Dolly Parton morre aos 80 anos e deixa legado histórico na música country

Família confirmou o falecimento da cantora, compositora, atriz e empresária americana; artista vendeu mais de 100 milhões de discos e transformou canções como “Jolene” e “I Will Always Love You” em clássicos mundiais

A cantora americana Dolly Parton morreu nesta terça-feira (25), aos 80 anos, em Nashville, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família da artista por meio das redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada. Segundo um representante da cantora, Dolly morreu tranquilamente na cidade onde construiu grande parte de sua carreira e se transformou em uma das maiores representantes da música country.

O anúncio também foi feito em vídeo por Bryan Seaver, sobrinho da artista e responsável pela segurança da família. A publicação teria sido preparada a pedido da própria cantora.

A morte foi confirmada por veículos internacionais, incluindo Reuters e Associated Press.

Dolly enfrentava problemas de saúde e havia cancelado uma temporada de apresentações em Las Vegas. Mesmo durante o tratamento, continuava envolvida em projetos artísticos e afirmava que pretendia seguir trabalhando.

Cantora enfrentava problemas de saúde

Dolly Parton havia relatado dificuldades de saúde nos meses anteriores, sem detalhar completamente o diagnóstico.

Em maio, a cantora anunciou o cancelamento da temporada de shows que realizaria em Las Vegas. Ela explicou que seu sistema imunológico e o funcionamento digestivo haviam sido afetados e que precisaria de mais tempo para se recuperar.

A artista havia apresentado problemas de saúde desde 2025, quando adiou inicialmente as apresentações. Naquele período, chegou a tranquilizar os fãs depois que comentários feitos por uma irmã despertaram preocupação.

Dolly afirmou que estava realizando tratamentos médicos e precisava permanecer perto de casa, mas manteve uma postura otimista sobre a recuperação.

Poucos dias antes da morte, ela voltou a comentar as dificuldades enfrentadas e declarou que ainda possuía projetos que desejava concluir.

Dolly Parton escreveu os próprios sucessos

Dolly Parton construiu uma carreira de quase seis décadas como cantora, compositora, atriz, apresentadora e empresária.

Entre suas músicas mais conhecidas estão “Jolene”, “Coat of Many Colors”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”. As canções ajudaram a expandir a música country para públicos de diferentes países e gerações.

Uma das principais características de sua trajetória foi a participação direta na composição das músicas. Dolly escreveu todos os seus grandes sucessos e produziu aproximadamente 3 mil composições ao longo da vida.

Cerca de 450 delas foram gravadas pela própria artista. Muitas outras foram entregues ou reinterpretadas por diferentes cantores.

Seu trabalho combinava experiências pessoais, histórias da classe trabalhadora, relacionamentos, fé, dificuldades econômicas e situações vividas por mulheres americanas.

Origem humilde inspirou suas composições

Dolly Rebecca Parton nasceu em 19 de janeiro de 1946, em Pittman Center, no estado americano do Tennessee.

Ela cresceu em uma família pobre, com 12 filhos, em uma pequena casa na região rural de Locust Ridge. O pai trabalhava na produção de tabaco, enquanto a mãe cantava músicas tradicionais para os filhos.

As experiências da infância apareceriam posteriormente nas letras de Dolly. A artista transformou lembranças familiares, dificuldades financeiras e histórias da região em canções conhecidas mundialmente.

Ainda criança, começou a escrever músicas e recebeu seu primeiro violão aos oito anos. Aos 11, já se apresentava em uma emissora de rádio local.

Quando tinha 13 anos, participou do Grand Ole Opry, tradicional programa e espetáculo dedicado à música country em Nashville.

Depois de concluir o ensino médio, mudou-se para a cidade para tentar construir uma carreira profissional.

Parceria com Porter Wagoner impulsionou carreira

A projeção nacional de Dolly cresceu quando ela começou a trabalhar com o cantor e apresentador Porter Wagoner.

A parceria incluiu participações em um programa de televisão e uma sequência de duetos que alcançaram as primeiras posições das paradas country.

Dolly decidiu posteriormente seguir carreira solo. A separação profissional inspirou a composição de “I Will Always Love You”, lançada originalmente por ela em 1974.

A música voltou a ganhar projeção mundial em 1992, quando foi interpretada por Whitney Houston para o filme “O Guarda-Costas”.

A versão de Houston tornou-se um dos maiores sucessos da música pop, mas Dolly permaneceu como compositora e detentora dos direitos da obra.

“Jolene” ganhou versões de diferentes artistas

Outro marco da carreira foi “Jolene”, lançada em 1973.

A canção apresenta o pedido de uma mulher para que outra não leve o homem que ela ama. O nome teria sido inspirado em uma jovem fã, enquanto a situação retratada surgiu após Dolly perceber o interesse de uma funcionária de banco por seu marido.

A composição atravessou gerações e recebeu versões de artistas de diferentes estilos, incluindo Beyoncé, Miley Cyrus e The White Stripes.

A capacidade de criar personagens, imagens e histórias em poucos versos transformou Dolly em uma das compositoras mais respeitadas dos Estados Unidos.

Além de seu próprio repertório, a artista teve canções interpretadas por nomes da música country, do rock e do pop.

Dolly vendeu mais de 100 milhões de discos

Ao longo da carreira, Dolly Parton vendeu mais de 100 milhões de discos e se tornou uma das artistas femininas mais bem-sucedidas da história.

A cantora conquistou 11 prêmios Grammy, incluindo uma homenagem pelo conjunto da obra.

Vinte e cinco de suas músicas chegaram ao primeiro lugar da parada country da Billboard. A artista também recebeu o Prêmio Johnny Mercer, principal honraria do Hall da Fama dos Compositores, em 2007.

Dolly foi incluída no Hall da Fama do Rock and Roll em 2022. Inicialmente, chegou a demonstrar resistência à indicação por considerar que sua trajetória estava mais ligada ao country.

Depois da homenagem, lançou o álbum “Rockstar”, no qual interpretou músicas associadas ao rock e colaborou com diversos artistas.

Carreira também chegou ao cinema

O sucesso musical levou Dolly Parton para o cinema e a televisão.

Ela estreou nas telas em 1980 com o filme “Como Eliminar seu Chefe”, conhecido originalmente como “9 to 5”. Dolly atuou ao lado de Jane Fonda e Lily Tomlin e também escreveu a música-tema da produção.

A composição recebeu indicação ao Oscar de Melhor Canção Original. A artista conquistou uma segunda indicação à premiação em 2006 com “Travelin’ Thru”, escrita para o filme “Transamérica”.

Dolly também participou de produções como “Flores de Aço”, “Rhinestone”, “Conversa Reta” e “A Melhor Casa Suspeita do Texas”.

Na televisão, apresentou programas de variedades e participou de especiais que ampliaram sua popularidade para além do público da música country.

Visual extravagante virou marca registrada

Os cabelos loiros volumosos, as roupas coloridas, os saltos altos e os figurinos cobertos de brilho se tornaram marcas associadas à imagem de Dolly Parton.

A cantora tratava o próprio visual com humor e reconhecia que sua aparência ajudava a chamar a atenção do público. Ao mesmo tempo, utilizava essa imagem para destacar seu talento artístico e sua inteligência empresarial.

Dolly construiu uma identidade capaz de combinar exagero, espontaneidade e proximidade com os fãs.

A artista frequentemente fazia piadas sobre sua aparência e respondia com leveza às críticas. Esse comportamento contribuiu para que conquistasse admiradores de diferentes gerações, classes sociais e posições políticas.

Dollywood transformou cantora em empresária

Além da música, Dolly Parton construiu uma atuação empresarial ligada à cultura e ao turismo do Tennessee.

A artista criou o Dollywood, parque temático instalado na região onde nasceu. O empreendimento se tornou um dos principais destinos turísticos do estado e gerou milhares de empregos.

O parque reúne brinquedos, apresentações musicais, atrações familiares e elementos relacionados à cultura das montanhas do Tennessee.

Dolly também participou de outros negócios ligados a hotéis, espetáculos, restaurantes, livros e produtos associados à sua imagem.

Sua capacidade de administrar a carreira e preservar os direitos sobre as próprias composições consolidou a cantora como uma das empresárias mais influentes da indústria musical.

Artista criou programa internacional de alfabetização

A atuação filantrópica também ocupou parte importante da vida de Dolly Parton.

Em 1995, ela criou a Imagination Library, programa dedicado a enviar gratuitamente livros para crianças pequenas.

O projeto começou no condado de Sevier, onde a cantora nasceu, e foi posteriormente ampliado para diferentes regiões dos Estados Unidos e outros países.

A iniciativa passou a alcançar famílias no Canadá, Reino Unido, Austrália e Irlanda. O objetivo era estimular o contato com a leitura desde os primeiros anos de vida.

Dolly também financiou bolsas de estudos para alunos do ensino médio e apoiou projetos educacionais em comunidades do Tennessee.

Doação ajudou pesquisa da vacina contra Covid-19

Durante a pandemia, Dolly Parton doou US$ 1 milhão para pesquisas desenvolvidas pela Universidade Vanderbilt.

Os recursos contribuíram para estudos relacionados à vacina contra a Covid-19 produzida pela Moderna.

A participação da cantora chamou atenção para a importância do financiamento científico e incentivou outras pessoas a apoiar pesquisas médicas.

Dolly também realizou ações de ajuda humanitária após desastres naturais e incêndios que atingiram comunidades próximas de sua região natal.

O reconhecimento da população levou o condado onde nasceu a instalar uma estátua da artista diante do tribunal local.

Em 2021, ela recusou a proposta de receber outra estátua no Capitólio do Tennessee, afirmando que não considerava aquele o momento adequado para ser colocada em um pedestal.

Casamento com Carl Dean durou quase seis décadas

Dolly conheceu Carl Dean no primeiro dia em que chegou a Nashville, quando tinha 18 anos.

Os dois se casaram em 1966 e permaneceram juntos por quase seis décadas. Dean evitava aparições públicas e raramente acompanhava a esposa em premiações ou compromissos profissionais.

Apesar da discrição, o relacionamento inspirou diferentes histórias e composições da cantora.

Carl Dean morreu em março de 2025, aos 82 anos. Depois da perda, Dolly lançou a canção “If You Hadn’t Been There” como homenagem ao marido.

A morte de Dean afetou profundamente a artista, que passou a enfrentar problemas de saúde nos meses seguintes.

Legado atravessou estilos e gerações

Dolly Parton conseguiu ocupar um espaço raro na cultura americana. Sua música conquistou fãs ligados ao country tradicional, ao pop e ao rock.

A artista também manteve uma relação próxima com a afilhada Miley Cyrus, com quem realizou duetos e apresentações ao longo dos anos.

Suas composições foram reinterpretadas por nomes de diferentes gerações, mantendo seu repertório presente mesmo entre públicos que não acompanhavam a música country.

A trajetória de Dolly reuniu sucesso comercial, reconhecimento artístico, atuação empresarial e projetos sociais.

Com mais de 100 milhões de discos vendidos, milhares de composições e canções transformadas em clássicos, Dolly Parton deixa um dos maiores legados da música americana.