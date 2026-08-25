Arquivos revelam monitoramento dos Estados Unidos sobre JK durante a ditadura militar

Documentos diplomáticos mostram que o governo americano acompanhou declarações, articulações políticas e críticas de Juscelino Kubitschek ao regime; ex-presidente era considerado uma liderança estratégica em um eventual processo de redemocratização

Documentos produzidos pelo governo dos Estados Unidos revelam que o ex-presidente Juscelino Kubitschek, o JK, permaneceu sob o olhar atento de diplomatas americanos durante a ditadura militar brasileira. Relatórios, telegramas e análises mostram que Washington acompanhava suas opiniões sobre o regime, seus movimentos políticos e as possibilidades de um retorno ao poder.

Um dos registros mais emblemáticos foi elaborado após uma conversa realizada em 14 de dezembro de 1970, durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Na ocasião, JK recebeu uma comitiva americana liderada pelo então embaixador dos Estados Unidos no Brasil, William Manning Rountree.

O conteúdo do encontro foi detalhado em um documento de sete páginas, datado de 5 de janeiro de 1971, com identificação do Departamento de Estado americano e classificação confidencial. O relatório descrevia as avaliações de Kubitschek sobre a economia, a repressão política, as relações entre Igreja e Estado e o futuro da ditadura.

O material integra um conjunto com milhares de páginas reunidas pelo historiador Rodrigo Patto Sá Motta, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Os documentos ajudam a explicar por que JK continuava sendo observado mesmo depois de perder os direitos políticos e ser afastado da vida eleitoral.

JK ainda era visto como uma liderança nacional

Juscelino Kubitschek governou o Brasil entre 1956 e 1961 e ficou marcado pelo projeto desenvolvimentista, pela construção de Brasília e pelo discurso de modernização acelerada do país.

Mesmo após o fim do mandato, ele conservou forte popularidade e influência política. Em 1965, chegou a manifestar publicamente o interesse de concorrer novamente à Presidência da República.

A possibilidade de retorno foi interrompida pela ditadura instaurada em 1964. JK teve os direitos políticos cassados e ficou impedido de disputar eleições. Ainda assim, continuou mantendo contato com lideranças civis, representantes de diferentes correntes políticas e diplomatas estrangeiros.

Para especialistas ouvidos na reportagem que apresentou os documentos, o ex-presidente reunia características que despertavam a atenção dos Estados Unidos. Era uma liderança popular, defendia projetos nacionais de desenvolvimento e possuía capacidade de diálogo tanto com setores conservadores quanto com integrantes da oposição.

Ao mesmo tempo, não era considerado um político radical de esquerda. Essa posição intermediária fez com que fosse visto como um possível interlocutor em uma eventual transição democrática.

Governo americano acompanhava movimentos do ex-presidente

O acompanhamento realizado pelos Estados Unidos não se limitava às declarações públicas de JK. Os documentos mostram que diplomatas americanos também buscavam informações por meio de conversas privadas, avaliações de terceiros e análises sobre o cenário político brasileiro.

Naquele momento, o mundo atravessava a Guerra Fria, período marcado pela disputa de influência entre Estados Unidos e União Soviética. Washington acompanhava de perto os governos e as principais lideranças da América Latina, especialmente aquelas que poderiam interferir na manutenção dos interesses americanos na região.

Segundo o sociólogo Rogério Baptistini, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, JK possuía uma postura nacionalista própria e não aceitava de maneira automática todas as posições dos Estados Unidos.

O ex-presidente buscava ampliar o desenvolvimento econômico brasileiro e projetar o país internacionalmente. Essa postura poderia entrar em conflito com interesses americanos em áreas consideradas estratégicas, como energia, petróleo e mineração.

O historiador Paulo Henrique Martinez, professor da Universidade Estadual Paulista, avalia que o prestígio de JK e a defesa de maior autonomia para o Brasil fizeram com que seu governo e sua atuação posterior fossem acompanhados com atenção.

Relatório registrou críticas de JK ao regime militar

Durante o encontro de dezembro de 1970, Juscelino Kubitschek reconheceu que o governo Médici apresentava resultados positivos na área econômica. Apesar disso, manifestou forte oposição política ao regime iniciado em 1964.

De acordo com o relatório elaborado pelo embaixador William Rountree, JK demonstrou preocupação com o avanço da chamada linha-dura das Forças Armadas e afirmou não enxergar uma perspectiva próxima para o encerramento da ditadura.

Uma das principais críticas do ex-presidente estava relacionada à destruição sistemática das lideranças democráticas brasileiras. Na avaliação atribuída a JK, a repressão contra os representantes civis criava um ciclo utilizado pelos próprios militares para justificar a permanência no poder.

Ao impedir o funcionamento das lideranças políticas, o regime poderia alegar que o país não possuía uma classe civil preparada para governar. Com isso, os militares sustentavam o argumento de que precisavam continuar controlando o Estado por tempo indeterminado.

O documento mostra que JK percebia as cassações e a repressão política como ameaças ao futuro institucional do Brasil.

Ex-presidente acreditou inicialmente em transição rápida

Segundo o registro americano, Juscelino Kubitschek afirmou ter acreditado inicialmente que o movimento militar de 1964 respeitaria a Constituição e preservaria o calendário eleitoral.

Naquele momento, JK teria interpretado o golpe como uma intervenção temporária que devolveria o país à normalidade institucional. Essa expectativa não se confirmou.

O ex-presidente relatou que compreendia parte das críticas direcionadas ao governo de João Goulart, afirmando que a administração federal havia entrado em uma situação de desorganização. Posteriormente, porém, percebeu que os militares pretendiam permanecer no poder e passou a se posicionar contra a ditadura.

Quando questionado sobre quanto tempo acreditava que o regime duraria, JK teria respondido com ironia. O governo falava constantemente sobre projetos para o ano 2000, mas o ex-presidente afirmou não acreditar que os militares conseguissem permanecer no comando por tanto tempo.

A ditadura militar brasileira terminou apenas em 1985, quase nove anos depois da morte de Kubitschek.

Críticas alcançaram a política externa dos Estados Unidos

O documento também registrou insatisfação de JK com a política dos Estados Unidos para a América Latina. O ex-presidente teria classificado como um erro a decisão americana de fornecer armamentos e apoio a ditaduras militares da região.

Kubitschek também demonstrou decepção com a postura do então presidente americano Richard Nixon, que considerava pouco interessado nos problemas latino-americanos.

As declarações ajudam a explicar por que JK poderia ser considerado um personagem politicamente incômodo. Embora mantivesse relações com autoridades americanas e não rompesse com o bloco ocidental, ele defendia maior autonomia para o Brasil e criticava a forma como Washington atuava no continente.

Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos apoiaram governos e movimentos anticomunistas em diferentes países da América Latina. Esse posicionamento contribuiu para a aproximação com regimes autoritários e para a tolerância diante de graves violações dos direitos humanos.

Relação entre Igreja e Estado também preocupava JK

Outro ponto abordado no encontro foi a relação entre a Igreja Católica e o governo brasileiro. JK demonstrou pessimismo sobre o futuro desse relacionamento em meio ao crescimento da ala progressista do clero.

Segundo o documento, o ex-presidente mencionou a influência de dom Hélder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife e uma das principais vozes brasileiras em defesa dos direitos humanos.

Dom Hélder também se tornou um crítico contundente da ditadura. Sua atuação incomodava os setores mais conservadores e as autoridades do regime.

JK reconheceu que integrantes da Igreja apoiavam pessoas classificadas como subversivas pelo governo, mas colocou em dúvida a participação direta de religiosos em atos dessa natureza.

A discussão demonstrava que o monitoramento americano não estava limitado às disputas eleitorais. Os diplomatas também buscavam compreender como JK interpretava os conflitos sociais, religiosos e institucionais do Brasil.

Frente Ampla aumentou desconfiança sobre Juscelino

Além de manter popularidade e demonstrar interesse em disputar novamente a Presidência, JK participou da tentativa de organização da Frente Ampla, movimento contrário à ditadura criado em 1966 e ampliado no ano seguinte.

A iniciativa reuniu lideranças políticas que haviam sido adversárias antes do golpe, entre elas Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda. O objetivo era defender a retomada das eleições, a restauração das liberdades democráticas e a elaboração de uma nova Constituição.

A movimentação aumentou a preocupação do regime militar com a capacidade de articulação do ex-presidente.

Os arquivos americanos incluem um relatório de 1967 sobre uma conversa com a política Conceição Neves, aliada de JK, a respeito da organização da Frente Ampla.

Para a historiadora Bruna Gomes dos Reis, os Estados Unidos acompanhavam Kubitschek como uma espécie de termômetro da política brasileira. Ele não pertencia aos setores mais radicais da esquerda, mas também não aceitava a permanência do regime autoritário.

Milhares de páginas foram reunidas durante pesquisa

O documento sobre o encontro de 1970 faz parte de um conjunto reunido pelo historiador Rodrigo Patto Sá Motta durante uma pesquisa realizada em Washington.

Ao todo, foram fotografadas mais de 7 mil páginas relacionadas ao acompanhamento americano do Brasil durante a ditadura. O material está preservado no Laboratório de História do Tempo Presente da Universidade Federal de Minas Gerais.

A maior parte dos documentos relacionados a JK não surgiu de entrevistas diretas com o ex-presidente. Os registros geralmente foram produzidos a partir da observação de seus movimentos, de análises feitas por diplomatas ou de conversas mantidas com outras figuras políticas.

O encontro com William Rountree se destaca justamente por conter declarações atribuídas diretamente a Juscelino Kubitschek.

O embaixador relatou que a conversa ocorreu no apartamento do ex-presidente, em Copacabana, no Rio de Janeiro. JK havia sido informado de que as declarações seriam mantidas em sigilo e de que nenhum dos integrantes da comitiva era jornalista.

Saúde de JK também apareceu no relatório

Rountree registrou impressões sobre o estado de saúde do ex-presidente. Segundo o diplomata, Kubitschek parecia estar bem, especialmente porque, quatro meses antes, havia sido descrito como uma pessoa próxima da morte em razão de um câncer.

JK havia recebido o diagnóstico de câncer de próstata em 1970 e chegou a viajar aos Estados Unidos para realizar tratamento.

O relatório afirmou que o ex-presidente conversou com clareza e sem hesitações. A observação sobre sua condição física mostra que os americanos não acompanhavam apenas suas ideias políticas, mas também buscavam avaliar se ele teria condições de continuar exercendo influência nacional.

Para os observadores estrangeiros, a saúde de JK poderia interferir em sua capacidade de participação em uma futura reorganização democrática.

Contatos americanos ocorreram antes do golpe

As conversas reservadas com diplomatas dos Estados Unidos não começaram durante a ditadura. Entre o fim de seu governo e o golpe de 1964, JK manteve ao menos dois diálogos prolongados com o embaixador americano Abraham Lincoln Gordon.

Gordon buscava compreender a visão do ex-presidente sobre o governo de João Goulart e a instabilidade política daquele período.

Em uma das conversas registradas nos arquivos, JK teria afirmado que existiam comunistas infiltrados no governo e que Goulart poderia estar planejando uma ruptura institucional para permanecer no poder.

Em outro momento, porém, Kubitschek declarou que Jango não era comunista, apesar das acusações levantadas por setores conservadores. Também manifestou preocupação com a influência de grupos comunistas nos sindicatos e criticou aspectos da política externa adotada pelo sucessor.

As declarações revelam as contradições de JK diante da crise política. Embora tenha apoiado o movimento militar contra João Goulart em 1964, posteriormente passou a criticar o autoritarismo, as cassações e a continuidade do regime.

Estados Unidos discutiram cassação dos direitos políticos

Documentos produzidos nos primeiros meses após o golpe mostram que diplomatas americanos discutiram se Juscelino Kubitschek deveria ou não ter os direitos políticos cassados.

Os registros indicam que representantes dos Estados Unidos não eram favoráveis à punição imposta pelos militares brasileiros. Para Washington, JK poderia continuar sendo uma liderança civil útil e relativamente confiável.

O historiador Victor Missiato, pesquisador do Instituto Mackenzie, avalia que o ex-presidente era considerado mais estável do que Jânio Quadros e João Goulart.

Suas opiniões eram tratadas com atenção porque ele mantinha diálogo com diferentes grupos e preservava influência entre setores da direita e da esquerda.

A posição americana em relação a JK, portanto, não era completamente uniforme. Em alguns momentos, ele aparecia como crítico do regime e defensor de maior autonomia nacional. Em outros, era visto como interlocutor moderado e possível liderança de uma futura transição.

Documentos revelam avaliações contraditórias

As diferentes interpretações sobre Juscelino Kubitschek precisam ser analisadas dentro de um período histórico extenso. Os registros foram produzidos em anos diferentes, por diplomatas distintos e com base em interlocutores variados.

Por isso, JK não aparece nos documentos apenas como adversário dos interesses americanos. Em determinados momentos, foi apresentado como um político confiável, alinhado ao bloco ocidental e disposto a manter o diálogo com os Estados Unidos.

Em outros, suas críticas ao regime militar, a defesa do desenvolvimento autônomo e a capacidade de aproximação com diferentes grupos políticos despertaram preocupação.

Essas contradições mostram que o acompanhamento americano não significava necessariamente que Washington enxergava JK apenas como inimigo. O ex-presidente também era considerado uma importante fonte de informações e uma liderança que poderia ocupar posição central em caso de redemocratização.

Especialistas apontam interferência na soberania brasileira

Para parte dos pesquisadores, o acompanhamento realizado pelos Estados Unidos pode ser interpretado como uma afronta à soberania nacional.

Durante as décadas de 1960 e 1970, Washington desenvolveu estratégias de monitoramento e de combate a movimentos considerados próximos do comunismo. Essas ações alcançaram autoridades, partidos, sindicatos, organizações estudantis, religiosos e diferentes lideranças sociais da América Latina.

O cientista político Paulo Nicolli Ramirez afirma que esse tipo de monitoramento era amplo e alcançava diversas personalidades públicas brasileiras. Na avaliação do pesquisador, a divulgação dos documentos ajuda a esclarecer mecanismos cuja existência foi negada durante muitos anos.

Já o historiador Paulo Henrique Martinez relaciona o período ao avanço das doutrinas de contrainsurgência, que fortaleceram a cooperação entre os Estados Unidos e governos militares latino-americanos.

Os regimes autoritários do continente foram responsáveis por prisões políticas, torturas, assassinatos e desaparecimentos. Em diversos casos, contaram com apoio, treinamento ou tolerância de autoridades americanas interessadas em conter a expansão da esquerda.

Pesquisadores divergem sobre alcance da influência americana

Apesar das evidências de monitoramento, não existe consenso entre os estudiosos sobre o alcance da interferência dos Estados Unidos no Brasil.

Victor Missiato considera que parte da produção histórica pode atribuir peso excessivo à atuação americana durante a ditadura. Para ele, os documentos comprovam que os Estados Unidos acompanhavam JK, mas não significam necessariamente que todas as decisões do regime brasileiro eram orientadas por Washington.

O pesquisador também não identifica indícios de participação direta do governo americano na morte de Kubitschek.

A divergência demonstra a importância de analisar os arquivos dentro do contexto em que foram produzidos, levando em consideração os interesses dos diplomatas, as fontes utilizadas e as mudanças políticas ocorridas ao longo dos anos.

Morte de JK voltou ao centro do debate

Juscelino Kubitschek morreu em 22 de agosto de 1976, em um acidente automobilístico na Rodovia Presidente Dutra.

Durante décadas, a versão oficial apontou que o veículo no qual o ex-presidente viajava perdeu o controle após ser atingido por um ônibus. Entretanto, as circunstâncias da morte continuaram provocando questionamentos e investigações.

Em maio de 2026, quando o caso completou 50 anos, um relatório da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos aprovou o entendimento de que a morte teria sido resultado de uma emboscada organizada por agentes da ditadura.

A conclusão reacendeu o debate histórico sobre a perseguição política sofrida por JK. Os documentos americanos, embora não comprovem participação dos Estados Unidos na morte, reforçam que o ex-presidente era observado de perto e continuava sendo considerado uma figura de grande importância política.

Arquivos ajudam a reconstruir atuação de JK

Os relatórios diplomáticos oferecem novos elementos para compreender a trajetória de Juscelino Kubitschek após a Presidência.

Eles mostram um político que inicialmente apoiou a ruptura contra João Goulart, mas que se tornou crítico da permanência dos militares no poder. Também revelam uma liderança que mantinha diálogo com os Estados Unidos, embora questionasse a política americana para a América Latina e defendesse maior autonomia para o Brasil.

Para Washington, JK representava simultaneamente uma fonte de informações, uma possível alternativa civil e uma liderança capaz de influenciar os rumos do país.

Mais de cinco décadas depois, a documentação permite reconstruir como os Estados Unidos avaliavam o cenário brasileiro e acompanhavam personalidades consideradas estratégicas durante um dos períodos mais autoritários da história nacional.