Itaquá passa a ofertar implante contraceptivo Implanon e inicia atendimento para grupos prioritários

Método integra estratégia de planejamento reprodutivo no município

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou as ações de planejamento reprodutivo com a oferta do Implanon, implante contraceptivo de longa duração, altamente eficaz na prevenção da gravidez não planejada e que oferece proteção por até três anos.

A iniciativa integra a política municipal de ampliação do acesso a métodos contraceptivos e busca garantir que mulheres tenham orientação adequada para escolher, junto aos profissionais de saúde, a alternativa mais compatível com suas necessidades.

Neste primeiro momento, a inserção está sendo realizada para grupos prioritários, considerando situações específicas de vulnerabilidade social e psicossocial. Estão contempladas mulheres dependentes de substâncias psicoativas, em situação de rua, adolescentes em situação de vulnerabilidade social muito alta, usuárias e parceiras de usuários de Talidomida, vítimas de violência doméstica ou em outras situações de vulnerabilidade psicossocial.

A definição dos grupos prioritários busca garantir que o método alcance inicialmente mulheres que podem enfrentar maiores dificuldades para acessar serviços de saúde ou manter regularmente outros métodos contraceptivos. Antes da inserção, cada paciente passa por avaliação individualizada, com orientação dos profissionais de saúde sobre o método, características, benefícios, possíveis efeitos e demais alternativas disponíveis na rede pública.

O Implanon é um pequeno implante colocado sob a pele do braço por profissional habilitado. O dispositivo libera continuamente o hormônio etonogestrel e atua principalmente na inibição da ovulação. Por permanecer em funcionamento por até três anos, o método oferece uma alternativa de longa duração para mulheres que desejam evitar uma gravidez sem depender do uso diário de contraceptivos.

Para o secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha, a iniciativa representa o fortalecimento de uma política pública voltada à prevenção e à autonomia das mulheres. “Ampliar o acesso ao planejamento reprodutivo é ampliar a autonomia das mulheres. Nosso objetivo é garantir que elas tenham informação, acompanhamento e acesso a métodos seguros, respeitando as necessidades e as particularidades de cada uma.”

A oferta inicial para grupos prioritários não significa que o acesso permanecerá restrito a esse público. A previsão é de que, em uma próxima etapa, o Implanon seja disponibilizado para as demais mulheres que atenderem aos critérios de indicação clínica. As informações sobre a ampliação serão divulgadas pelos canais oficiais do município assim que a nova fase estiver disponível.

Para o prefeito Eduardo Boigues, a ampliação dos serviços de planejamento reprodutivo representa um avanço na política municipal de saúde. “Estamos investindo em prevenção, autonomia e qualidade de vida, trabalhando para ampliar o acesso aos serviços de saúde e garantir que cada mulher possa receber orientação adequada para tomar decisões com segurança.”

Para ter acesso ao Implanon, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima da residência e solicitar uma avaliação com médico ou enfermeiro. O profissional irá analisar as condições de saúde e verificar a indicação do método de acordo com os critérios clínicos e o público prioritário definido nesta primeira etapa.

Para o atendimento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, Cartão SUS e comprovante de residência. Após a avaliação, a paciente será orientada sobre o procedimento e, caso esteja dentro dos critérios de indicação, será encaminhada para a inserção do implante.