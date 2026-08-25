Brasil e Estados Unidos retomam negociação sobre tarifas após conversa entre Lula e Trump

Representantes dos dois governos se reunirão virtualmente na segunda-feira para discutir barreiras comerciais; prioridade brasileira será ampliar a lista de produtos isentos das taxas americanas

O Brasil e os Estados Unidos realizarão uma nova reunião na próxima segunda-feira (31) para retomar as negociações sobre as tarifas impostas pelo governo americano aos produtos brasileiros.

O encontro será realizado virtualmente, às 14h30, no horário de Brasília, entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

A reunião será a primeira etapa de uma nova agenda técnica definida pelos dois países depois de uma conversa telefônica entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

O objetivo inicial do governo brasileiro é aumentar o número de produtos excluídos das tarifas adicionais. Em uma segunda etapa, o Brasil pretende negociar a retirada ou a redução das medidas adotadas pelos Estados Unidos.

Reunião foi marcada após troca de mensagens

Segundo Márcio Elias Rosa, o encontro foi definido após uma troca de mensagens com Jamieson Greer.

Os dois representantes combinaram a realização de uma reunião para reconstruir o processo de negociação e organizar uma agenda de conversas entre as equipes técnicas.

As delegações já haviam discutido as barreiras comerciais anteriormente, mas não conseguiram chegar a um acordo.

De acordo com o governo brasileiro, foram realizados mais de 30 contatos com autoridades americanas desde o anúncio das tarifas. As conversas envolveram diferentes níveis dos dois governos, incluindo reuniões e interlocuções com o próprio representante comercial dos Estados Unidos.

Apesar dos contatos, as tratativas não haviam produzido uma solução capaz de reduzir os efeitos das taxas sobre os produtos brasileiros.

Telefonema entre Lula e Trump reabriu diálogo

A retomada das negociações ocorreu após uma ligação entre Lula e Trump realizada na semana passada.

A conversa durou cerca de uma hora e vinte minutos e teve como principal assunto as tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula afirmou que as medidas comerciais provocam efeitos negativos sobre as economias dos dois países. O presidente brasileiro defendeu a reabertura das negociações e a busca por uma solução construída pelas equipes técnicas.

Trump concordou com a necessidade de preservar as relações comerciais e indicou que representantes dos dois governos deveriam retomar as conversas rapidamente.

Depois do telefonema, Jamieson Greer procurou Márcio Elias Rosa para reabrir formalmente o canal de negociação. Na sexta-feira (21), o ministro informou que os dois haviam combinado reservar uma data para dar continuidade ao diálogo.

Brasil quer ampliar lista de produtos isentos

A primeira meta do governo brasileiro será ampliar a lista de mercadorias que não estão submetidas às tarifas adicionais.

Embora milhares de produtos tenham sido excluídos das novas cobranças, setores importantes da economia brasileira ainda enfrentam uma alíquota elevada para entrar no mercado americano.

Entre os segmentos atingidos estão os de calçados, máquinas, madeira e açúcar. Empresas dessas áreas podem perder competitividade diante do aumento do preço final dos produtos vendidos nos Estados Unidos.

O governo pretende apresentar argumentos econômicos e comerciais para demonstrar os impactos das tarifas sobre exportadores brasileiros, importadores americanos e consumidores dos Estados Unidos.

A ampliação das exceções é considerada uma alternativa com maior possibilidade de avanço no início das negociações. A retirada integral das tarifas deverá ser discutida posteriormente.

Produtos brasileiros enfrentam tarifa de até 37,5%

Os Estados Unidos aplicaram duas tarifas adicionais sobre parte das exportações brasileiras em 2026.

A primeira medida acrescentou uma taxa de 25% depois que uma investigação conduzida pelo governo americano concluiu que o Brasil adotava práticas capazes de onerar ou restringir o comércio com os Estados Unidos.

Entre os pontos mencionados pelas autoridades americanas estavam o funcionamento do Pix e as regras brasileiras para a atuação das plataformas digitais.

Uma segunda investigação comercial resultou na imposição de outra tarifa, desta vez de 12,5%.

Com a soma das duas medidas, determinados produtos brasileiros passaram a enfrentar uma alíquota adicional total de 37,5% para ingressar no mercado americano.

A elevação dos custos trouxe preocupação para setores exportadores que possuem forte dependência dos Estados Unidos ou enfrentam concorrência de fornecedores de outros países.

Petróleo, café e carne ficaram fora da cobrança

Parte relevante das exportações brasileiras foi excluída das tarifas adicionais.

Entre os produtos beneficiados estão petróleo, café e carne bovina, mercadorias com grande participação nas vendas do Brasil para o exterior.

As exceções reduziram parte do impacto inicialmente previsto sobre a balança comercial brasileira. Outros setores, entretanto, permaneceram submetidos à cobrança máxima.

A estratégia do governo será utilizar a próxima rodada de negociação para incluir novas mercadorias na relação de produtos isentos.

A discussão deverá considerar o peso de cada setor nas relações comerciais, a dependência das empresas brasileiras em relação ao mercado americano e os possíveis efeitos das tarifas sobre a economia dos próprios Estados Unidos.

Setores industriais estão entre os mais atingidos

As tarifas afetam áreas da indústria que possuem cadeias produtivas extensas e geram empregos em diferentes regiões brasileiras.

O setor calçadista, por exemplo, concentra parte da produção no Rio Grande do Sul, no Ceará, na Bahia e em São Paulo. O mercado americano representa um destino importante para empresas brasileiras do segmento.

A indústria de máquinas também depende de contratos internacionais e enfrenta concorrência de fabricantes de outros países. A cobrança adicional pode reduzir a atratividade dos produtos brasileiros e dificultar a assinatura de novos acordos.

No setor madeireiro, a alta das tarifas pode atingir exportações processadas e empresas instaladas em estados com forte participação nessa atividade.

O açúcar também permanece entre os produtos submetidos à taxa máxima, ampliando os custos para os compradores americanos e reduzindo a competitividade brasileira.

Governo busca negociação em duas etapas

A estratégia do Brasil foi dividida em dois momentos.

Na primeira etapa, o governo buscará resultados mais imediatos por meio da ampliação da lista de exceções. A negociação poderá priorizar setores considerados mais vulneráveis ou que tenham importância para as cadeias produtivas americanas.

Na etapa seguinte, a intenção será discutir as justificativas utilizadas pelos Estados Unidos e tentar reverter as tarifas.

O governo brasileiro contesta os argumentos apresentados nas investigações americanas e considera as medidas prejudiciais às relações econômicas entre os países.

A retomada do canal técnico não significa que haverá um acordo imediato. As equipes ainda precisarão discutir os setores atingidos, os critérios para novas exceções e as condições apresentadas por cada lado.

Relação comercial envolve interesses dos dois países

Brasil e Estados Unidos mantêm uma relação comercial diversificada, que envolve produtos agrícolas, petróleo, máquinas, equipamentos, tecnologia e bens industriais.

Empresas americanas também dependem de matérias-primas e produtos fornecidos pelo Brasil. Tarifas elevadas podem aumentar os custos dos importadores e resultar em preços maiores para consumidores e indústrias dos Estados Unidos.

O argumento brasileiro será de que as barreiras não atingem apenas os exportadores nacionais. As medidas também podem afetar companhias americanas integradas às cadeias de produção.

A manutenção das tarifas pode levar empresas dos Estados Unidos a procurar fornecedores em outros mercados ou assumir custos adicionais para continuar comprando produtos brasileiros.

Conversas anteriores terminaram sem acordo

Antes da nova agenda, representantes brasileiros e americanos mantiveram diferentes contatos sobre as medidas comerciais.

Mesmo com mais de 30 interlocuções, as equipes não conseguiram estabelecer um entendimento sobre a redução das tarifas.

O telefonema entre Lula e Trump deu novo impulso às conversas ao transferir o tema para o nível presidencial.

A orientação dos dois chefes de Estado permitiu que Márcio Elias Rosa e Jamieson Greer retomassem o contato e definissem uma data para a reunião.

O encontro de segunda-feira deverá organizar os próximos passos, definir as prioridades e estabelecer como ocorrerão as futuras rodadas de negociação.

Governo brasileiro também acionou a OMC

Além das tratativas diplomáticas, o Brasil já contestou as medidas comerciais em fóruns internacionais.

O governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. A iniciativa busca questionar a compatibilidade das cobranças com as regras internacionais.

A frente aberta na OMC não impede a realização de negociações diretas. Os dois caminhos podem ocorrer simultaneamente, com o Brasil mantendo a contestação formal enquanto procura uma solução diplomática.

Um acordo bilateral poderá reduzir os efeitos econômicos das tarifas com maior rapidez. Já uma disputa na Organização Mundial do Comércio pode exigir um processo mais longo.

Reunião abrirá nova rodada de negociações

O encontro virtual de segunda-feira não deverá encerrar a controvérsia comercial, mas marcará a retomada formal do diálogo técnico.

A expectativa brasileira é iniciar a apresentação dos setores que poderiam receber novas exceções e conhecer as condições do governo americano para rever parte das medidas.

As equipes também deverão organizar reuniões futuras e estabelecer um cronograma para a continuidade das discussões.

A ampliação da lista de produtos isentos seria o primeiro resultado esperado pelo Brasil. A negociação sobre a retirada integral das tarifas deverá exigir mais tempo e envolver decisões políticas dos dois governos.

O avanço dependerá da disposição dos Estados Unidos em rever as conclusões das investigações comerciais e do conteúdo das propostas apresentadas pelo Brasil.

A reunião entre Márcio Elias Rosa e Jamieson Greer representa a primeira consequência prática do telefonema entre Lula e Trump e poderá indicar se os dois países conseguirão construir um acordo para reduzir os impactos do tarifaço.