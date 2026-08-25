Biblioteca José Andere recebe programa Mulheres na Literatura

Momento reuniu estudantes da Escola Estadual Edir do Couto Rosa em contação de histórias sobre ancestralidade e heranças de matriz negra
Nesta terça-feira (25), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos recebeu na Biblioteca Municipal José Andere, na Rua Sud Menucci, 200, o projeto da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo “Mulheres na Literatura”.
O objetivo principal do projeto é incentivar o hábito da leitura, formar novos leitores e transformar as bibliotecas públicas e comunitárias em espaços vivos de encontro, escuta e convivência comunitária.
Os alunos do 9º ano da Escola Estadual Edir do Couto Rosa receberam a contação Agbalá Conta, que é um núcleo de pesquisa e criação de narrativas pretas fundado por Gisele Perê. O nome homenageia a cabaça mágica que busca dar visibilidade às identidades e saberes da cultura africana.
A cabaça é o fruto de uma trepadeira que, após seca, ganha nova vida nas mãos dos artesãos, virando luminária, vaso, instrumento musical ou peça decorativa.