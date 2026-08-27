Itaquá promove semana de vivências na primeira infância com famílias atendidas pelos CRAS

Até sexta (28), programação promove brincadeiras, convivência e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários na unidade do Morro Branco

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está promovendo, nesta semana, uma programação especial voltada à primeira infância no espaço instalado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Morro Branco. Até sexta-feira (28), famílias atendidas pelas cinco unidades da cidade participam de uma agenda de visitas que reúne crianças de 0 a 6 anos em momentos de convivência, acolhimento, integração e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. As atividades acontecem diariamente, às 14h30.

O espaço é considerado o primeiro do Brasil dedicado à primeira infância implantado dentro de um CRAS. Durante as visitas, os pequenos conhecem os diferentes ambientes e têm liberdade para brincar e se expressar de maneira espontânea, enquanto as famílias participam de momentos de escuta, troca de experiências e reflexão sobre temas essenciais, como cuidado, vínculo e desenvolvimento infantil.

“O brincar livre é o elemento central das atividades. A partir dele, criamos oportunidades para que as crianças explorem suas potencialidades e, ao mesmo tempo, para que as famílias compartilhem experiências e reflitam sobre a importância do cuidado, da interação e do desenvolvimento infantil no dia a dia”, destacou o secretário de Assistência Social e Saúde, Gabriel Rocha.

Mais do que um espaço de lazer, a estrutura representa uma política pública voltada a uma das fases mais importantes da vida. É nos primeiros anos que acontecem importantes etapas do desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social, tornando o investimento na primeira infância uma forma de fortalecer as famílias e construir uma cidade mais preparada para o futuro.

“Cuidar da cidade também significa olhar com atenção para os pequenos, porque eles são o futuro. Quando investimos na primeira infância, ampliamos as oportunidades para que as crianças cresçam, aprendam e se desenvolvam, ao mesmo tempo em que apoiamos as famílias em uma etapa tão importante”, afirmou a primeira-dama, presidente do Fundo Social e embaixadora da primeira infância no município, Mila Boigues.

Ampliado recentemente, o espaço ganhou uma área externa planejada especialmente para estimular o desenvolvimento entre as crianças. A estrutura conta com playground, balanços, rede de escalada, ponte com escorregador, gira-gira, carrossel de carros, gangorra e rede de vôlei. A ampliação foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD) e o Vôlei Mania.

“A inovação também precisa estar presente na educação infantil. Por isso, decidimos criar algo inédito, capaz de oferecer um ambiente mais acolhedor, estimulante e preparado para contribuir com o desenvolvimento das crianças desde os primeiros anos”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.