disse.

Estrutura e segurança

De acordo com a organização do evento, o acesso ao Rock na Praça seguirá normas para garantir conforto e segurança ao público. Não será permitida a entrada com alimentos ou bebidas e a comercialização de bebidas alcoólicas será restrita a maiores de 18 anos.

Segundo a organização, o festival contará com apoio das secretarias municipais e das forças de segurança do município e do Estado, além de estrutura de acessibilidade, equipes de apoio e serviços voltados ao atendimento do público.

História

Criado como um movimento cultural independente, o Rock na Praça chega à sua 26ª edição consolidado como um dos maiores festivais de bandas covers do Brasil e um dos principais eventos do calendário oficial de Poá, promovendo cultura, turismo, entretenimento, desenvolvimento econômico e fortalecendo o turismo de eventos no município.

SERVIÇO

26º Rock na Praça

Data: 18 e 19 de julho

Abertura dos portões às 11h

Local: Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe (avenida Antônio Massa, 150 – Centro – Poá)

Entrada gratuita

Ação solidária:

Sábado (18): 1 pacote de leite

Domingo (19): 1 litro de óleo