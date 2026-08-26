Ferraz retoma produção habitacional após 15 anos com projeto de 240 apartamentos na Vila Arbame

Empreendimento construído em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades tem previsão de entrega para dezembro de 2026

Ferraz de Vasconcelos está retomando a produção habitacional do município após 15 anos com um novo empreendimento, Residencial Vila Arbame, do programa Minha Casa, Minha Vida, que contará com 240 apartamentos. O projeto, desenvolvido pelo Ministério das Cidades e o agente financeiro, a Caixa Econômica Federal, representa também o primeiro empreendimento desta nova etapa de investimentos habitacionais realizado entre uma Prefeitura e a instituição financeira no Alto Tietê.

A seleção das famílias está prevista para finalizar até a primeira metade de setembro. O processo contará com formulário disponibilizado no site da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

O Projeto de Lei que regulamenta os procedimentos de seleção no município estabelece que as famílias deverão atender aos critérios de elegibilidade previstos na Portaria MCID nº 738/2024, incluindo o enquadramento na faixa de renda correspondente, a inscrição ou atualização dos dados no CadÚnico e o cumprimento das demais condições previstas na legislação.

A proposta também estabelece critérios de priorização e reserva de unidades. Estão previstas reservas mínimas de 5% para mulheres vítimas de violência doméstica ou tentativa de feminicídio, 3% para idosos e 3% para pessoas com deficiência. Para a demanda geral, o projeto prevê, entre os critérios de pontuação, cinco pontos para quem comprovar residência ou atividade profissional em Ferraz há mais de três anos.

Além da seleção pela demanda geral, o projeto prevê mecanismos específicos para situações de vulnerabilidade, incluindo famílias que tenham perdido o único imóvel em decorrência de emergência ou calamidade pública, obras públicas federais ou que sejam provenientes de áreas classificadas como de risco alto ou muito alto, observados os critérios legais.

“Nosso objetivo é garantir que esse processo seja conduzido com transparência, responsabilidade e critérios claros, para que as famílias que realmente precisam tenham a oportunidade de conquistar sua casa própria”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva.

Para esclarecer dúvidas sobre o processo, os interessados podem entrar em contato pelo telefone da pasta (11) 4674-8000 e (11) 95284-8643.

SOBRE O RESIDENCIAL VILA ARBAME

Com investimento estimado em R$ 42 milhões, a iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria em que a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos disponibilizou o terreno para a construção, o Ministério das Cidades como produtor do projeto e a Caixa Econômica Federal participa como agente financeiro.

As unidades habitacionais contam com: dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e varanda, além de elevador, portaria, quadra, playground, academia ao ar livre, pet place, biblioteca e bicicletário e área de lazer. A previsão é de que o empreendimento seja concluído e entregue em dezembro de 2026.