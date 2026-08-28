Após oposição divulgar fotos, Lula nega conhecer lobista investigada com Lulinha

Presidente afirma que registros ao lado de Roberta Luchsinger foram feitos em eventos públicos e não comprovam relação pessoal, profissional ou política entre os dois

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a negar que conheça ou mantenha qualquer relação com a empresária e lobista Roberta Luchsinger, investigada pela Polícia Federal ao lado de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

A declaração foi feita durante uma sabatina realizada na noite de quinta-feira (27). Depois da entrevista, integrantes da oposição divulgaram fotografias de Lula ao lado da empresária, publicadas anteriormente por ela nas redes sociais.

Em resposta à repercussão das imagens, a assessoria do presidente divulgou uma nota afirmando que os registros foram feitos durante agendas públicas e não demonstram a existência de uma relação pessoal, profissional ou política.

Segundo a manifestação, Lula é frequentemente abordado por pessoas que pedem fotografias durante campanhas e compromissos oficiais e nunca manteve interlocução com Roberta.

Lula volta a negar que conheça Roberta Luchsinger

Durante a sabatina, Lula foi questionado sobre sua eventual relação com a empresária. O presidente negou novamente que a conheça.

Roberta e Lulinha são investigados pela Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência no governo. A apuração busca esclarecer se houve atuação irregular para influenciar decisões ou obter vantagens dentro da administração federal.

A existência da investigação não representa condenação. As responsabilidades dos envolvidos ainda deverão ser analisadas pela Polícia Federal e pelas autoridades responsáveis pelo caso.

O presidente não é apontado, na reportagem de base, como investigado nessa apuração.

Oposição divulga fotos após sabatina

Pouco depois do encerramento da entrevista, integrantes da oposição passaram a divulgar fotografias nas quais Lula aparece ao lado de Roberta Luchsinger.

As imagens haviam sido publicadas pela própria empresária em suas redes sociais. Os registros foram utilizados por adversários políticos para questionar a declaração do presidente de que não conhece a lobista.

A repercussão ocorreu durante o período eleitoral, quando investigações envolvendo pessoas próximas a candidatos ganham maior destaque nas disputas políticas.

A oposição deverá continuar explorando as fotografias e a investigação envolvendo Lulinha para pressionar o presidente e cobrar novos esclarecimentos sobre o caso.

Governo diz que fotos foram feitas em agendas públicas

Em nota, a assessoria de Lula argumentou que as imagens não comprovam a existência de uma relação entre o presidente e a lobista.

Segundo a manifestação, por ser uma figura pública, Lula é abordado por inúmeras pessoas interessadas em tirar fotografias durante compromissos oficiais, campanhas eleitorais e outros eventos.

“O presidente Lula é uma figura pública que, ao longo de sua trajetória e especialmente em campanhas e agendas públicas, é abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos”, diz a nota.

O texto não detalha quando ou onde as imagens divulgadas pela oposição foram registradas. A resposta concentra-se no argumento de que fotografias feitas em espaços públicos não demonstram proximidade entre as pessoas retratadas.

Registro não significa relação pessoal, afirma nota

A Presidência sustenta que aparecer ao lado de uma pessoa em uma fotografia não significa necessariamente conhecê-la ou manter contato frequente com ela.

“A existência desses registros não significa relação pessoal, profissional ou política”, afirma a nota.

O governo declarou que esse foi o sentido da resposta apresentada por Lula durante a entrevista ao Jornal Nacional.

A manifestação diferencia um encontro eventual para uma fotografia de uma relação que envolva conversas, reuniões, atividades profissionais ou articulações políticas.

A assessoria também negou que tenha existido qualquer tipo de interlocução entre Lula e Roberta Luchsinger.

Lula nega ter mantido interlocução com empresária

A nota divulgada após a sabatina apresenta uma negativa direta sobre a relação entre o presidente e a lobista.

“Lula não mantém qualquer relação com Roberta Luchsinger e nunca teve interlocução com ela”, afirma o comunicado.

A declaração busca afastar a interpretação de que as fotografias poderiam indicar proximidade ou participação do presidente nas atividades investigadas pela Polícia Federal.

Até o momento, as informações apresentadas pela matéria de base não indicam que Lula tenha sido incluído como alvo da investigação.

As imagens, entretanto, ampliaram a repercussão política do caso e deverão continuar sendo utilizadas por adversários durante a campanha.

Roberta e Lulinha são investigados pela PF

Roberta Luchsinger e Fábio Luís Lula da Silva são investigados por suspeita de tráfico de influência no governo.

O crime de tráfico de influência está relacionado à solicitação ou obtenção de vantagem sob o argumento de que uma pessoa pode influenciar uma decisão tomada por um agente público.

No caso investigado, a Polícia Federal deverá apurar se houve atuação irregular, quais contatos foram realizados e se alguma vantagem foi solicitada ou recebida.

Não foram apresentados, no texto de base, detalhes sobre eventuais indiciamentos ou denúncias formais contra os investigados. As suspeitas ainda dependem do avanço da apuração.

Fotos ampliam repercussão política do caso

A divulgação das imagens criou um novo ponto de confronto entre o governo e a oposição.

Para os adversários de Lula, as fotografias colocam em dúvida a declaração de que o presidente não conhece a lobista. Para a Presidência, os registros representam apenas encontros rápidos em agendas públicas e não comprovam qualquer relação.

O debate deverá se concentrar na diferença entre reconhecer uma pessoa em um evento e manter com ela uma relação pessoal ou política.

A nota do governo não nega a autenticidade das fotografias. A resposta afirma que o contexto em que foram registradas não permite concluir que existia proximidade entre Lula e Roberta.

Investigação deve esclarecer atuação dos envolvidos

A Polícia Federal continuará responsável por reunir documentos, depoimentos e outras evidências para determinar se houve tráfico de influência.

A investigação deverá esclarecer a atuação de Roberta Luchsinger, a eventual participação de Lulinha e os contatos mantidos pelos envolvidos dentro ou fora do governo.

As fotografias divulgadas nas redes sociais podem ter repercussão política, mas a definição das responsabilidades jurídicas dependerá das provas reunidas durante o inquérito.

Enquanto a oposição utiliza os registros para questionar o presidente, Lula sustenta que não conhece Roberta Luchsinger, nunca conversou com ela e não mantém qualquer relação pessoal, profissional ou política com a empresária.